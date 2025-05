Catalunya crea un registro 'online' para que las ZBE de las grandes ciudades puedan empezar ya a multar

La Generalitat ya tiene lista la plataforma digital que debe servir para desbloquear la puesta en marcha de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios catalanes de más de 50.000 habitantes que no forman parte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Según ha podido saber EL PERIÓDICO, esta herramienta de gestión y seguimiento ya funciona en fase de pruebas y los municipios podrán acceder a ella en los próximos días. Hasta ahora, ciudades como Terrassa, Sabadell y Girona esgrimían que no podían empezar a multar ni a activar sus ZBE porque no existía un registro autonómico para las autorizaciones de los vehículos que sí pueden entrar en el área con limitaciones al tráfico.

Este sistema tecnológico, del que el pionero AMB sí dispone desde hace tiempo, es imprescindible para que las ZBE sean efectivas. Sin él no es posible poner en práctica la medida, ya que en esta plataforma se deben inscribir los vehículos que, pese a ser de los más contaminantes, tienen derecho a acogerse a alguna de las excepciones para circular con permiso por estos perímetros regulados. Por tanto, los municipios que estaban pendientes de este registro ya podrán empezar a implementar sus ZBE en las semanas siguientes.

El Govern prepara un decreto que concretará en qué casos se podrá circular sin etiqueta ambiental como excepción

Cabe recordar que una quincena de las 23 ciudades obligadas todavía no sancionan a día de hoy. No obstante, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat confía en que la situación cambie cuando este registro comience a operar. "La plataforma capacitará a los municipios para que gestionen sus ZBE y una de las posibilidades que ofrece es la imposición de sanciones", cuenta Sonsoles Letang, directora general de Qualitat de l'Aire i Canvi Climàtic, en conversación con este diario.

Esta infraestructura digital integra las cámaras de videovigilancia que leen las matrículas, los horarios y permite identificar las posibles infracciones. Los ayuntamientos de las grandes ciudades que no forman parte del AMB podrán adherirse a la plataforma de manera voluntaria firmando un convenio con la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) de Barcelona, el ente que ha desarrollado el registro junto con la Generalitat. Cada consistorio puede decidir si se afilia al sistema de forma completa, lo que incluirá todo el mecanismo de gestión y control, o solo de manera parcial y únicamente para poder registrar los vehículos que queden exentos de la restricción. El registro catalán convivirá con el del AMB, que mantendrá el suyo propio tras solicitárselo a la Generalitat durante la tramitación del decreto catalán que regula las ZBE.

Concretar las excepciones

En un principio, las ZBE de las localidades de más de 50.000 habitantes impedirán el paso de los coches, motos o furgonetas sin etiqueta. Luego, más adelante, a partir de 2028, vetarán también a los vehículos con etiqueta amarilla, la de la letra 'B'. Pero, exactamente, ¿cuáles serán los casos en los que se podrá solicitar una autorización para circular en una Zona de Bajas Emisiones?

De forma detallada, se conocerán durante las próximas semanas, cuando el Ejecutivo catalán apruebe un decreto que recogerá todas las excepciones posibles. De momento, eso sí, ya se conocen algunos de los supuestos generales que permiten obtener autorizaciones especiales para circular en las ZBE, como por ejemplo los vehículos que transportan personas sometidas a tratamientos médicos periódicos o los de conductores con rentas bajas que no disponen de etiqueta ambiental.

Los residentes podrán entrar en las ZBE hasta 52 días al año, mientras que los no residentes, un máximo de 24 días al año. Además, las furgonetas y vehículos sin etiqueta implicados en la distribución de mercancías tendrán un periodo de excepción de dos años si pesan más de 3,5 toneladas. "El decreto concretará las circunstancias específicas de cada caso y dará margen para que muchos ciudadanos puedan seguir utilizando sus coches de manera puntual", sostiene Letang.

A través de la nueva plataforma digital impulsada por el Govern, se podrán tramitar estas solicitudes de forma centralizada. Es decir, este sistema sirve tanto para que la ciudadanía solicite las autorizaciones especiales como para que los ayuntamientos realicen el seguimiento y la gestión. "Las excepciones serán varias y quedarán muy precisadas", expone la directora general.

Otra posibilidad es la de incluir moratorias", añade la responsable, en referencia a la posibilidad de que la puesta en marcha de las ZBE se retrase. Aun así, sí está previsto que se empiece a vetar la etiqueta amarilla de forma general a partir del 1 de enero de 2028. El único caso de moratoria generalizada para residentes hasta la fecha es el de Cerdanyola del Vallès, que eximirá de multas en sus ZBE hasta 2028. La ciudad del Vallès abrió la veda de estas medidas en el marco del AMB, que aceptó este tipo de exenciones exclusivamente en municipios que todavía no cuenten con transporte público asumido por la administración metropolitana.

Plan de calidad del aire

En paralelo a esta plataforma 'online' y al decreto de excepciones que se validará durante las próximas semanas, el Ejecutivo catalán ya trabaja en un nuevo plan de calidad del aire. El actual, redactado por el anterior Govern de ERC y asumido por la Administración liderada por Illa, tiene como horizonte 2027. Pero ya se están sentando las bases de un nuevo documento que marcará las pautas a seguir entre 2028 y 2033. "Cuando esté listo, las ordenanzas municipales deberán modificarse para adaptarse al nuevo marco", confirma Letang.

¿Mantendrá este plan el veto a la etiqueta amarilla en 2028? "Sí, pero se tendrá en cuenta el parque de vehículos circulante y las rentas a la hora de poner la restricción en práctica", avanza Letang. La conselleria destaca que el transporte por carretera es el principal sector responsable de las emisiones y que la activación de las ZBE es necesaria para reducir la contaminación y los gases de efecto invernadero, además de la mejora de la calidad de vida en las ciudades.