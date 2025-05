Catalunya lleva 15 años sin desplegar el servicio de abogados para niños tutelados que recoge la ley

Los padres de dos niños de 5 y 3 años con autismo van un día a recogerlos a la escuela pero no están: los han trasladado a un centro de la DGAIA sin previo aviso. Otro menor, en cambio, debe ir a declarar a un juicio y solo teme una cosa: no quiere separarse del educador ni dejar el centro en el que vive. Estos dos casos se han expuesto este jueves en un acto celebrado por el Observatorio de Derechos del Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) a propósito de la "problemática de la DGAIA". En él, los abogados han insistido en la necesidad de que el Govern despliegue un servicio jurídico para niños tutelados y han vuelto a proponer que sea un juez quien dicte los desamparos. "Necesitamos garantías, donde la abogacía esté presente para preservar el derecho de defensa de los menores", ha insistido la abogada especialista en este ámbito Silvia Giménez-Salinas.

La Llei de Drets i Oportunitats de la Infància i l'Adolescència (LDOIA) de 2010 estipula en su artículo 118 que la Generalitat debe ofrecer un servicio de abogados y procuradores para todos los menores tutelados por el Govern. Han pasado 15 años y el recurso aún no se ha desplegado. "La Constitución tiene que llegar a los niños, tienen derecho a un juez, a un abogado, a un proceso con garantías. No tiene sentido internar a niños que no quieren estarlo", ha expuesto Giménez-Salinas, también autora del informe 'Propuestas para la mejora jurídica de la atención a la infancia vulnerable'.

"La Constitución tiene que llegar a los niños, tienen derecho a un juez, a un abogado, a un proceso con garantías" Silvia Giménez-Salinas. Abogada

Familias sin herramientas legales

El estudio muestra que tan solo el 20% de las familias a las que se les retira la tutela logra oponerse judicialmente: 2.000 de los 10.000 anuales. "No es que estén de acuerdo, es que no se les dan las herramientas para hacerlo", ha añadido la abogada. "Necesitamos que se respete el interés superior del menor, que la abogacía esté presente. Y tenemos un ejército de abogados de oficio con ganas de formarse", ha insistido Marta Martínez Gellida, coautora del informe y decana del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa.

Este informe de los juristas, que muestra los puntos negros del sistema de protección, ya fue remitido a la Conselleria de Drets Socials el pasado mes de septiembre. Este jueves, los responsables del Departament han asistido a este encuentro. "Debemos aumentar las garantías legales del desamparo de los menores, tenemos un campo importante para recorrer y avanzar en este sentido", ha expuesto la secretaria d'Infància del Govern, Teresa Llorenç, quien ha sacado pecho del nuevo plan de reforma de la DGAIA. Al acto le ha acompañado el nuevo director general de la DGAIA, Josep Muñoz. La semana pasada, la consellera confirmó que cuentan con los colegios de abogados de Catalunya para conformar los grupos de expertos de su reforma.

"Debemos aumentar las garantías legales del desamparo de los menores, tenemos un campo importante para recorrer y avanzar en este sentido" — Teresa Llorenç. Secretària d'Infància

Cambio de ley

Los abogados también han reclamado que la Generalitat emplace al Congreso de los Diputados a cambiar la ley de protección al menor para que la retirada de tutelas deje de ser administrativa y pase por un juez. A su vez, también han propuesto que las reuniones y entrevistas con los técnicos que deciden los desamparos sean grabadas, igual que un juicio. Al encuentro también ha asistido el fiscal de menores de Barcelona, Francisco Javier Tabienca, quien también ha pedido que los procesos se hagan con garantías legales. "En muchos casos vemos situaciones que, de haberse abordado cuando se detecta el problema, se habrían resuelto antes", ha dicho, agradecido por el giro de la DGAIA en la protección.

"Es la primera vez que Drets Socials viene a un acto", ha celebrado también Giménez-Salinas ante la presencia de la cúpula de la nueva DGAIA. "¿Por qué no trabajan conjuntamente? Nadie duda de que las garantías son imprescindibles, haríamos un paso adelante muy necesario", ha añadido la Síndica de Greuges, Esther Giménez-Salinas, quien ha cerrado el acto. Sobre el plan de refundación de la DGAIA, ha sido taxativa. "Todos hemos oído muchos planes que no se han llevado a cabo, sobre todo en el ámbito social. Háganlo ya porque el gran problema que tiene la administración es la lentitud", ha añadido.