Cuántos exámenes hay y cómo se calcula la nota final: todo lo que necesitas saber sobre la selectividad

Más de 300.000 estudiantes se presentarán en los próximos días a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), nombre definitivo que ha sustituido al de EBAU o EVAU. En la mayoría de comunidades, incluidas Madrid y Euskadi, los exámenes tendrán lugar los días 3, 4 y 5 de junio. Una semana más tarde llegará el turno de los estudiantes catalanes (11, 12 y 13 de junio). Ellas y ellos se enfrentarán a la selectividad más incierta, la primera que rompe los moldes de los exámenes covid y postcovid y la primera en tener criterios de corrección más o menos unificados en todo el territorio. El modelo competencial (en el que Catalunya lleva la delantera) impregnará las preguntas, que tendrán una estructura parecida aunque el contenido de las mismas será diferente en cada autonomía.

Los exámenes durarán 90 minutos y habrá media hora de descanso entre prueba y prueba. El reto no es aprobar (es algo que hace más del 90% de los aspirantes) sino conseguir una buena nota que permita entrar en la carrera deseada. la nota final se calcula haciendo la media de la selectividad, que cuenta un 40% y la nota de bachillerato (60%). A continuación, tratamos de responder a muchas de las preguntas que se hacen tanto los alumnos y las alumnas como sus familias.

La PAU tiene dos partes. La obligatoria (llamada fase general) y la voluntaria (para subir nota, que también se llama fase específica). En la primera, las materias son lengua castellana y literatura, lengua extranjera e historia de España (o historia de la filosofía, a elegir). El cuarto examen será de una asignatura de modalidad: matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, matemáticas, análisis musical, artes escénicas, ciencias generales, dibujo artístico, latín (hay que escoger una de ellas). En Catalunya, al igual que en todas las comunidades bilingües, habrá un quinto examen obligatorio del idioma propio. El resto de las pruebas se pueden responder en castellano o en catalán.

La parte voluntaria sirve para subir nota pero, en realidad, no es tan voluntaria porque muchos estudiantes no ven otra salida más que someterse a ella. Especialmente, si quieren acceder a determinados grados con alta demanda que requieren notas elevadas. En esta parte (que suma, como mucho, cuatro puntos a la calificación final) hay tres materias y los aspirantes pueden hacer uno, dos o tres. SE puede elegir entre cualquier asignatura de modalidad de 2º de bachillerato aunque no se haya cursado, también entre historia de España o de la filosofía (la que no hubiera hecho en el bloque obligatorio) y lengua extranjera (diferente a la que se haya hecho en la fase general). A la hora de escoger las materias de los exámenes de esta parte voluntaria, lo mejor es apostar por las asignaturas que tienen más puntuación por parte de la universidad. Esto se llama tabla de ponderaciones y es una información a la que se puede tener acceso en la web de las facultades. Para entrar en Medicina es mejor tener una puntuación alta en biología y para Derecho, mejor en historia o economía.