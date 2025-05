Día del Perro sin raza: ¿por qué se celebra este día?

El 28 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial del Perro sin Raza, es decir, de aquellos perros que son mestizos o no tienen una raza definida. Pese a que pasan más desapercibidos, estos leales compañeros ocupan un gran porcentaje de las mascotas que acompañan a millones de personas en todo el mundo.

La celebración de un día en su honor es una medida que pone el foco en aquellos perros que quizás son más vulnerables al abandono o tienen registros de adopción más bajos, y nos recuerda que son mascotas igual de leales, cariñosas y singulares que las de raza.

La importancia de adoptarlos

Cuando hablamos de perros mestizos o sin raza definida hablamos también, por desgracia, de elevadas cifras de abandono o verdaderas dificultades de adopción.

Sin embargo, y según la Escuela de Medicina Veterinaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, los perros mestizos no presentan grandes diferencias en términos de comportamiento y, en muchos casos, al no tener una raza definida, "no tienen los factores genéticos que predisponen a enfermedades y condiciones físicas que los hacen vulnerables".

Por tanto, los perros sin raza, también conocidos como perros mestizos o mil leches, suelen tener una mejor salud -por su diversidad genética- y son tan cariñosos y fieles como cualquier perro de raza.

Como resultado, estos animales pueden ser la mejor opción para convertirse en nuestros mejores amigos, algo que quizás mucho desconocen.

¿Por qué hay un Día Mundial del Perro sin raza?

Son muchas las razones que pueden llevarnos a dedicarles un día a nuestros pequeños amigos mestizos. La principal: dar visibilidad a los millones de ejemplares que no cuentan con un día especial en el calendario, a diferencia de muchas razas caninas.

Pero también sirve para concienciar sobre la adopción de perros mestizos que, a menudo, son ignorados frente a perros de raza, para reivindicar el valor y la lealtad de los perros sin pedigrí, muchos de los cuales terminan en refugios y perreras, y también para fomentar la tenencia responsable y la adopción frente a la compra de mascotas.