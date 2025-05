La DGAIA no informó a los consellers Campuzano y Cervera del caso de la niña agredida bajo su guarda

Ni la exconsellera de Drets Socials Violant Cervera ni su sucesor en el cargo, Carles Campuzano, supieron cómo se había procedido en el caso de la niña bajo la guarda del Govern que fue agredida sexualmente por una red de pederastas en la que están implicados 15 hombres. A Campuzano se le informó de esta circunstancia en junio de 2024, cuando los Mossos explicaron ante la prensa el desmantelamiento de la red, dos años y medio después de la denuncia de la menor. En 2021, cuando Cervera estuvo al frente, desconocía la existencia del caso. Las mismas fuentes argumentan que no se puede revelar el resultado de los expedientes ni las actuaciones concretas realizadas en el sistema de protección, ni siquiera a los responsables del Departament, por protección de datos.

La actual consellera, Mònica Martínez Bravo, explicó el pasado 16 de mayo que en el traspaso de la cartera hecha por el conseller saliente, Carles Campuzano, no recibió ninguna información acerca de la menor. Lo cierto es que Campuzano también desconocía el alcance de la tragedia: solo sabía que entre una de las víctimas de esa red había una menor que vivía en un centro del Govern. Se lo comunicaron cuando en junio de 2024, los Mossos en la rueda de prensa, dieron detalles de la investigación. El caso se despachó limitándose a comunicar que la DGAIA había actuado correctamente. No se le explicó cuándo ni cómo se había aceptado su guarda, en qué equipamiento residía ni tampoco que se escapó al menos en una ocasión del sistema de protección, momento en el que volvió a ser agredida.

Denuncia

De hecho, la DGAIA no supo nada más del caso hasta que en junio de 2024, casi tres años después, los Mossos lo hicieron público. "Después de la denuncia, la policía siguió investigando pero no se nos contó nada más. Nos centramos en la recuperación y acompañamiento de la menor hasta que nos enteramos por los Mossos que se trataba de una red con más víctimas", explican desde el anterior Executiu. En realidad, los abusos y la denuncia se produjeron cuando Violant Cervera (Junts) era consellera de Drets Socials, a la que no se le informó sobre la denuncia presentada en octubre de 2021, cinco meses después de llegar al cargo. Hasta ahora, no se informaba a los consellers ni a los gabinetes de Drets Socials de los casos de menores tutelados que se encuentran judicializados.

La única persona a la que sí se transfirió toda la información del caso de esta menor fue a Isabel Carrasco, la directora entrante de la DGAIA en el mandato socialista, según explican fuentes del Ejecutivo de Aragonès. Fuentes del Govern actual ponen en cautela que ello ocurriera, pero en cualquier caso afirman categóricamente que esta información tampoco llegó a oídos del gabinete actual. Carrasco fue cesada del Govern el pasado mes de marzo. Entonces, nadie en el gabinete de Drets Socials conocía el caso. El actual equipo de la conselleria supo al detalle la información y las actuaciones acometidas por los Governs anteriores para proteger esa menor días después de que el caso estallara en la prensa.

Unidad de casos complejos

Estas mismas fuentes explican que antes de octubre de 2018 tan siquiera los jefes de servicio informaban a los responsables de la DGAIA de los casos judicializados. Esto cambió con la llegada de Ester Cabanes a la dirección de la DGAIA, especialmente para preservar los derechos de los menores en su relación con la policía y el poder judicial, evitar su revictimización y garantizar procesos más garantistas con los menores. En la actualidad, la DGAIA da amparo a más de 8.000 menores, y tiene a 10.000 más en su radar por el riesgo de maltrato en el que se pueden encontrar. El equipo actual de la conselleria, que el pasado lunes presentó su plan de refundación, manifestó que uno de los compromisos pasa por mejorar la transparencia y los protocolos de actuación. También han creado una nueva unidad pensada para revisar las actuaciones ante los casos más complejos como este.