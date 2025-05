Condenado a 20 años de prisión el cirujano francés que agredió sexualmente a 299 niños

La justicia francesa condena a 20 años de prisión al pederasta confeso, Joël Le Scouarnec, por abusar de casi 300 niños y niñas entre 1989 y 2014. El ex cirujano de 74 años, que ya se cumplía condena por caso, fue reconocido culpable de prácticamente todos los cargos por el Tribunal de lo Criminal de Vannes, y sentenciado a la pena máxima posible en Francia por delitos de graves de violación.

Después de tres meses de proceso, la jueza ha querido dirigirse a las víctimas antes de finalizar el mayor juicio por pederastia de la historia de Francia: “Se ha tenido en cuenta que los hechos son particularmente graves. Joël Le Scouarnec, de forma depredadora, identificó a pacientes considerados vulnerables. Joël Le Scouarnec actuó en el marco de su profesión médica. […] Mostró indiferencia. Las consecuencias para las víctimas y sus familias fueron particularmente graves, agravadas por la forma en que transcribió los hechos en sus escritos”, afirmó e insistió en la “peligrosidad” que presenta Le Scouarnec para la sociedad.

Por su parte, Le Scouarnec ha reconocido durante todo el proceso judicial su culpabilidad, aunque pidió al tribunal en los alegatos finales que tuviera en cuenta su confesión en el veredicto. "No pido clemencia al tribunal. Simplemente que me conceda el derecho de ser mejor persona y recuperar esta parte de humanidad que tanto me ha faltado", dijo el acusado en sus últimas palabras.

Por el lado de las víctimas, el abogado Thomas Delaby quiso dirigirse al condenado: "Eres el peor pedófilo en masa que jamás haya existido (...) la bomba atómica de la pedofilia", declaró.

"Este señor es un enigma"

Después de años de investigación, los psiquiatras que lo examinaron determinaron que Le Scouarnec “es un enigma”, y no encontraron la causa concreta del motivo de su pedofilia, pero insistieron en que su "peligrosidad es muy grande", según afirmó durante el juicio la psiquiatra Isabelle Alamone.

Los meses de audiencias han estado marcados por el horror y por la frustración de las víctimas ante la falta de actuación de las autoridades, abriendo un intenso debate en el país sobre la necesidad de reformar los protocolos de protección a los menores. Las víctimas insisten en que podría haberse evitado, y señalan en especial, a las autoridades médicas, puesto que antes de que estallase el amplio historial de abusos, Le Scouarnec fue ya fue condenado en 2004 por tenencia de pornografía infantil después de que el FBI denunciase el uso de su tarjeta bancaria para acceder a la darkweb y obtener material de pornografia infantil.

A pesar de esta primera condena, siguió ejerciendo como cirujano pediátrico en varios hospitales de Francia hasta su jubilación en 2017, engrosando impunemente su lista de víctimas.

Otras causas pendientes

Durante el juicio por el abuso de cientos de niños, Joël Le Scouarnec reconoció otros "abusos sexuales" sobre su nieta y se afirmó ser responsable del suicidio de dos de sus víctimas. Tras esta declaración, el pasado 20 de marzo, la fiscalía anunció la apertura de una nueva investigación sobre "víctimas no identificadas o recién declaradas" del excirujano. Por lo que, el pederasta deberá sentarse de nuevo frente a la justicia en un futuro próximo.

Esta nueva sentencia, que condena a 20 años de prisión, se suma a la que ya le impuso la justicia francesa en 2020, de 15 años de cárcel, por las violaciones contra dos de sus sobrinas, una joven paciente en los 90 y una vecina suya de 6 años en Jonzac en 2017. La denuncia de esta última fue clave, según la policía, para detener a uno de los mayores depredadores sexuales de Francia.

Una denuncia que permitió a las autoridades registrar el domicilio de Le Scouarnec, donde encontraron varios "cuadernos", en los que apuntaba con detalle sus agresiones, listas de sus víctimas, miles de imágenes de pornografía infantil y decenas de muñecas, entre otras cosas.