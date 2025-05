La rotación de profesores sacude los centros vulnerables: en cinco años han cambiado a la mitad de sus docentes

En Catalunya hay 240 centros de máxima complejidad y 490 de "alta complejidad", cifra que supone un 24% del total. Centros que acogen a un elevado número de alumnos con necesidades sociales y dificultades de aprendizaje, que en no pocos casos se traducen en bajos resultados académicos y altos niveles de abandono escolar (la pobreza infantil sigue escalando en Catalunya: ya afecta al 35% de menores de 16 años). La Fundació Bofill ha presentado este martes una encuesta a 852 docentes y 68 entrevistas en profundidad para recoger -por primera vez, reivindican- la voz del profesorado de los centros con mayor complejidad sobre las políticas educativas en Catalunya.

El estudio pone de manifiesto la falta de estabilidad de los centros de elevada complejidad; para los que reivindican más recursos para mejorar los resultados de aprendizaje y el bienestar de su alumnado. La elevada inestabilidad de los claustros -en vías de solución con el macroproceso de estabilización en marcha- penaliza a estos centros especialmente. Según datos recogidos en el informe, en cinco años (de 2018 a 2023), se ha sustituido un 53% del claustro en los centros de máxima complejidad.

Necesidad de vínculo

"Esta movilidad perjudica particularmente al alumnado de los centros vulnerables, con más necesidad de vínculo, profesionales de referencia y apoyos estables, y donde suele haber más matrícula viva", pone sobre la mesa Antoni Verger, director del equipo de investigación de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) que ha elaborado el informe. Matrícula viva que en lo que llevamos del curso 2024-2025 ha alcanzado la cifra de los casi 75.000 alumnos. Gran parte de este alumnado proviene de la inmigración o de contextos desfavorecidos, y "una mayoría se incorpora en centros que ya escolarizan altos porcentajes de alumnos vulnerables", alertan.

Los motivos de esa movilidad son varios. Son centros "poco atractivos" para los funcionarios por la dureza de las situaciones con las que lidian a diario, hecho que ha hecho que históricamente que concentren un elevado número de interinos. Interinos que muchas veces querrían quedarse en los centros porque se han hecho suyos los proyectos, pero la poca flexibilidad del sistema lo impide, como denunciaban el verano pasado desde el institut-escola Baldomer Solà de Sant Roc.

En ese contexto, el profesorado comprometido que milita en estas escuelas e institutos pone sobre la mesa sus preocupaciones, encabezadas por la falta de tiempo, de instrumentos adecuados de evaluación y de apoyo de la administración, lo que dificulta que puedan mejorar los resultados, garantizar el bienestar personal y ofrecer oportunidades de enriquecimiento educativo.

Menos tiempo y más presión

"El profesorado de centros de baja complejidad tiene el triple de oportunidades para colaborar y compartir proyectos con el claustro", indica Verger, quien pone énfasis en cómo los problemas del día a día se comen el tiempo de los docentes de las escuelas complejas; no dejándoles tiempo para poder desplegar los programas de mejora educativa. "Los docentes de estas escuelas tienen poco tiempo para sentarse en el claustro a dialogar sobre cómo mejorar los resultados", insiste el investigador, quien pone sobre la mesa otro dato: los docentes de los centros de alta y muy alta complejidad siente 10 puntos más de presión por los resultados (46,5%) que los de complejidad baja (35,5%)

"Los centros de máxima complejidad no pueden ser escuelas de las que las familias que pueden elegir quieran huir" Ismael Palacín — Director de la Fundació Bofill

Los claustros de estas escuelas apuntan también que "quieren seguir innovando y personalizando la enseñanza, pero reclaman poder hacerlo en condiciones". El 85% del profesorado de los centros complejos quiere plena autonomía para decidir métodos de enseñanza y criterios de evaluación. "Los resultados educativos del país no mejorarán si no focalizamos los recursos en estos centros; no mejoraremos la media si no empujamos desde abajo", reivindica Verger.

Incorporar a figuras no docentes

"Los centros de máxima complejidad no pueden ser escuelas de las que las familias que pueden elegir quieran huir", señala Ismael Palacín, director de fundación, quien insiste en lo que estas escuelas necesitan no son parches sino cambios estructurales que pasen, por ejemplo, por incorporar al claustro a figuras de profesionales no docentes (psicólogos, pedagogos, educadores sociales...) o por hacer las competencias básicas cada dos años en vez de cada año y no necesariamente censales, para descargar a los centros de más presión.

Con ese empeño, tras ofrecer la poco optimista radiografía, la organización presenta siete propuestas para mejorar las condiciones de estas escuelas y consolidar los centros "profesional y educativamente". Lo encabezan los "incentivos de formación, reconocimiento, acompañamiento y desarrollo profesional, reduciendo la carga de horas lectivas". Les sigue la reducción de una hora de la carga lectiva del profesorado en centros públicos de muy alta complejidad, que se puede dedicar a la preparación de actividades de aula e individualizadas y a la coordinación con profesionales docentes y no docentes.

Intercambio de experiencias

Entres las propuestas destaca también "promover la participación activa de los centros más vulnerables en redes de intercambio de experiencias y mejorar la coordinación con otras escuelas y agentes educativos de la zona educativa para dar una respuesta comunitaria a los retos educativos.

Plantea también "más apoyo de la inspección educativa". Que cada centro de alta y muy alta complejidad cuente el doble que el resto a la hora de establecer ratios de inspección; una inspección entendida como un "acompañamiento pedagógico". (medida recogida en el 'Marco para a la mejora de la lengua y las matemáticas' presentado la semana pasada por la conselleria).

La cuarta propuesta, la financiación por fórmula, es de hecho un compromiso de legislatura. El informe de la Bofill elaborado tras radiografiar la realidad de las escuelas más complejas del territorio recomienda "incrementar los recursos y los profesionales docentes y no docentes de los centros más vulnerables". La medida planteada incluye "disponer de mecanismos de diagnóstico más precisos con los cuales asignarlos en función de las necesidades educativas de los centros".

Piden también incrementar el apoyo administrativo a estos centros. Es decir, dotar a los centros de alta y muy alta complejidad con media dotación más de apoyo administrativo para liberar a los equipos directivos y docentes de tareas de gestión.