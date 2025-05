El CGPJ archiva las denuncias contra la jueza Verdejo, a la que un grupo de mujeres acusaban de maltrato institucional

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha archivado la diligencia informativa abierta a la titular del Jugado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona, Francisca Verdejo, a raíz de las quejas de un grupo de mujeres que le acusaban de maltrato institucional. En sus escritos señalaban, entre otros extremos, que la magistrada no garantizaba los derechos de las víctimas, que durante la declaración no escuchó a su pareja y que interrumpía continuamente, usando un tono y maneras no adecuados

El CGPJ ha avalado, de esta manera, la decisión del promotor de la acción disciplinaria, que analizó las quejas. El Consejo señala en un comunicado publicado este martes que el denunciante "no identificaba en su escrito procedimiento judicial alguno, ni tampoco a la persona que dice ser su pareja; ni indicaba qué relación guarda con esa hipotética causa". Además, la letrada de la Administración de Justicia certificó que la persona que firma la queja no consta dada de alta en ningún procedimiento que esté o haya estado en trámite en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Barcelona, ni como investigado, ni como perjudicado, ni tampoco como testigo.

A la vista de estas circunstancias, el promotor de la acción disciplinaria sostiene en su resolución que la denuncia “es genérica en su exposición, al no concretar hechos o actuaciones precisas, desconociéndose tanto el procedimiento al que viene referida como la identidad de las personas que resultarían afectadas” y que, a la vez, “carece del más mínimo soporte indiciario”, lo que determina el archivo de la diligencia informativa. Por último, el acuerdo del CGPJ precisa que se han recibido otros escritos de denuncia que “presentan una redacción muy similar con la que ha dado origen a las presentes actuaciones, pero firmadas por distintas personas”.

Traslado a Granada

La jueza Verdejo dejará en breve el juzgado de violencia de género de Barcelona y se traslada a Granada. Por ahora, su nueva plaza en la sección primera de la Audiencia Provincial de Granada es provisional, según fuentes judiciales, a la espera de que se publique en el Boletín Oficial del Estado. En los últimos tres años, Verdejo había pedido el traslado a Granada, ciudad en la que nació, en otras dos ocasiones, sin éxito. Por esta razón fuentes judiciales desvinculan la solicitud de la magistrada de la polémica generada en torno a sus métodos al frente del juzgado de la Violencia contra la Mujer.

El pasado marzo, una treintena de personas –principalmente mujeres e hijos que dicen ser afectados por las resoluciones de Verdejo– se concentraron en la Ciudad de la Justicia para protestar por el "maltrato institucional" que dicen que ejerce la magistrada. Las críticas también le llegaron incluso desde diversos partidos políticos. ERC pidió amparo en el Parlament a raíz de la queja que la propia magistrada habría presentado contra la portavoz adjunta en la cámara catalana, Ana Balsera, y la concejala del Ayuntamiento Eva Baró por declaraciones contra la jurista. Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), como la junta de jueces de Violencia sobre la Mujer de Barcelona y los fiscales especializados en esta materia le han dado su apoyo durante estos últimos meses.