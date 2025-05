Un millar de familias impulsan un compromiso para retrasar la entrega del primer 'smartphone' hasta los 16 años

Se presentó formalmente el sábado en Barcelona, en la jornada 'Smartphones y redes sociales: efectos y retos en la infancia y la adolescencia, ¿qué podemos hacer familias y profesionales?,' y, en solo tres días, el link ya ha saltado [de móvil a móvil, contradicciones intrínsecas a la complejidad de momento] entre cientos de familias de todo el Estado. Se trata una nueva herramienta que sus impulsores, la plataforma Adolescencia libre de móviles, han llamado 'Pacto de familias',en las que madres y padres se identifican -pide provincia, ciudad, escuela y curso de la criatura a proteger- con el objetivo de reducir la presión social que sufren quienes intentan romper la norma no escrita de entregar el primer dispositivo de estas características en primero de ESO (y en no pocos casos, incluso antes).

Esta nueva herramienta parte de la constatación de que muchas familias han entregado un 'smartphone' a sus hijos a los 12 años para que no fuera el único de la clase que no lo tuviera. Para no aislarle. El ambicioso objetivo -en el que la plataforma lleva dos cursos trabajando, desde que nació en conversaciones paralelas en varios parques de la capital catalana en octubre del 2023- es cambiar las mayorías. Que el niño que no tenga móvil a los 12 años no sea el raro, sino que sea lo normal.

"A poder ser, hasta los 16"

El 'pacto' funciona rellenando un formulario con los datos de cada uno de los hijos a los que te comprometes a no entregar su primer móvil "a poder ser, hasta los 16 años". El compromiso, señalan las instrucciones de la propia aplicación, se renovará automáticamente año a año, a no ser que el firmante solicite darse de baja.

La información -aseguran los impulsores- se tratará "de forma anónima", y se compartirán los resultados por zonas, escuelas y cursos para conocer el número de familias que se han sumado al pacto y "reducir así la presión social", insisten.

La herramienta, disponible en castellano, catalán, gallego y euskera, desglosa los datos por provincias y escuelas (sin dar el nombre de los niños, por supuesto). A primera hora de la tarde de este martes eran ya 1.004 las familias inscritas, 506 de ellas en Barcelona, donde nació todo. 36 en la escuela Proa; 13, en La Llacuna del Poblenou; 11 en Reina Elisenda, 10 en la Flor de Maig, 8 en L'Arenal de Llevant...

El segundo municipio catalán en el que el pacto -que justo está echando a andar- tiene más firmantes es Cardedeu (Vallès Oriental), con 96 familias. No es casualidad que esta localidad fue una de las pioneras -mucho antes que así lo decidiera el Govern- de prohibir el uso de teléfonos móviles en sus institutos tras un gran pacto de pueblo.