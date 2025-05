Seis de cada 10 discotecas de Barcelona ya ofrecen sesiones de tardeo

El fenómeno del tardeo afianza su consolidación y ya es una parte estructural del ocio en Catalunya. Según datos del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, actualmente el 60,7% de los locales de ocio en la ciudad de Barcelona –discotecas y bares de copas– cuentan con sesiones de tardeo, ya sean permanentes u ocasionales. En el área metropolitana y otras capitales de comarca o provincia, las cifras son “algo inferiores", pero ya representan más de la mitad de los locales.

Desde el gremio aseguran que este auge también se está notando en su rentabilidad. El gasto medio por cliente en una sesión de tardeo en Barcelona se sitúa en 20,3 euros, “algo superior al de la salida nocturna tradicional”, apuntan. El motivo lo atribuyen al tipo de público: el hecho de que a los tardeos acudan clientes de mayor edad implica que pueden tener mayor poder adquisitivo que los de otros locales orientados a un público más joven.

En cuanto al volumen de asistentes, el Gremi estima que actualmente “entre 100.000 y 125.000 personas están saliendo de tardeo cada fin de semana en Catalunya”, una cifra que califican como “conservadora, tirando a la baja”, y que prevén que siga aumentando a corto plazo.

Aunque estas fiestas de tarde ya existían años atrás, su consolidación y generalización en Catalunya es relativamente reciente. Según Ramón Mas, secretario general del Gremi de Discoteques de Barcelona i Província, “en el último año y medio en Barcelona se ha multiplicado un 300% o más el impacto social del tardeo”. En una entrevista con este diario, ha valorado que estas sesiones diurnas representan, para él, “el fenómeno social más relevante del siglo XXI”.

'Baby boomers'

Una de las claves del éxito radica en que el tardeo no sustituye a la noche, sino que la complementa. “La noche sigue siendo de la franja de los más jóvenes, mientras que las tardes son más de la generación 'baby boomer', quienes además representan un porcentaje de población muy superior en España”, explican desde el gremio. De ahí que Mas sostenga que “las sesiones de tarde y de noche en un mismo local son totalmente complementarias” y lanza un mensaje a quienes aún no se han sumado a la tendencia: “Ya pueden darse prisa los locales que aún no estén organizando tardeos”.

Un ejemplo de esta evolución es el del empresario Kevin González, responsable de varios locales de ocio en el Vallès, quien se subió al carro del tardeo tras detectar el cambio de tendencia en sus clientes. “Nosotros éramos puramente nocturnos, pero hace un par de años empezamos a notar que perdíamos parte de nuestra clientela habitual mayor de 25 años porque habían pasado a salir de tarde. Por eso decidimos aventurarnos en un nuevo producto de tardes”, explica a EL PERIÓDICO. Así nacieron los tardeos bajo el nombre de ‘La Descarada’, que se celebran en invierno en su local ‘Bliss’, en la nueva Zona Hermética de Sabadell, y en verano en un espacio al aire libre en Terrassa.

De esta manera, el tardeo se ha quedado como una fórmula que permite a los locales rentabilizar horas valle que antes no se explotaban, y atraer a un público más heterogéneo que valora divertirse sin renunciar al descanso nocturno.