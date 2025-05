Dos de cada tres municipios costeros catalanes tendrán playa para perros este verano

Dos de cada tres municipios costeros de Catalunya tendrán playa para perros este verano. Un total de 45 de las 69 poblaciones que limitan con el litoral dispondrán de espacios habilitados o bien aceptarán mascotas caninas en los próximos meses, según ha podido comprobar la ACN y su portal en inglés, Catalan News. Se trata de ocho municipios más que en el año 2023, con incorporaciones recientes como Tarragona, Sant Pol de Mar o Llançà. De las 12 comarcas que tocan el mar, todas tienen algún tramo para perros, excepto La Selva —el Baix Penedès tampoco tenía ninguno, pero su capital, El Vendrell, incorporará uno por primera vez este verano. El Maresme y el Alt Empordà encabezan el ranking comarcal con más de 10 espacios habilitados cada una.

Horarios restringidos de día o de noche en algunos casos

En algunas playas, los espacios para perros durante el verano tienen horarios restringidos, normalmente en horas diurnas. Es el caso de la playa de Llevant, la única destinada a este uso en Barcelona. La parte norte de este tramo acepta canes de 10:30 a 19:30 horas desde este sábado, el día en que empieza la temporada alta de baño en la capital catalana, y hasta la Diada. La playa del Faro de Vilanova i la Geltrú los acepta entre las 9:00 y las 20:00 horas a partir del 1 de mayo, en un espacio que se inauguró el año pasado.

Otras han habilitado playas en horario nocturno, como es el caso del Prat de Llobregat, que permite el uso del espacio entre los accesos 22 y 24 por parte de los perros entre el 1 de mayo y el 30 de septiembre de 20:00 a 08:00 horas. Las casuísticas son diversas, ya que por ejemplo el tramo de la playa de Altafulla entre la plaza Consolat de Mar y el Fortí está disponible para los animales entre el 1 de abril y el 15 de octubre, de 7:00 a 8:30 de la mañana y de 22:00 a 23:30 horas.

Diversos tamaños

En cuanto al tamaño de los espacios, la variedad también es amplia: en la playa del Arenal de l’Ampolla, un tramo de 300 m² sin servicios está habilitado del 1 de mayo al 30 de septiembre, mientras que el resto del año, los perros pueden acceder a cualquier playa. Un poco más al sur, ya en el delta del Ebro, en la playa de la Bassa de l’Arena de Deltebre, se han destinado 500 metros en la parte sur. Aún en el delta, unos 26.000 m² están destinados a este uso en la playa de Eucaliptus de Amposta. Y en el otro extremo del país, en Portbou, en la zona de la Platja Gran hay 30 metros de ancho para mascotas.

Servicios y condiciones de uso

Los servicios de las playas donde se puede ir con perro también son diversos. En el barrio del Poblenou, en Pineda de Mar, se ha instalado una ducha específica para mascotas, y en el Vendrell se está valorando hacerlo también en un espacio nuevo con salida al mar que aún no está operativo. En la playa del Barri Marítim de Torredembarra, el espacio está equipado con una valla perimetral, cartel informativo, una fuente, una ducha para perros y papeleras para depositar excrementos y desechos.

Otros espacios, como la playa de Belis de Sant Pere de Ribes, no tienen ningún servicio. El caso del municipio garrafense es el de una cala natural que, según fuentes del consistorio, no está regulada y, por tanto, se puede ir con mascota, pero sin servicios. En algunos casos se pide que estén atados, como en la playa de los Griells de Torroella de Montgrí. En la de Arenys de Mar, los animales que hagan uso de la zona de baño deberán llevar un pañuelo específico que los identifique y deje claro que cumplen los requisitos de uso del espacio.

El Alt Empordà y el Maresme suman casi la mitad de tramos habilitados del país

En conjunto, un 65% de los municipios costeros tendrán, como mínimo, un espacio para mascotas –hace dos años, esta cifra era del 53,6%. Todas las comarcas menos la Selva tienen alguno, y el Maresme es la comarca con más áreas destinadas a este uso, un total de 13. El Alt Empordà suma 11, así que los 24 espacios de las dos comarcas son prácticamente la mitad de los 51 totales. Cadaqués tiene cuatro, uno más que Sant Pol de Mar, y dos más que el Port de la Selva. Estos tres son los únicos municipios del país con más de un tramo destinado a este efecto.

El Tarragonès registra 6, mientras que en el Garraf hay cuatro tramos del litoral donde se puede ir con el animal de compañía, y en el Baix Ebre o el Baix Empordà, tres. El Barcelonès tiene uno en la capital y otro en el centro de Badalona, detrás de la piscina Mireia Belmonte, y el Baix Llobregat y el Baix Camp también cuentan con dos, uno más que el primero que se pondrá en marcha entre finales de mayo y principios de junio en el Baix Penedès –concretamente, en el Vendrell.

Los motivos para no tener una playa para perros

Un total de 24 de los 69 municipios que se encuentran en la línea de costa no aceptan perros, por diversos motivos. Uno de ellos lo explican fuentes de Sant Pere Pescador, que argumentan que les "gustaría", pero que no es posible porque forma parte del Parque Natural de los Aiguamolls de l’Empordà y la presencia de perros podría afectar la nidificación de aves. Más al sur, en Blanes, explican que no quieren perder la distinción de bandera azul, y que "no hay una zona extensa de playa".

En cuanto a Castelldefels, fuentes municipales dicen que "se está estudiando en la comisión de playas" del consistorio, pero que aún no hay una decisión en firme. "La playa es lineal, de más de 5 km, y por su idiosincrasia, es complicado instalar una playa para perros que tenga el consenso de toda la ciudadanía", comentan. Por su parte, en Creixell, el motivo de la negativa es que "gran parte de la playa es considerada parte del Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) y, el resto, se encuentra muy cerca de las primeras viviendas de la costa".