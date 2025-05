Gabriel Lampreave, agente rural: "El lince ibérico cruzó la AP-7, las vías del tren y el río Ebro"

Cuando se detectó en Catalunya a 'Secreto', el ejemplar de lince ibérico que fue registrado por las cámaras de fototrampeo de la Generalitat, Gabriel Lampreave fue uno de los primeros en recibir la noticia. Lampreave, que se encarga del seguimiento de grandes carnívoros como el oso y el lobo en Catalunya desde hace años, atiende a EL PERIÓDICO para contar los detalles del hallazgo.

¿Qué pensó cuando supo que se había localizado a un lince?

Fue un caso parecido al del Baix Llobregat en 2018. Pensé: "Mira, un segundo ejemplar que ha llegado". Esta vez no me asombró tanto.

¿Qué protocolos se activaron?

Como llevaba collar, avisamos a los compañeros del sur para ver si lo podían identificar, tal y como ha ocurrido.

¿Fue difícil?

Tuvimos suerte de que la imagen fuese captada con la luz del día. De noche, hubiera sido mucho más complicado identificarlo.

¿Cree que el animal se ha quedado en la zona del Prepirineo en la que fue localizado?

Lo más probable es que no, que solo fuese un lugar de paso, aunque no podemos estar seguros.

¿Por qué lo intuye?

Porque tenemos una buena red de cámaras en aquel territorio y no ha vuelto a aparecer.

La imagen del lince 'Secreto', captada por la Generalitat. / Agents Rurals de la Generalitat

¿Y dónde puede estar?

Es imprevisible. Presupongo que no está ahí, porque la imagen es de hace dos meses. Pero hemos reforzado las cámaras y el seguimiento en varias zonas y estamos muy pendientes por si se vuelve a detectar su presencia.

Se dijo que el lugar en el que fue avistado no era su hábitat ideal. ¿Está de acuerdo?

Es muy relativo. Los linces ibéricos quedaron confinados en el sur de España, en ecosistemas muy mediterráneos, porque fueron desapareciendo. Pero en su día había linces hasta el Prepirineo. Que un hábitat sea bueno o no depende de la disponibilidad de alimento.

¿Y 'Secreto', en qué estado se encontraba?

Definitivamente, en buen estado de salud. No está delgado y no hay duda de que se ha ido alimentando.

¿De qué?

Es cierto que en el área por la que pasó no hay una cantidad de conejos importante. Pero sí hay liebres, que también son una presa adecuada para los linces. Incluso pudo capturar algún corzo, aunque es más complejo. Lo que está claro es que se ha espabilado. Habiendo llegado hasta aquí desde Sevilla, lo que menos preocupa es su capacidad para obtener alimento.

¿Cómo pudo llegar?

Puede haber recorrido el valle de un río, a modo de corredor ecológico. Pero ha tenido que cruzar autopistas como la AP-7, vías de tren de alta velocidad y el río Ebro.

¿Por un puente?

Posiblemente. Tal vez a través de algún puente que es una infraestructura secundaria, pero no lo podemos saber.

Un auténtico aventurero.

Hace tres años lo liberaron y aun así, pese a haber estado criado en cautividad, ha cruzado la península y demuestra que tiene capacidad para adaptarse. No se ha quedado en una área con alta densidad de conejos, sino que ha seguido avanzando.

Tras el aumento de las poblaciones de linces ibéricos en zonas cada vez más al norte, ¿ya se esperaban que entrara algún lince en Catalunya?

No tenía por qué. Era más fácil pensar que apareciera por el macizo de Els Ports o por Tarragona. Pero los interpretamos con ojos humanos y ellos no actúan como lo haríamos nosotros. No sabemos por dónde ha pasado ni cuantas vueltas ha dado antes de aparecer en el Prepirineo.