Empieza la preinscripción para los estudios de Formación Profesional en Catalunya

El Govern ha aprobado la ampliación de la oferta de plazas de Formación Profesional para el curso 25-26, así como las modificaciones para mejorar el acceso a estos estudios. Así, el próximo curso habrá 7.500 plazas nuevas repartidas entre grados básicos y PFI, medios y superiores. Esto supondrá la creación de 305 grupos y la contratación de casi 500 nuevos docentes (490).

La preinscripción empezará este viernes 23 de mayo y se alargará hasta el 30 de mayo. Según los cálculos del Departament d'Educació, el número de solicitudes de preinscripción para el curso 25-26 se prevé que sea de unos 102.300 alumnos (54.200 de grado medio y 48.100 de grado superior). Repasamos a continuación todas las novedades y fechas del proceso.

Esta es una de las principales novedades que ha impulsado la conselleria de Esther Niubó, que el 31 de julio habrá acabado todo el proceso de preinscripción y matrícula y, por tanto, ese día todos los estudiantes sabrán qué estudiarán y dónde. Se evitará así que se repitan situaciones como las de cursos pasados en que había alumnado que no sabía hasta septiembre qué plaza tenía e incluso que se les asignaba la plaza con las clases ya empezadas.

A lo largo de cada tanda de asignación, y en función de cada caso, el alumnado deberá realizar dos acciones básicas: confirmar on line la plaza que se le ha asignado o renunciar voluntariamente a ella, y completar los trámites con el centro en que el estudiará.

También se implementará un sistema de confirmación de la asignación y matrícula en línea, para aportar más flexibilidad y tranquilidad a los futuros estudiantes y sus familias.

El Departament también pondrá en marcha un paquete de mejoras en la comunicación con el alumnado, para guiarlo en los cambios de este nuevo procedimiento: se enviarán SMS y correos recordatorios a los estudiantes que no hayan confirmado o renunciado, con un lenguaje revisado para hacerlo más sencillo.

Los formularios de preinscripción insistirán en la importancia de completar varias solicitudes. Es decir, se recomienda evitar que el alumno ponga solo una plaza a la que aspira, sino que ponga más opciones en previsión de que no logre su primera opción. Este curso uno de los problemas del proceso fue que el 30% de alumnos solo hicieron una petición, con lo que, si no accedían a su opción, ya quedaban para el final del proceso pese a tener buena nota.

También habrá un simulador de preinscripción para que el alumnado vea cómo deberá rellenarlo. Además, se reforzará el personal de administración y servicios en los centros de FP.

Estos cambios no son menores. Y es que este curso casi la mitad de los 31.000 alumnos que se quedaron sin plaza en agosto o no cumplían los requisitos de acceso o no rellenaron bien o a tiempo los cuestionarios de preinscripción.