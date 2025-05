El grito de auxilio de la España vaciada: un pueblo de Burgos paga 4.000 euros al año a quien reabra su bar-hotel

Cantaba Gabinete Caligari aquello de "bares, qué lugares tan gratos para conversar", pero en la España vaciada, los bares, las tabernas, los colmados, las cafeterías, son algo más, mucho más. Es el punto de encuentro del pueblo, el lugar, muchas veces, de reuniones del alcalde con los vecinos, el refugio cuando llega el gélido invierno o el sitio vertebrador en las verbenas de verano, cuando las localidades multiplican por cinco o por seis sus habitantes.

Vista del interior del barhotel cuyo alquiler se deja gratis y además se otorga 4.000 euros a quien lo lleve. / EL PERIÓDICO

En Nebreda (Burgos), un pequeño pueblo de apenas 50 habitantes en la comarca del Arlanza, lo tienen claro, por eso han ido un paso más allá. Muchos pueblos, tratando de frenar la despoblación, haciendo que el bar siga estando abierto, dejan su alquiler gratis a quien lo quiera regentar y ofrecen a la persona o a la familia que lo lleve alojamiento gratuito también, normalmente en el mismo edificio del bar.

Tiene cinco habitaciones

Para el Ayuntamiento de Nebreda, esto ya no parece suficiente, por lo que van a pagar 4.000 euros al mes -excepto julio y agosto, que la facturación aumenta- a la familia que reabra su bar-hotel, cerrado hace pocas semanas y que dispone de cinco habitaciones. "La familia puede vivir en una o en dos y el resto alquilarlas", explica por teléfono a EL PERIÓDICO Pío Barbero, teniente alcalde del municipio.

Vista de la entrada a Nebreda, en Burgos, cuyo bar se alquila gratis y se ofrecen 400 euros al mes a quien lo gestione. / EL PERIÓDICO

"Quien lo regente debe tener una ganancia. Trabajar para vivir no es plan. Nadie se va a hacer rico, pero al menos que le salga a cuenta", señala Barbero, cuyo ayuntamiento también pone a disposición del adjudicatario del local un crédito de 2.000 euros procedente de una subvención regional para pagar los gastos de calefacción y luz.

Requisito: empadronarse

Según explica el teniente alcalde, la familia que lo llevaba antes "no quería continuar en verano; pensaban volver en septiembre, y eso no encaja con la idea nuestra". "Es que en verano igual hay 300 personas en el pueblo, es cuando se hace la caja, además de en Navidades y en Semana Santa. Estar cediendo el local a unos y a otros no queríamos. Además nuestra idea es que se empadronen en el pueblo porque el objetivo es atraer población", asevera.

De acuerdo al teniente de alcalde, la Junta de Castilla y León da ya una ayuda de 3.000 euros para que se mantengan abiertos los bares, "y con 120.000 euros de presupuesto que tenemos 4.000 euros no es nada. Que el bar este abierto es fundamental si quieres que la gente siga viniendo al pueblo, que tenga vida".

Una de las habitaciones del bar hotel de Nebreda, que el Ayuntamiento quiere volver a abrir en breve. / EL PERIÓDICO

El edificio, de dos plantas y que está en la salida del pueblo, al pie de la carretera que une Lerma -a 13 kilómetros- y Santo Domingo de Silos, es bastante reciente, ya que fue construido en 2008. "Está muy bien. Costó 340.000 euros, tiene cinco habitaciones y cuatro con ducha.

En el proceso abierto por el Consistorio [interesados contactar con nebreda@diputaciondeburgos.net o llamar al 639 26 14 76], adelantado por el Diario de Burgos, ya se han presentado varias personas, "y este fin de semana vienen más a mirar, a ver si hay suerte".