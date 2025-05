Ima, mantero de Bangladesh: "Si tengo papeles podré abrir mi negocio y enviar dinero a casa"

Ima Lutbullaheil nació en Bangladesh, tiene 28 años y lleva dos trabajando de mantero en las calles de Madrid, vendiendo coches teledirigidos y pequeños juguetes un día, latas de cerveza otros, siempre “huyendo” de la Policía. Cuando se le pregunta qué significaría tener papeles, regularizar su situación en España, se le dibuja una sonrisa inmensa en la cara, ojos bien abiertos, mirada perdida, de niño ilusionado, como si le hubiera tocado el billete dorado de Willy Wonka.

“Es una esperanza. Significaría poder tener un trabajo, abrir mi propio negocio y poder por fin enviar dinero a casa”, dice Ima, tras unos segundos en silencio, en su idioma natal, mientras le traduce Mohammad Elahi, presidente de Valiente Bangla.

La asociación, que tiene su sede en el barrio más multirracial de la capital, Lavapiés, es uno de los cientos de colectivos impulsores de Regularización ya, el movimiento estatal que levantó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que aspira a conceder permisos de residencia y trabajo a cerca de 500.000 personas y que ahora ha reactivado el Gobierno tras un año estancada en el Congreso.

Dice Ima, que viste un polo falso de Versace a la que solo le quedan ya en pie las letras “rs” del logo, unos vaqueros desgastados y unas zapatillas también falsificadas de Nike, que, de salir adelante y conseguir papeles, le gustaría montar una tienda de informática, que era lo que estudió en su país de origen, antes de tener que huir por la “difícil situación política” del país con el anterior presidente, que Elahi no duda en llamar “dictador”. “Es que no había libertad”.

14.000 euros para pagar a una mafia

Su padre, que tenía una tienda de pescado, se dejó los ahorros de toda su vida, 14.000 euros, en pagar a una mafia ilegal para que llevara a su único hijo varón –Ima tiene cuatro hermanas– a Europa, porque, como hombre, se le supone que es quien tiene que mantener a la familia. “Llegué a Grecia, allí estuve seis meses trabajando en el campo, pero casi no pagaban, y había gente que me decía que España estaba bien”, recuerda.

Ima, natural de Bangladesh y que trabaja de mantero porque no tiene papeles, en el local de la asociación Valiente Bangla de Madrid. / JOSÉ LUIS ROCA

Llegó con lo puesto, y empezó a trabajar de mantero, correr fue su destino para burlar la ley, como cantaba Manu Chao. “Vender en la calle es muy duro”. Con lo que ganaba se podía pagar los 260 euros que le costaba compartir una habitación con otras dos personas en el humilde barrio de San Fermín, Usera. Tardó siete meses en conseguir una cita para pedir asilo, que le costó en el mercado ilegal –las oficinas están saturadas– otros 300 euros.

Requisitos para la regularización

Entremedias, siempre con el miedo de que la Policía le detuviera, de que el sueño de toda su familia no se rompiera, se empadronó, uno de los requisitos que se exigirán para la regularización (además de la ausencia de antecedentes penales y un informe de arraigo social). Ima tiene solo un problema y es que en la actualidad sigue siendo solicitante de asilo, por lo que hasta que no haya una respuesta del Ministerio del Interior no puede hacer nada. “Hace cuatro meses pidió la cancelación de la solicitud pero todavía no tiene respuesta”, cuenta el presidente de la asociación.

De hecho, cuando la tenga, debe esperar otros seis meses para iniciar el procedimiento de regularización, según la reforma del reglamento de extranjería. Según CEAR, son 120.000 personas que residirían en situación de irregularidad administrativa, obligadas a abandonar el régimen de protección internacional para acogerse a una reforma del reglamento de extranjería que para las ONG sigue estando cojo.

“Es algo que no se entiende, no está bien hecho, y ¿se supone que este es un gobierno progresista? Por eso pedimos Regularización ya. Sobrevivir no puede ser un delito. Hemos conseguido 700.000 firmas, es algo histórico en España”, reivindica Elahi, que cifra en 100.000 los ciudadanos de Bangladesh que viven en nuestro país y alrededor de 22.000 los que no tienen papeles. “Si los consiguiera”, admite Ima, “mi vida mejoraría, sería una ayuda para mi familia porque ahora mi padre está enfermo”.