Hacienda multa a una joven con 7.000 euros tras sufrir el robo de su DNI

Cuando uno sufre el robo de un carnet de identidad (ya sea DNI o carnet de conducir), uno de los primeros pasos a tener en cuenta es denunciar esos hechos a la policía para evitar una suplantación de identidad. Eso mismo le ha pasado a una joven de 21 años, que ahora tiene que pagar una sanción de 7.200 euros a Hacienda por haber "intentado estafar al Estado con un matrimonio fraudulento".

Según explicó la afectada en El món de Rac1, le habrían robado el bolso en 2023 con todos sus documentos personales en su interior, denunció el robo a los Mossos d'Esquadra y se volvió a hacer un nuevo DNI. A medida que pasó el tiempo no le dio más importancia al robo, hasta que un día descubrió que estaba empadronada en Barcelona cuando en realidad había nacido en Málaga y vivía en Castelldefels desde los tres años. A partir de ahí se dio cuenta de que alguien había usado su DNI para hacerse pasar por ella.

Fue entonces cuando volvió a cambiar el empadronamiento y amplió la denuncia, porque hacía un par de semanas le había llegado a su casa una carta de Hacienda para informarle de una multa de 6.000 euros con un recargo de 1.200, a lo que la joven no entendía el porqué. Así que realizó una tercera denuncia.

Según explica, preguntó a Hacienda sobre su caso y le dijeron que la primera notificación había sido enviada en Málaga, pero como no hubo respuesta la multa había ido aumentando. "Primero que pague y después reclame", le dijeron desde la administración. Ahí fue cuando confirmó que el DNI robado había servido para contraer un matrimonio fraudulento con una persona extranjera. "Estoy en manos de abogados por algo que no he hecho", lamentó, asegurando que las administraciones se reparten las culpas y la trasladando de un lado a otro sin darle una solución.