Las escuelas alertan de que la idea de Junts de prohibir el velo en los centros generará más segregación

Pese a que es innegable que se trata de un debate incómodo –sobre todo por haber sido forzado por la extrema derecha con representación parlamentaria–, la comunidad educativa alerta de que la prohibición del velo planteada por Junts siguiendo la estela de Aliança Catalana generaría más exclusión y podría implicar más abandono y absentismo escolar, desconexión y desapego hacia el centro –al sentir las alumnas que ese no es su lugar–, así como una mayor estigmatización de un colectivo especialmente vulnerable. No pocas voces coinciden en que, aunque el velo puede ser un símbolo de opresión, "la autonomía de las chicas no se construye prohibiendo, sino escuchándolas, empoderándolas y ofreciendo espacios de pensamiento crítico".

Maria Marcos, presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya (FMRPC), advierte de que "prohibir vestimentas por motivos religiosos, salvo que exista una razón justificada –como, por ejemplo, en actividades que requieran medidas de seguridad, como podría ser el caso de alguna actividad de educación física–, es una forma de discriminación o exclusión, y puede generar más segregación que inclusión, una de las funciones de la escuela pública". A ojos de Marcos, "el enfoque que debería adoptar la escuela pública catalana ante la diversidad cultural y religiosa debería basarse en los principios de laicidad, derechos humanos e inclusión, sin renunciar a los valores democráticos ni a la función cohesionadora de la escuela".

"La escuela debe permitir que los niños y niñas expresen su identidad cultural y religiosa, siempre que dicha expresión no vulnere derechos fundamentales ni contradiga los valores de convivencia, igualdad y respeto mutuo. Existe el derecho a manifestar las propias creencias religiosas, siempre que no sean contrarias a los derechos de los demás", prosigue la presidenta de la FMRPC antes de concluir que este debate "debe abordarse con profundidad y no ser fruto de una medida puntual, ya que, en un contexto intercultural, es necesario fortalecer la educación para la ciudadanía democrática y el pensamiento crítico".

Diálogo y flexibilidad

En la práctica –lo realmente importante aquí es lo que pasa en las aulas–, la mayoría de centros han gestionado las situaciones relacionadas con el uso del pañuelo "mediante el diálogo y la flexibilidad, generando así mejores entornos de convivencia y aprendizaje", añade una docente de una escuela de máxima complejidad.

Desde la universidad, el profesor de Ética Política Jordi Mir Garcia asegura que la laicidad en la escuela es un debate interesante, pero destaca que la medida no ha sido puesta sobre la mesa desde la perspectiva de la laicidad, sino que se ha enfocado contra el "velo islámico" –usando ese término– y "pensando en la libertad de las mujeres".

¿Cuál es la finalidad de esta prohibición?

"Si se quiere prohibir algo hay que tener muy clara cuál es la finalidad de esa prohibición; si es por la libertad de las mujeres, tendremos que hablar de si son útiles o no esas prohibiciones". "Si verdaderamente nos preocupa la opresión de las mujeres, tendríamos que plantearnos muchas otras cuestiones. ¿Las operaciones estéticas son una libre elección? ¿Cómo se dividen las tareas de cuidados? Se están mostrando en contra del velo, pero no están diciendo que están a favor del equilibrio en los cuidados. Son debates que tendrían que ir en paralelo. O por la vía de la laicidad o de la igualdad entre hombres y mujeres", plantea Mir.

"Muy de acuerdo con luchar contra cualquier práctica opresora hacia la mujer, pero si unos obligan a la mujer a llevar el velo y otros se lo prohíben, ¿en qué se diferencian estos últimos del opresor? Al final, se sitúan en la misma posición. Y, por otro lado, ¿a quién le molesta y por qué ahora una opción que puede llegar a ser personal?", apunta la psicóloga Farah El Moumni, quien reflexiona, además, sobre las consecuencias que la prohibición puede provocar dentro del entorno familiar de las niñas.

"Al final, eso nos distanciaría más y generaría mas polarización", prosigue. "Estamos en una sociedad multicultural. ¿Cómo determinas si el velo es impuesto o voluntario? ¿Acaso podemos saber la realidad de cada persona? Y, sobre todo, la lucha por los derechos humanos radica en la libertad de cada persona y cada mujer. ¿Quiénes somos para determinar cómo tiene que ir vestida una mujer cuando es algo suyo? Y, si tiene que ver con una opresión, ¿no es nuestro trabajo acompañarla a empoderarse en vez de ordenar o decir lo que tiene que hacer?", pone sobre la mesa El Moumni.

La Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya (UCIDCAT) subrayan, por su parte, que la propuesta "no solo es discriminatoria, sino que vulnera de manera directa el derecho fundamental a la libertad religiosa, reconocido y protegido tanto en la legislación española como en el derecho internacional y europeo".

Iolanda Segura, portavoz de Ustec, el sindicato mayoritario en la escuela pública catalana, considera que dirigir el discurso hacia estas cuestiones desvía la atención de los temas "realmente importantes y necesarios", como son la ampliación de las dotaciones de personal en las escuelas, la reducción de las ratios, las medidas dirigidas al alumnado con necesidades educativas específicas o la lucha contra la segregación". "Sería más adecuado que los grupos políticos de la oposición centraran sus esfuerzos en estas cuestiones fundamentales y no en debates puramente ideológicos que no conducen a ninguna parte", zanja la líder sindical.

En esa misma línea, desde la asociación de maestros Rosa Sensat, su presidenta, Mar Hurtado, se pregunta por qué las escuelas tienen que ser espacios aprovechados por los partidos políticos para hacer populismo y ganar adeptos a cualquier precio. "¿De verdad piensan que prohibiendo el velo se termina con la discriminación a la mujer? La política debería ser más rigurosa. ¿Prohibiremos también que las monjas se paseen por algunas escuelas, algunas concertadas, con la cabeza tapada? ¿A estas también las señalamos con el dedo?", se enfada la presidenta de Rosa Sensat.