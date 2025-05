Catalunya recibirá a los primeros científicos 'captados' de EEUU a lo largo de 2026

El president de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, han presentado este miércoles a la comunidad universitaria y científica de Catalunya el programa Catalunya Talent Bridge, con el que el Govern aspira a atraer personal investigador de máximo nivel procedente de Estados Unidos, aprovechando la coyuntura que estos viven con las políticas en ciencia de la Administración de Donald Trump.

Como ya avanzó EL PERIÓDICO el pasado marzo, el Catalunya Talent Bridge es un programa de tres años que ofrecerá 78 plazas y que está dotado con casi 30 millones de euros. Se despliega en colaboración con las doce universidades del sistema universitario catalán, los 42 centros de investigación CERCA y las tres infraestructuras científicas y técnicas singulares: el Sincrotrón ALBA, el Barcelona Supercomputing Center (BSC) y el Centro Nacional de Análisis Genómico.

Catalunya abrirá en septiembre la convocatoria de las primeras becas para captar científicos de EEUU

La consellera Montserrat ha explicado que la captación de talento no se hará desde cero ni expresamente, sino que se aprovecharán programas ya consolidados (Serra Húnter, ICREA, Beatriu de Pinós y CERCA), que ofrecerán plazas específicas de nueva creación (26 en 2026, otras 26 en 2027 y otras 26 en 2028) para los científicos que estén trabajando en EEUU. Las dos primeras convocatorias de plazas se harán en el último trimestre de este año, a partir de septiembre: serán las becas Beatriu de Pinós, dirigidas a jóvenes investigadores posdoctorales, que ofrecerán 11 plazas nuevas de tres años de duración, y las becas CERCA, que ofrecerán 6 plazas de un año. La consellera ha admitido que será justo que se incorporen este mismo año y todo apunta a que lo harán a lo largo de 2026. "El proceso de desmontar un laboratorio no es fácil. Y nosotros no forzaremos los tempos", ha dicho.

"El Talent Bridge no es solo un gesto; es una apuesta firme y estable por el sistema científico catalán" Núria Montserrat — Consellera de Recerca i Universitats

En 2026 se lanzarán las convocatorias Serra Húnter sénior (dirigidas a profesorado reconocido), con 4 plazas nuevas, y las ICREA sénior (dirigidas a investigadores consolidados con trayectoria de excelencia), con 5 nuevas. 26 en total para esta primera tanda de captación. Este esquema se repetirá en los años 2027 y 2028.

La conselleria no tiene cifras de los investigadores que se han interesado por trasladarse a Catalunya. "Muchos aún están en fase de incertidumbre, esperando a ver en qué se traducen las órdenes que da Trump", ha apuntado Montserrat.

A todos los interesados se les ofrecerán contratos competitivos y planes de acogida para facilitar la puesta en marcha de sus respectivas investigaciones. Además, todos ellos se encontrarán, con "un ecosistema científico reconocido internacionalmente y altamente colaborativo". De hecho, y como dato de referencia para esos investigadores, en los últimos 20 años, desde 2001 a 2024 han llegado a Catalunya 158 investigadores procedentes de EEUU.

La consellera de Recerca i Universitats ha subrayado que la planificación se ha hecho teniendo en cuenta la capacidad de absorción del sistema científico catalán y la voluntad de no generar falsas expectativas.

Montserrat sí ha dejado claro que la voluntad del Govern de Salvador Illa es que este programa de atracción de talento sea "un puente estable con EEUU para que vean a Catalunya como tierra de acogida y de excelencia. El programa no es un gesto, es una apuesta firme por el sistema científico catalán", ha remachado.