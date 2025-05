¿Qué es Hàbitat3?: La inmobiliaria del Tercer Sector que ha alojado a más de 35.000 personas

La fundación Hàbitat3 celebraba hace apenas unos meses sus diez años de existencia. La entidad, que nació a finales de 2014 para dar respuesta a la crisis de la vivienda que explotó tras la crisis financiera, ha sido ahora clave para la compra de la Casa Orsola. Actúa como una inmobiliaria pero su diferencia es que no obtienen beneficio económico, y que se centran en que las personas más vulnerables accedan a una vivienda. Empezaron con convenios con pequeños propietarios y hoy ya están construyendo bloques de alquiler social: gestionan 1.300 pisos en los que se han alojado 35.000 personas que si no fuera por ellos no se podría pagar un techo. Ahora dan cobijo a 3.561 personas, 1.265 familias. En 2019 recibieron un premio de la ONU.

Durante lo peor de la crisis financiera, cuando estalló el drama de los desahucios, las entidades que integran la Taula d'Entitats del Tercer Sector se dieron cuenta que no tenían donde alojar las familias que atendían cuando perdían el empleo, la mayoría no podían seguir pagando la hipoteca y los bancos les expulsaban, pero ya empezaba a haber quien no podía pagar el alquiler. Nadie les protegía: el Tercer Sector no tenía pisos, tampoco la administración, con menos del 2% de vivienda social protegida en Catalunya. Viendo que las administraciones no estaban por la labor y que el problema no se iba a resolver rápido, tiraron por la tangente y crearon Hàbitat3, una entidad centrada exclusivamente en conseguir viviendas para las familias vulnerables en Catalunya.

Pisos vacíos

Su primera línea estratégica de trabajo fue fomentar que los pisos vacíos dejaran de estarlo para que pudieran vivir en ellos familias vulnerables. Empezaron a hacerlo en Barcelona, con un convenio con el consistorio de Colau, que se ha extendido a 15 municipios más. Hàbitat3 paga las obras de rehabilitación de los pisos, que las realizan entidades sociales que trabajan con personas en riesgo de exclusión (por ejemplo personas con discapacidad) y por su parte el propietario mantiene el precio del alquiler mucho más bajo de lo que dicta el mercado. En total, 526 propietarios han colaborado en este proyecto, en pisos donde viven 350 familias propuestas por la Mesa d'Emergencia de seis ayuntamientos distintos, y 57 personas sin hogar en programas 'Housing First', pensados para personas que duermen en la calle.

Otra forma que han logrado para conseguir vivienda es a través del 'tanteo y retracto'. En principio, son las administraciones que tienen esta única opción, de comprar pisos primero antes de que entren a subasta en municipios más tensionados. Pero a través de convenios y acuerdos con distintos ayuntamientos, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya y l’Institut Català de Finances, también Hàbitat3 puede participar de este derecho. A través de este método han comprado miles de viviendas, las han rehabilitado y las han puesto a disposición de la administración para que las familias propuestas por los servicios sociales puedan vivir en ellas.

Compra prioritaria

También han comprado pisos, mayoritariamente a bancos, de casi un millar familias atendidas por entidades sociales que están a punto de ser desahuciados porque no pueden seguir pagando la hipoteca o el alquiler. De esta forma, 997 familias, según sus cálculos, se han podido quedar en su casa con un contrato de alquiler adaptado a los ingresos.

Algunos ejemplos de su gestión, la Casa Bloc de Barcelona, en el barrio de Sant Andreu, que rehabilitaron en 2021 y donde ahora viven cuarenta personas atendidas por Servicios Sociales o entidades sociales con problemas de salud mental, adicciones, sin hogar o familias desahuciadas. Otro ejemplo, el bloque de edificios Sant Eloi, también en Sant Andreu, de 32 viviendas gestionadas junto a nueve entidades sociales. Algunos de ellos son viviendas temporales, otras son definitivas. El último paso que han dado es lanzarse también a la construcción de viviendas, en el Prat de Llobregat, donde están participando en la edificación de 135 viviendas de alquiler protegido en El Prat de Llobregat.

Hàbitat3 se financia, en parte, a través de donativos y colaboraciones. Entre sus colaboradores se cuentan Naturgy, Fundació La Caixa, el colegio de administradores de fincas, el colegio de agentes inmobiliarios, el de arquitectos, Agbar y varias empresas de notaría, inmobiliarias y de la construcción. Su presidenta, Carme Trilla, es una respetada economista experta en vivienda y construcción, que de 2004 a 2011 trabajó en las 'conselleries' de vivienda de la Generalitat, y que ha colaborado con la mayoría de universidades catalanas en esta temática así como con entidades sociales, como Cáritas. Por su parte, Hàbitat3 ha recibido una docena de premios por su labor, el último, el World Habitat Award, entregado por las Naciones Unidas.