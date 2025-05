Save The Children denuncia que el 17% de las familias con hijos sufren pobreza laboral

El 17% de las familias con hijos en España viven en situación de pobreza laboral. Es decir, trabajan y tienen ingresos pero no pueden obtener lo básico para vivir, una situación que afecta especialmente a los hogares monoparentales (32%) y las familias numerosas (35%). Así lo revela el estudio 'Cuentas que no salen. Radiografía de la pobreza laboral en los hogares de España', publicado esta mañana por Save the Children.

No poder trabajar todo el tiempo deseado, tener jornadas parciales o discontinuas y los salarios insuficientes son las principales causas de las situaciones de pobreza laboral, informa Efe. Según el estudio, el 11,7% de las personas con empleo en España viven en situación de pobreza laboral, porcentaje que se eleva al 17% si se tienen hijos. Este fenómeno evidencia una de las "grandes paradojas del mercado laboral" actual. "El empleo, tradicionalmente, se ha visto como la vía principal para salir de la pobreza, pero ya no garantiza unas condiciones de vida mínimamente aceptables", critican los responsables de Save the Children.

En hogares donde conviven dos personas adultas, pero solo una trabaja, la tasa de pobreza sube al 21% y crece de manera sustancial cuando se añaden hijos a cargo: hasta un 33% si hay un hijo, 38% con dos hijos y puede llegar al 63% si hay tres o más hijos. En contraste, si ambos adultos trabajan, las cifras bajan significativamente: 6% en hogares con un hijo, casi 9% si hay dos y 14% si hay tres o más.

Una de cada cuatro personas que ha trabajado en algún momento del año no ha ganado lo suficiente como para salir de la pobreza y casi el 65% de los que han trabajado entre 180 y 300 días al año consiguen superar el umbral de la pobreza. Según Save the Children, las subidas del Salario Mínimo Intrerprofesional (SMI) han permitido superar, al menos de forma teórica, el umbral de la pobreza para los trabajadores con jornada completa y que trabajan la mayor parte del año.

Jóvenes y mujeres

Los jóvenes entre 16 y 29 años son los más afectados por la pobreza laboral: solo el 12,5% de aquellos que han trabajado el último año superaron el umbral de la pobreza. Uno de cada cuatro trabaja más de medio año o con medias jornadas, y la falta de continuidad laboral dificulta su capacidad de emancipación y su acceso al mercado de la vivienda.

Las mujeres también enfrentan a una mayor parcialidad en el empleo: 806.400 hombres frente a 2.250.000 mujeres.

De las mujeres con contrato parcial, casi 400.000 lo tienen por cuidado de hijos o adultos (30.000 hombres). Además, el 74% de los empleos a jornada parcial son desarrollados por mujeres.

La nacionalidad también es un factor determinante de la pobreza laboral: una de cada cinco personas en situación de pobreza laboral es extranjera, mientras que solo uno de cada diez trabajadores que logran salir de la pobreza son extranjeros.

Entre las recomendaciones, Save the Children plantea mejorar la calidad del empleo, implantar la flexibilidad horaria y mejorar las condiciones de conciliación. También el acceso a prestaciones familiares, como una prestación universal a la crianza.