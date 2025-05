El puerta a puerta y los contenedores inteligentes mejoran el reciclaje pero encarecen el servicio hasta un 30%

La implantación de nuevos sistemas de recogida selectiva como el puerta a puerta o los contenedores inteligentes, en casi todos los casos, permite mejorar el porcentaje de residuos reciclados y reduce así el volumen que acaba en el vertedero. No obstante, estos modelos que en algunos lugares han generado dudas en los vecinos también acarrean un incremento considerable de los costes para los ayuntamientos.

En algunos casos, el encarecimiento alcanza hasta un 30%, según experiencias compartidas este martes durante el congreso Recuwaste, celebrado en el TecnoCampus de Mataró y en el que han participado cientos de expertos, técnicos y empresarios del sector de los residuos.

La Generalitat, a través de la Agència Catalana de Residus (ARC), defiende la necesidad de asumir este gasto extra, mientras sea "sostenible", para hacer frente a los retos ambientales actuales. "Todo el mundo ha estado de acuerdo en que el precio del agua haya subido en plena sequía, pero gestionar los residuos también tiene unos costes fijos por su recogida y tratamiento posterior y esto se debe pagar entre todos", afirma Albert Planell, director de la agencia, en conversación con este diario.

Para Planell, es necesario encontrar fórmulas para que todo sea lo más "equilibrado" posible, tanto desde el punto de vista económico como ecológico. "Este es el reto que tenemos sobre la mesa", resume. El director considera que conviene reflexionar sobre por qué nos quejamos de pagar una tasa anual de residuos: "Es cierto que ha aumentado de forma considerable en muchas ciudades, pero muchas familias invierten la misma cantidad cada mes en telefonía móvil". "Si no gestionamos bien los residuos, existe un coste indirecto que quizá no vemos a corto plazo, pero, a medio plazo, no recoger bien y perjudicar al medio ambiente nos saldrá más caro", avisa.

Más presupuesto y personal

Sobre los sistemas de recogida selectiva más precisos, una de las intervenciones más detalladas ha sido la de Georgina Saumell, técnica de medio ambiente del Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló, que implantó el sistema puerta a puerta en 2022 para una población de 8.300 habitantes. "Este modelo individualiza el servicio, se acerca al vecino y prioriza la recogida selectiva respecto a la fracción resto (contenedor gris)", defiende.

La fracción resto pasó de recogerse seis veces a la semana a solo una, mientras que la orgánica se incrementó de dos a tres días. Papel y envases se recogen dos días por semana. También se habilitó un punto de emergencia para recogidas puntuales y se abrió una oficina de atención al ciudadano específica para resolver dudas sobre el nuevo sistema. Todo ello supuso un aumento del coste tanto de la recogida y el tratamiento como de la limpieza viaria que ascendió al 25%.

En una línea similar se expresa Quim Comas, jefe del área de medio ambiente de la Mancomunitat de la Plana, que agrupa a 13 municipios y cuenta con otros dos adheridos, con un total de 36.000 habitantes. Según Comas, la implantación del puerta a puerta ha supuesto "un salto cuantitativo" en la recogida selectiva, que ha alcanzado cifras cercanas al 80% gracias a los sistemas tecnológicos y campañas informativas.

La aplicación del modelo también requiere adaptar la normativa municipal y redactar ordenanzas para sancionar conductas incívicas si es necesario, además de tener en cuenta aspectos como la protección de datos por el uso de tecnologías de identificación del usuario. Pese al esfuerzo económico, los resultados son evidentes y los datos de reciclaje mejoran radicalmente, acercándose a los objetivos que exige Europa.

Durante el debate, varios concejales y responsables de medio ambiente de otros consistorios y consorcios comarcales se han interesado por los ejemplos expuestos y han puesto dudas y temores sobre la mesa, sobre todo, acerca de cómo abordar el coste económico extra y la necesidad de más trabajadores.

Varias posibilidades

La nueva ley de residuos que lleva años pendiente de presentarse en el Parlament y que el Ejecutivo pretende aprobar este año no exigirá aplicar un modelo concreto, sino que tendrá objetivos, puesto que el sistema debe adaptarse a cada municipio. "Lo que funciona en un pueblo no tiene por qué funcionar en otro, depende de la configuración urbana y de qué espera el ciudadano", apunta Planell.

A la espera de esta normativa, los municipios avanzan con desigualdades evidentes: algunos ya están aplicando nuevas tasas fiscales ligadas al volumen de residuos generados (quien más genera, más paga) o utilizando tecnologías de identificación. Otros, en cambio, aún se enfrentan a reticencias vecinales o a limitaciones presupuestarias.

Por esta razón, los expertos en la materia ven clave compartir experiencias como se está haciendo en este congreso de Mataró. "Cada dos años esperamos estas jornadas porque es un momento ideal para discutir dónde estamos y hacia dónde vamos", comenta Planell.