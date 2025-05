El Govern ve ahora "muy difícil" plantear la anunciada gratuidad del curso I-1 para el 2025-2026

La consellera de Educació i FP Esther Niubó ha asegurado este martes en declaraciones a La 2 y Ràdio 4 que si no hay un aumento del crédito es "muy difícil" plantear la gratuidad del curso I-1 para el próximo año escolar. Pese a que ha reconocido que es un compromiso de legislatura -el Pla de Govern presentado en diciembre recoge que la guardería para el alumnado de un año sería gratuita a partir de septiembre del 2025-, se ha mostrado partidaria de empezar "al revés", trabajando primero por la universalización. En esa línea, ha explicado que desde el Govern se trabaja para crear más plazas públicas –se han anunciado casi 600 en una primera convocatoria– "y a partir de ahí trabajar para mejorar la financiación de estas plazas". En cualquier caso, ha afirmado que "habrá que ver cómo avanzan las negociaciones sobre la tercera ampliación de crédito", pero ve "más probable" que la gratuidad del I-1 llegue en 2026.

En la misma entrevista, Niubó, ha defendido la prohibición del uso del móvil en las aulas de secundaria, aunque ha recordado que esta decisión deberá ser tomada por la comisión creada hace unos meses sobre digitalización. "A mi criterio sí, pero no es una decisión personal y tenemos que hacerlo con sentido común". Posteriormente, ha matizado que, a veces, la prohibición "no soluciona demasiadas cosas", pero ha considerado que "quizás no tiene sentido" que los móviles estén en las aulas, ya que existen otras herramientas como ordenadores y tabletas. En cualquier caso, ha afirmado que lo importante es hacer un "buen uso" de estas tecnologías.

Pautas en junio

La comisión sobre digitalización responsable, creada hace unos meses, tiene previsto entregar los resultados de su trabajo en junio. A partir de ahí, las instrucciones para el próximo curso incorporarían pautas para que las direcciones de los centros gestionen el uso de los móviles en las aulas. Estos dispositivos ya están completamente prohibidos en infantil y primaria, y en secundaria se permite su uso con fines educativos.

Aunque afirmó ser partidaria de prohibir el móvil en secundaria, más tarde reflexionó que quizás "no se trata de prohibir, pero sí de establecer unos criterios de uso" para todas las tecnologías disponibles en las aulas.

Confía en que el TC avale la ley del catalán en las aulas

Por otro lado, la consellera ha expresado su confianza en que el Tribunal Constitucional (TC) avale la ley sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en el ámbito no universitario aprobada en 2022. "Nos cuesta ver que esta norma pueda ser declarada inconstitucional", ha manifestado.

Con todo, al ser preguntada sobre si acatará la sentencia, ha respondido que cualquier Gobierno "respeta y acata" las sentencias, aunque ha insistido en que cree que la norma será "avalada".

Para Niubó, establecer un 25% de castellano de forma lineal en las aulas tiene "poco sentido", ya que ha recordado que la realidad del territorio es muy diversa. Además, ha afirmado que este porcentaje no sigue ningún criterio pedagógico.

La consellera ha defendido que "nadie puede decir que una lengua esté excluida" del sistema educativo catalán, recordando que el "centro de gravedad" es la lengua catalana. Por todo ello, ha manifestado que trabajan con la hipótesis de que la ley "será validada" y ha mostrado su esperanza de poder desplegarla.

Garantizar el aprendizaje y revisar qué innovaciones no funcionan

Sobre los resultados en matemáticas, ha explicado que desde el Departamento se han puesto en marcha una serie de medidas para revertir la situación. Al ser preguntada por programas como Innovamant, ha recordado que es cada centro, con su autonomía, quien decide si utiliza un programa o no. En cualquier caso, sí ha afirmado que durante algunos años se ha puesto mucho énfasis en innovar, y en su opinión, el objetivo debe ser "garantizar una mejora del aprendizaje y el éxito educativo". En este sentido, ha defendido que las innovaciones y mejoras que sirvan para reforzar estos aprendizajes son positivas, pero las que no lo garantizan, "se deberán revisar".

Los docentes están "bien pagados"

La titular de Educación ha reconocido que los docentes, como el conjunto de trabajadores, viven situaciones de "estrés y cansancio", lo cual está detrás de muchas bajas médicas. Ha añadido que esto también tiene que ver con la "complejidad" existente en las aulas, y ha reconocido que les preocupa la falta de docentes, especialmente en materias como matemáticas, informática o filología. En cualquier caso, ha defendido que los docentes están "bien pagados". "Todo es mejorable, pero cuando uno mira las estadísticas, no tenemos docentes mal pagados", ha declarado.

La consellera ha valorado el acuerdo alcanzado por el anterior Gobierno con UGT y CCOO para revertir recortes aún vigentes y ha explicado que se está trabajando en una "segunda parte" de cara al próximo curso.

Los sindicatos educativos han reclamado recuperar el 25% de pérdida de poder adquisitivo que calculan haber sufrido en los últimos años, e incluso el sindicato mayoritario USTEC ha planteado ir a la huelga si no se establece un calendario para estas mejoras antes de final de curso. "No diría que el profesorado en general está mal pagado", ha insistido Niubó al recordarle esta posición.