Derechos Sociales denuncia ante fiscalía al obispo emérito de Alcalá de Henares por asociar la discapacidad con "el pecado"

El Ministerio de Derechos Sociales ha denunciado ante la Fiscalía al obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, después de que el religioso afirmara que la discapacidad es "herencia del pecado y del desorden de la naturaleza" en un servicio religioso celebrado en la Basílica de la Anunciación de Alba de Tormes (Salamanca).

"Venimos del infinito amor de Dios, que nos ha dado la vida a través de nuestros padres y esto asegura tu origen, ¡no eres un fracaso! También los niños que nacen con discapacidad física o intelectual o psíquica, herencia del pecado y del desorden de la naturaleza, han sido llamados por Dios y tienen también como nosotros todo el fundamento de nuestra existencia en Dios", aseguró el también exobispo de Castellóm el pasado domingo 11 de mayo.

Ante estas palabras –denunciadas en un primer momento por la asociación Asprodes–, la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, integrada dentro del Ministerio de Derechos Sociales, ha llevado el caso ante la Fiscalía General del Estado por considerar que se trata de declaraciones "inaceptables en democracia" y que "asocian la discapacidad con postulados propios del medievo y no como un factor de diversidad humana". En su escrito, se solicita abrir "las diligencias pertinentes" al considerar que las palabras del religioso podrían incurrir en el delito de humillación, menosprecio o descrédito contra la dignidad de las personas.

Expediente informativo

Asimismo, la Oficina de Atención a la Discapacidad, órgano que se integra dentro de la Dirección General, también ha abierto un expediente informativo en el que pedirá explicaciones a la Conferencia Episcopal por las palabras del obispo. Igualmente, el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por Pablo Bustinduy, ha llevado el caso ante el Defensor del Pueblo. "En 2025 los púlpitos no pueden ser espacios para estigmatizar sino para promover el respeto a los derechos humanos a toda la ciudadanía sin excepciones".

Desde la asociación Asprodes –cuya vicepresidenta, Mar Sánchez, se encontraba precisamente en la homilía–, también han expresado su "profundo malestar y rechazo" ante las declaraciones del obispo emérito. La asociación considera que se trata de unas palabras "profundamente ofensivas, estigmatizantes y completamente alejadas del modelo de sociedad inclusiva", han denunciado en un comunicado.

Por su parte, el obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, ha salido al paso de la polémica y ha admitido que no puede defenderlas. "Según se pone las palabras textuales, no se puede hablar así de nadie, porque lo que debemos defender es la dignidad de la persona y la trayectoria que llevamos en todos los lugares, la inclusividad. Yo tengo amigos con hijos en esa dificultad. Si es así como están esas palabras, yo no las puedo defender", ha asegurado a preguntas de periodistas.