Vic elimina el bus escolar para alumnado vulnerable al que el plan antisegregación envía a escuelas alejadas de sus casas

A partir del próximo curso, los alumnos vulnerables de Vic, la mayoría de origen migrante, dejarán de tener el servicio de bus gratuito que desde hace años han utilizado para llegar a las escuelas públicas y privadas-concertadas, alejadas de su domicilio, a las que habían sido derivados por el sistema de redistribución que incluye el plan antisegregación escolar. La decisión la ha tomado el Ayuntamiento de Vic y así lo ha comunicado al Departament d'Educació i FP, que hasta ahora sufragaba el servicio. La conselleria ha declinado hacer declaraciones sobre la decisión del gobierno municipal, en manos de Junts. "Al superar los 50.000 habitantes, la competencia de garantizar el desplazamiento de sus habitantes pasa a ser de ámbito municipal", comunican desde la conselleria por toda respuesta.

No tiene ningún sentido que envíen a los niños a colegios concertados alejados de sus casas que ellos no han pedido y les quiten el transporte; un servicio que lleva años funcionando Arnau Martí — Concejal de los Comuns en Vic

Pusieron el tema sobre la mesa los Comuns durante el último pleno municipal de la capital de Osona, afeando la decisión al gobierno local. "No tiene ningún sentido que envíen a los niños a colegios alejados de sus casas, en muchas ocasiones colegios privados-concertados que las familias ni han pedido ni quieren, y les quiten el transporte público gratuito; un servicio que lleva años funcionando", denuncia el concejal de la oposición Arnau Martí (Comuns).

Defensa férrea de la polémica medida

El gobierno local, por su parte, defiende la supresión del servicio con convicción. La concejala de Bienestar i familia de la localidad, Núria Homs, argumenta la "necesidad" de replantear "de arriba abajo" unas políticas sociales que considera "asistencialistas" y considera que "un transporte escolar que solo desplaza a alumnado migrante y con necesidades es una medida estigmatizadora".

"Es un sistema obsoleto. Desde el ayuntamiento estamos haciendo una revisión profunda de las políticas sociales para huir del asistencialismo y de políticas que solo contemplan derechos de algunos y no hablan de deberes ni de responsabilidades", defiende Homs, quien añade que esas políticas que durante años se han aplicado "han generado dependencia y poca autonomía de las personas".

"Son políticas que estigmatizan a los colectivos más vulnerables, y son esas mismas políticas las que, sin quererlo, ponen un techo al ascensor social de esos colectivos más vulnerables. Eso es así, lo hemos analizado", insiste Homs, quien insiste en que el bus escolar cuya supresión han anunciado "representa un modelo estigmatizador y segregador para los niños que los usan".

A ojos de la concejala de Junts, "no puede ser que haya cuatro escuelas de Vic en los que llegan unos buses en los que solo hay niños de origen diverso y con necesidades educativas". "Esa es una cara de la moneda, y la otra son los niños que llegan al colegio con sus familias, familias que se acercan a la escuela, hablan con los maestros y se conocen entre ellas. El bus aleja a las familias vulnerables de los centros y ese es uno de los grandes motivos para ese cambio de modelo", añade Homs. "No podemos crear una sociedad dependiente, poco madura y nada estimulada", añade la concejala. "Los cambios siempre cuestan, pero si no nos decidimos a hacer cambios firmes, no solo nuestro sistema de bienestar entrará en colapso: no podremos garantizar los derechos de nadie, ni los de esos niños y sus familias ni los de nadie", concluye.

El de Homs es un discurso llamativamente similar al de alcaldes de Junts de otras localidades catalanas en su cruzada por el endurecimiento de las condiciones para el empadronamiento a dos años de las elecciones municipales (el alcalde de Calella, Marc Buch, se pronuncia en términos idénticos sobre la necesidad de replantear el sistema de arriba abajo).

El Departament d'Educació i FP se limita a señalar que la decisión ha sido del Ayuntamiento de Vic (Junts), no de la conselleria (PSC) y declina posicionarse sobre la medida

Tras el anuncio del consistorio de la capital de Osona, los Comuns de la localidad se reunieron la semana pasada con los afectados, en un encuentro al que acudieron unas 50 familias "muy preocupadas", relata Martí. Al encuentro también invitaron al Síndic de Greuges de la localidad, quien, por el momento, ha declinado pronunciarse sobre el asunto "hasta que reúna toda la información necesaria". Mientras padres y madres intentan iniciar una movilización, desde el consistorio instan a que, si alguna familia tiene algún "problema específico", que acuda a Servicios Sociales y "por supuesto las escucharán".

En el último balance de la Síndica de Greuges sobre el Pacto contra la segregación en su quinto aniversario, en marzo del año pasado, Esther Giménez-Salinas alertaba de que la reducción de la segregación escolar entre centros no supone necesariamente que dentro de los centros no existan procesos segregadores. En ese sentido consideraba imprescindible la segunda fase del Pacto, consistente en definir nuevas herramientas para garantizar una mejor acogida y una mejor atención a este alumnado.