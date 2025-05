Las sentencias del 25% del castellano en la escuela afectan ya a 34 alumnos

Las sentencias sobre el catalán en la escuela afectan ya a 34 alumnos. La cifra incluye a hermanos, por lo que son unas 12 las familias afectadas, según ha detallado la consellera de Educació, Esther Niubó, durante su comparecencia parlamentaria este lunes en la Comisión de Educación.

En 2024 hubo dos nuevas sentencias y en 2025 se han dictado nuevas medidas cautelares. La consellera ha afirmado que estas familias "tienen todo el respeto" del Departament, pero ha manifestado que la judicialización "no ha aportado grandes soluciones, sino que a menudo ha creado tensiones y conflictos innecesarios", ya que "en ningún centro educativo se vulneran los derechos lingüísticos del alumnado ni de sus familias".

La consellera ha añadido que los "casos puntuales" que han sido objeto de queja se han resuelto a través de la inspección educativa, siguiendo la normativa "con rigor y proporcionalidad". En este sentido, ha apuntado a que es "legítimo" defender unos derechos, pero ha añadido que no lo es utilizarlos para "cuestionar" un modelo que ha asegurado que funciona.

Reproches a VOX y PP

Por ello, la consellera ha criticado especialmente las intervenciones de los diputados del PP y VOX, a quienes ha reprochado que hablen de "desobediencia, supremacismo o propaganda".

"No sé dónde viven", ha dicho Niubó, quien ha asegurado que se están aplicando leyes "que no son impuestas ni antidemocráticas", sino que se han aprobado fruto de mayorías. También ha insistido en que el objetivo final es que el alumnado domine el catalán y el castellano, y tenga competencia suficiente en al menos una lengua extranjera. En cuanto a la respuesta a la sentencia del 25% de castellano, ha expresado su deseo de que esta no sea solo del Govern, sino que les gustaría que "fuese de país". "El Govern está comprometido con la lengua", ha asegurado.