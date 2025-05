Dejar que los perros entren en paliativos para despedirse de sus dueños: "La echaba de menos, es como una hija para mí"

La Unidad de Cuidados Paliativos del Hospital Santa Caterina de Salt ha puesto en marcha, junto con el Col·legi de Veterinaris de Girona, un proyecto pionero en las comarcas de Girona que permite a los pacientes que se encuentran en esta unidad, tanto en un proceso de fin de vida como en un pronóstico incierto, recibir la visita de sus perros. El objetivo es mejorar la calidad de vida de estos pacientes en un momento complejo debido a la fragilidad de su estado de salud. De esta forma, también se mejora el bienestar emocional de las personas hospitalizadas mediante el contacto con sus animales de compañía.

El proyecto recibe el nombre de Hospigos y promueve la humanización de la atención sanitaria incorporando el vínculo afectivo con los animales de compañía, especialmente en pacientes que están al final de su proceso vital. El Institut d'Assistència Sanitària continúa con este proyecto su apuesta por una asistencia centrada en la persona y sus necesidades emocionales.

"La echaba de menos"

El primer paciente que ha podido reencontrarse con su perro es Rafael Ortiz, de Llagostera. Lleva casi tres meses ingresado en Cuidados Paliativos del Hospital Santa Caterina con pronóstico incierto. Este lunes ha recibido la visita de su perra, Perla. "Estoy muy contento de haberme podido reencontrar con ella, la echaba de menos, la he criado yo y es como una hija para mí", explica, visiblemente emocionado. Al inicio, la perra no subía a la cama de la habitación porque sabe que en casa no puede hacerlo. Excepcionalmente, se ha podido acercar a su amo. "Está muy bien enseñada", bromeaba Ortiz.

Su hijo, Marc Ortiz, ha mostrado su agradecimiento al personal sanitario por facilitar el encuentro y, además, por todo el trato humano que los profesionales están brindando a su padre.

Motivación extra

Teresa Lapiedra y Roser Grau, enfermera y psicóloga del Hospital Santa Caterina explican que “la presencia de los animales de compañía puede transformar el estado emocional de los pacientes. Una simple visita de su perro puede reducir la ansiedad, mejorar el estado de ánimo e incluso favorecer la recuperación. Con Hospigos, reencontrarse con su animal les da una motivación extra para salir adelante. Es como si, por un momento, volvieran a casa. En el caso de pacientes de fin de vida, Hospigos les da la oportunidad de despedirse de sus animales”.

La idea del proyecto empezó a gestarse durante la pandemia, con un paciente ingresado que tenía una perrita llamada Estrella y que echaba mucho de menos cuando estaba ingresado. Una enfermera, incluso, le imprimió una foto de la Estrella y la tenía a su lado. Hoy, Estrella es el símbolo de la marca del pasaporte del Hospigos.

Protocolo estricto

El convenio establece un protocolo detallado para garantizar que estas visitas se realicen con total seguridad, tanto para pacientes como para animales y personal sanitario. Será el equipo médico del IAS quien valorará caso por caso la idoneidad de la visita, en función del estado clínico del paciente, priorizando aquellas situaciones de fin de vida o pacientes con larga estancia hospitalaria y con pronóstico reservado donde el reencuentro con el perro puede tener un impacto emocional positivo.

Paralelamente, el Col·legi de Veterinari designará a profesionales colegiados que tendrán que verificar que el animal se encuentra en condiciones de salud adecuadas para acceder al recinto. Los perros deben estar correctamente vacunados, desparasitados y en buen estado general, de acuerdo con los criterios establecidos en la Guía veterinaria para la visita de perros en entornos sanitarios.

Si se cumplen todos los requisitos, se entrega un "pasaporte Hospigos", documento identificativo para el acceso, y el acompañante del perro –designado por el paciente– deberá firmar un compromiso de buenas prácticas y de responsabilidad.

Ramon Cedó, presidente del Colegio de Veterinarios de Girona, ha destacado que "este proyecto refleja perfectamente el compromiso del colectivo veterinario con el bienestar de los animales y de las personas. Sabemos que el vínculo entre un paciente y su animal puede tener un impacto muy positivo para ambos. Estamos orgullosos de poder contribuir con nuestra experiencia y asegurar seguridad”.

Colaboración voluntaria

Los servicios prestados por los profesionales veterinarios tendrán carácter voluntario y no remunerado, aunque el coste del material utilizado en las valoraciones irá a cargo del paciente o acompañante. El Col·legi de Veterinaris creará un registro de profesionales y centros que deseen participar en la iniciativa.

Con este convenio, se abre la puerta a nuevas formas de colaboración entre el mundo sanitario y el veterinario, poniendo en el centro la atención integral a la persona y reconociendo el papel fundamental de los animales de compañía en la vida emocional de los pacientes.

El convenio tiene una duración inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro años, y establece mecanismos para su revisión y actualización. También incorpora medidas de protección de datos y canales éticos para comunicar posibles irregularidades, en línea con la normativa vigente.

La idea es que el proyecto se extienda a otros hospitales de las comarcas gerundenses. De momento, después de este primer encuentro entre Rafael Ortiz y su perra; ya hay otra prevista para esta misma semana de otro paciente con su perro. En ese caso, el paciente se encuentra en el final de vida.

Esta iniciativa, única en la demarcación de Girona, representa un paso importante hacia una atención sanitaria más humana, empática y adaptada a la realidad de los pacientes.