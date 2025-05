Educación y las universidades avanzan hacia una selectividad "más homogénea"

La fórmula competencial (la que esquiva la memorización excesiva y apuesta por un aprendizaje por parte del alumnado más interiorizado y aplicado a la realidad) inundará los exámenes de las PAU 2025, como ya reguló el decreto aprobado por el Gobierno en 2024. La norma insta a que la Prueba de Acceso a la Universidad sean cada vez más competenciales y, por lo tanto, más homogéneas en toda España. Este año lo serán y el que viene (2026) “todavía más”. Así se ha acordado en las reuniones periódicas que mantienen los vicerrectores de Estudiantes de todas las universidades con el Ministerio de Educación y FP.

“El hecho de que las pruebas sean más competenciales nos permite homogeneizar más. Es algo en lo que se está avanzando cada curso”, explican fuentes del departamento que dirige Pilar Alegría y que remarcan que en ningún caso se trata de la PAU única que pretende el PP. “Es imposible porque cada autonomía tiene sus propios currículos”, recuerdan esas mismas fuentes.

La homogeneización también pasa porque todos los territorios celebren en las mismas fechas las pruebas. Casi todas las autonomías han escogido los días 3, 4 y 5 de junio mientras que en Catalunya se celebrarán los días 11, 12 y 13 de junio.

La PAU 2025 contemplan un único modelo de ejercicio para cada materia y, pese a permitir elegir entre varias preguntas o tareas, ello no implicará la disminución del número de competencias evaluadas en el examen: en ningún caso la opcionalidad significará estudiar menos temario. Desde la pandemia, para facilitar el examen tras un curso que fue 'online' y otro que fue prácticamente semipresencial, los estudiantes tenían opción a elegir entre varios ejercicios y descartar otros. En la selectividad de este año solo habrá un modelo de ejercicio para cada asignatura. Eso sí, los estudiantes tendrán opción de elegir entre varias preguntas o tareas de este examen.

Los exámenes tendrán preguntas variadas en cuanto a tipo de respuesta. Es decir, algunas requerirán respuestas cerradas; otras, semiconstruidas y otras, abiertas. En cada uno de los ejercicios, la puntuación asignada al total de preguntas o tareas de respuesta abierta y semiconstruida deberá alcanzar como mínimo el 70%. El objetivo es que los aspirantes a entrar en la universidad tengan una mirada crítica y capacidad de relacionar y conectar conocimientos.

La PAU (se adopta así de forma oficial esta terminología, que ya se usa en Catalunya, en detrimento de los términos Evau o Ebau utilizados en otras comunidades autónomas) tendrá también unos criterios de corrección más homogéneos que hasta ahora. Cada comunidad penalizaba de manera diferente las faltas. Por ejemplo, ante cinco errores de grafía (las tildes no están incluidas porque se penalizan de otra manera), en Extremadura suspendían al alumno, en Catalunya le quitaban medio punto y en Madrid le restaban dos puntos. En Euskadi no había descuento específico. A partir de este año, las faltas penalizarán en un 10% la nota. El pasado mes de octubre, la coordinadora de la PAU en Catalunya, Pilar Gómez, explicó que la penalización no será la misma en todas las materias: oscilará entre un máximo de un 10% y un 20%. El 10% para las materias más técnicas y el 20% para las lenguas. Los tribunales de corrección no valorarán solo la corrección ortográfica sino la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical y léxica.