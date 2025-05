Dos grupos de expertos se encargarán de reformar la DGAIA en un plazo de tres meses

La Conselleria de Drets Socials quiere que dos grupos de expertos planteen medidas concretas que se puedan empezar a aplicar en menos de tres meses de modo que la anunciada "transformación profunda" del sistema de protección de menores de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) se empiece a implementar lo antes posible. Así lo ha trasladado este lunes la consellera Mónica Martínez Bravo a los representantes de las entidades sociales y los colegios profesionales que trabajan en el sistema de protección de menores, según ha podido saber EL PERIÓDICO. La propuesta llega una semana después de que estallara el caso de la niña de 12 años que estaba bajo la guarda de la DGAIA cuando fue violada y prostituida por Teófilo Lapeña Martínez', un electricista de 45 años que organizaba citas desde un piso de Ciutat Vella. Este caso ha expuesto en toda su crudeza las deficiencias del sistema.

"Es necesaria una respuesta rápida y urgente para abrir una nueva etapa lo antes posible" Mònica Martínez Bravo — Consellera de Drets Socials

Martínez Bravo ha reunido este lunes de urgencia a los representantes de las entidades que colaboran en el sistema de protección de menores. Por un lado, han acudido las entidades que gestionan los centros: la Taula del Tercer Sector, la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Fedaia), la Confederació del Tercer Sector, la Federació d'Entitats i Pisos Asistits (FEPA) y la Plataforma d'Infancia de Catalunya (Pincat). Por el otro, han asistido los representantes de los colegios profesionales de educación social, trabajo social y psicólogos.

Uno de los grupos se centrará en la prevención y otro en la mejora de los servicios de los centros que acogen menores

En el transcurso de la reunión, según han relatado algunos de los presentes, más allá de expresar la voluntad de transformar el sistema de protección a la infancia, la consellera ha pedido a las entidades que se sumen a estos dos grupos de trabajo que tienen el encargo de diseñar las medidas a tomar. Uno de estos grupos abordará la prevención, especialmente cómo se identifican los niños desprotegidos, cómo se les atiende para que el ingreso en un centro sea siempre el último recurso y cómo se deciden las retiradas de tutela. El segundo grupo buscará transformar la realidad de los centros donde viven los niños tutelados para mejorar la calidad de los servicios.

Estas mismas fuentes explican que la consellera ha insistido en que quiere que estos grupos sean de rápida ejecución: les dan dos meses para pensar qué medidas concretas se deberían implementar y un tercero para empezar a ejecutarlas.

"Los diagnósticos ya los tenemos, debemos pasar a la acción. No se trata de modificar un protocolo, sino de hacer una transformación profunda" Xavier Trabado — Taula del Tercer Sector Social

En este encuentro, Martínez Bravo también ha expuesto los ejes del anunciado plan de transformación integral de la DGAIA, aunque ninguno de los presentes ha tenido acceso al documento.

"La Generalitat vuelve a tomar las riendas de la DGAIA. Es de agradecer que hayan expresado estas intenciones que parece que están bien trabajadas y claras", ha afirmado el vicepresidente del Col·legi de Treball Social de Catalunya, David Rodríguez. "Queremos confiar que nos encontramos en el punto de inflexión que nos debe llevar a diseñar juntos el modelo de atención a la infancia que nuestro país necesita", ha subrayado el Col·legi d'Educadores i Educadors Socials (CEESC).

Apuesta por la prevención

En el encuentro se han abordado temas como la necesidad de intervenir en los barrios de forma preventiva, revisar los criterios del desamparo de menores, probar nuevos proyectos de prevención para evitar la entrada en centros de los niños, mejorar la formación de los profesionales, de trabajar conjuntamente con otras conselleries y de equiparar los sueldos de los trabajadores de los centros privados que trabajan en concierto con la Generalitat con el sistema público. Y es que, a diferencia de muchas otras instituciones, el 90% de los servicios de la DGAIA son concertados.

El 90% de los servicios de la DGAIA son a través de centros concertados

La consellera ha asegurado que hace meses que su departamento trabaja en este plan, pero el caso de la niña de 12 años violada bajo custodia de la DGAIA les ha obligado a acelerar este proceso. De hecho, ha prometido que en las próximas semanas el Govern hará público este plan de transformación. "Reforzaremos la prevención de los abusos a la infancia. Debemos tener una vertiente más protectora y preventiva y garantizar la máxima calidad en la atención de los centros una vez los niños están bajo el sistema de protección", ha dicho Bravo a la salida del encuentro.

“Debemos explicar ya a la ciudadanía todo lo que hemos trabajado y acelerar cuestiones pendientes. Es necesaria una respuesta rápida y urgente para abrir una nueva etapa lo antes posible". Bravo, que no ha querido detallar ninguna medida de este plan, se ha limitado a decir que hay algunos protocolos y formas de funcionamiento anticuados. "No sólo ha crecido la población, también su complejidad, ha surgido un submundo que se ha sofisticado y que dispone de nuevas vías de entrada que hace 20 años no existían".

"La Generalitat vuelve a tomar las riendas de la DGAIA. Es de agradecer" David Rodríguez — Vicepresidente del Col·legi de Treball Social de Catalunya

El presidente de la Taula del Tercer Sector Social, Xavier Trabado, ha aplaudido el plan del Govern. "Los diagnósticos ya los tenemos, debemos pasar a la acción. No se trata de modificar un protocolo, sino de hacer una transformación profunda del sistema, hay que hacerlo renacer", ha asegurado. También ha dicho que la idea es centrar este plan de tranformación en los intereses del menor. "En la medida de lo posible, debemos garantizar que se puedan quedar en su casa y que los modelos contemplen cuál es el sitio más adecuado para los menores".

A nadie se le escapa que el modelo de financiación de la DGAIA lleva años en entredicho. Aunque los fondos para financiarla no han hecho más que aumentar, este incremento se debe a la necesidad de cubrir el aumento de plazas. El aumento de tarifas o el coste de cada plaza se mantienen prácticamente intactos desde hace años, tal y como ocurre con las residencias de mayores o de personas con discapacidad. Las entidades sociales que gestionan la práctica mayoría de los centros llevan años pidiendo un aumento del 12% del coste que les paga el Govern. Los bajos sueldos de una gran parte del personal que trabaja en estos servicios externalizados provocan desde hace años una fuga de personal que complica la eficacia del modelo.