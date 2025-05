Casi 75.000 alumnos se han incorporado a la escuela catalana a lo largo de este curso

La consellera Esther Niubó ha acudido este lunes a la Comisión de Educación en el Parlament para responder sobre la planificación de plazas escolares para el próximo curso, aunque lo ha hecho sin poner la cifra solicitada sobre la mesa, ya que "aún no ha finalizado el proceso", ha insistido subrayando que en la oferta final la pública "siempre gana grupos". Pese a no disponer aún de la fotografía de la oferta final de plazas, ha asegurado que la planificación "ha ido bien" y ha sacado pecho de que "por primera vez" en esa planificación se ha tenido en cuenta la matrícula viva. Es decir, el alumnado que se incorpora al sistema durante el curso, sobre el que sí ha dado una cifra: este curso han sido 74.328. Un alumnado que llega en cualquier momento del curso y a cualquier nivel, provocando una "necesidad de reequilibrar grupos que se ha tenido en cuenta a la hora de planificar la oferta".

"Cada año miles de alumnos se mueven y se incorpora al sistema en cursos intermedios. En Barcelona, más de un cuarto de las solicitudes de preinscripciones han sido en cursos intermedios, tres de cada cuatro responden a cambios de centro dentro del municipio y el otro 25%, de fuera", ha apunta en la misma línea Niubó. Una movilidad que en la capital catalana tiene mucho que ver con la crisis de la vivienda. Familias que se ven obligadas a mudarse al no poder pagar el alquiler en sus barrios.

Y estas no son las únicas cifras con la que ha acudido Niubó este lunes al Parlament. La consellera, quien ha apuntado que la oferta definitiva de plazas no se hará pública hasta el 16 de junio -y la fotografía final no se tendrá hasta septiembre- ha puesto sobre la mesa la "revisión de grupos en la concertada".

155 grupos menos en la concertada

"Los conciertos se revisan dos veces al año, antes y después del proceso de matriculación; y tras la primera tanda de matriculación se ha propuesto la retirada de conciertos en 101 grupos de I-3, 44 de primaria y 10 de ESO, 155 unidades en total", ha detallado la consellera para responder a las críticas por el cierre de grupos en la pública.

Pese a la llegada de alumnado 'nouvingut', esta no compensa la bajada de natalidad, y las escuelas catalanas siguen vaciándose: el curso escolar 25-26 arrancará con 30.956 alumnos menos en el conjunto del sistema, en I-3 serán 1.252 niños menos que este año y en 1º de ESO serán 5.194 menos. Hay unanimidad en que la gestión de este cambio demográfico es uno de los grandes retos del sistema educativo.

Niubó ha subrayado durante su comparecencia en varias ocasiones que pese a esa disminución de alumnado no se cierra ninguna escuela pública y ha insistido en que los grupos que se plantean cerrar en el sistema público son 77 y no 111. 77 es la comparación de la oferta inicial con la oferta inicial y los 111 de los que habla la oposición y las familias es la comparación de la oferta final de este curso y la oferta inicial del curso que viene.

El Camí del Mig salva la línea

De estos 111, la presión popular ha hecho que, por ejemplo, en Mataró, la escuela Camí del Mig finalmente mantenga la doble línea (así lo ha señalado Niubó en sede parlamentaria, tras un desliz en la primera intervención señalando que la escuela que salva la línea es la Rocafonda, la otra amenazada y 'en lucha' en la capital del Maresme).

Niubó ha puesto el acento también en que la planificación "no se hace solo desde el Departament, se hace en corresponsabilidad con el territorio, es un ejercicio colectivo" y ha reconocido que "ese diálogo no siempre es fácil y no siempre deja a todo el mundo satisfecho".

El futuro de la doble red

Sobre el futuro decreto de conciertos, la otra cuestión sobre la que tenía que responder la consellera este lunes, Niubó ha señalado "la planificación tiene que ser pública y concertada a la vez". "A final de este año se afronta la renovación de los conciertos y no se renovará ningún concierto a escuelas que separen por sexo, esa es una línea roja", ha explicado la consellera, quien ha añadido que "los centros que en los últimos años hayan respondido a las necesidades educativas del entorno optarán a renovar el concierto". En cuento al decreto de conciertos, se ha mostrado "abierta" a revisar el marco normativo, sin añadir detalles.