Natán Verdés, extestigo de Jehová: "A los 5 años deseaba que viniera el fin del mundo"

Es Informático y jefe de proyectos, para una empresa suiza. Creció en el seno de una familia de Testigos de Jehová (TJ), abandonó la organización a los 26 años y actualmente, dos años más tarde, es secretario y parte de la Junta de la AEVTJ (Asociación Española de Víctimas de los TJ), que cuenta con 455 socios. Su salida no fue un simple cambio de fe. Implicó la ruptura con toda su familia, la pérdida de sus amigos, la sensación de un vacío espiritual y social difícil de llenar de nuevo, y la apertura a un mundo no tan terrible como le habían contado.

-¿Cómo fue su infancia dentro de una familia de Testigos de Jehová?

-Le contaré una anécdota: en el colegio, a los cinco años, le dije a un niño que si celebraba su cumpleaños le cortarían la cabeza, que ya lo hizo Herodes con Juan Bautista. Aparte del colegio, estás en un espacio social endogámico.

-Radical, desde luego. ¿En qué momento comenzó a tener dudas?

-A los 16 años. Los Testigos son blanco o negro y yo dudaba de muchos temas teológicos. Pensaba que había otras formas de entender la vida. Además, me di cuenta de que me gustaban los hombres y eso para ellos no es posible.

-¿Salió del redil a esa edad?

-Con 19 años pasé al comité judicial: tres ancianos juzgan si estás arrepentido o no del pecado grave, que fue estar con un chico. Me censuraron, yo tenía que decidir entre mi identidad sexual y mis padres. Conseguí que no me expulsaran.

-¿Cómo lo logró?

-Apelé a la duda, yo tenía dudas teológicas y en general sobre todo. No sabes que hay más mundos porque nunca te han dejado explorarlos. Cuando formas parte de los Testigos de Jehová creas raíces pero te las van podando, y tienen el poder de arrancártelas del todo.

-¿Qué pasó después?

-Me fui a vivir con mi novia, algo no permitido porque el sexo solo se consiente dentro del matrimonio, y por ejemplo niegan el sexo oral y anal. Pero me vieron con ella en el funeral de mi abuela y a la semana me llamó un anciano para verme. Colgué el teléfono y después fue mi madre quien me dijo que me expulsaban porque no llevaba una vida cristiana.

-Y tuvo que renunciar a su familia.

-Sí. Los he visto en contadas ocasiones, en momentos muy concretos que se permiten. Mi madre me visitó cuando me hospitalizaron, y también los vi en un funeral. A ella, mi madre, me la encontré en el metro, se acercó, charlamos un momento, y se despidió llorando. Los Testigos de Jehová viven en un estado patriarcal y mi padre, además, es anciano.

-¿Cómo se declara sexualmente ahora que puede gritarlo?

-Soy bisexual, aunque románticamente solo me he enamorado de mujeres. Y soy monógamo independientemente de con quién esté. Hace dos años rompí con mi novia, pero le he de agradecer, a ella y a su familia el apoyo que me dieron.

-Entiendo que en los Testigos de Jehová es total la ausencia de pensamiento crítico.

-Por supuesto. Steve Hassan, en su libro 'Las técnicas de control mental de las sectas', describe cuatro tipos de control: información (restringir acceso a la información), comportamiento (regulación de la conducta), pensamiento (creencias rígidas y sin grises), emociones (uso de la culpa, miedo y vergüenza). El control de la información es el más grave porque la libertad de fe significa que puedes decidir, y ellos te obligan a no ver información contraria.

-¿Qué fue lo más difícil al dejar la organización?

-Hacer amigos, saber cómo funcionaba el mundo, en qué momento confiar porque ellos dicen que el mundo está gobernado por el diablo. Las dudas eran profundas y entré en depresión. Pero vi que ese otro mundo no era malo, solo complejo. Todo se me daba hecho antes y de esto se sale mudo, cuesta mucho explicarse.

-¿Tuvo apoyo psicológico durante el proceso?

-Lo tuve y me ha cambiado la vida, llevo cuatro años en terapia. Hay estructuras psicológicas, prejuicios y miedos que te quedan dentro. Y te queda un sentimiento de culpa por casi todo y mucha desconfianza. En la AEVTJ tenemos dos psicólogos dentro y dos externos.

-¿Cómo vive hoy su espiritualidad?

-Estudio filosofía. Me considero cristiano existencialista y soy admirador de Simon Weil y de Soren Kierkegaaard, aunque influido también por Nietzsche y Lacan. Pero en mi espiritualidad es muy ambiguo todo, es tenue y sin estructuras. La estructura me hizo mucho daño. Lo espiritual no está separado de las relaciones humanas, he tenido que entender hasta eso.

-¿Qué persiguen socialmente los Testigos de Jehová?

-Diría que posición y dinero, hay un entramado inmobiliario impresionante. Un ejemplo: se recaudaron con donaciones más de un millón de euros para la reforma de un Salón de Asambleas de Barcelona, se reformó con mano de obra gratuita entre los Testigos de Jehová , y se acabó vendiendo por varios millones de euros a otro culto. Hay algunas investigaciones en marcha porque gestionan mucho dinero.

-¿Cómo se financia la AEVTJ?

-Estamos registrados a nivel nacional y pedimos ayudas estatales, porque si revisan el relato de los exmiembros, hay una alta tasa de ideas de suicidio, un 47% lo ha intentado y un 15,3% lo ha llevado a cabo, y hay mucho daño psicológico que podría afectar a la sociedad, y eso es un asunto de salud pública. Por ejemplo, hay un 23,4% afectados de abuso sexual.

-¿Se arrepiente de algo en el proceso?

-No. Pediría perdón tal vez al mundo al general por haber tenido prejuicios, porque con cinco años deseara que viniera el fin del mundo y oraba por ello, porque los Testigos de Jehová sobreviviríamos. Perdón por pensar tan mal.

-¿Vive en paz?

-Vivo en paz. La gracia es que siempre falte algo para así seguir buscando. No quiero que nadie pase por lo que yo he pasado, el que sale no está solo.