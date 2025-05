Elise Alonso, autora de un TR premiado por la UE: "Me impactó mucho saber que en Catalunya uno de cada tres niños son pobres"

Hablamos con esta estudiante de segundo de Batxibac en el instituto público Badia i Margarit de Igualada a pocos días de los exámenes de la selectividad, a los que se presentará solo a las tres materias específicas –Matemáticas Aplicadas, Geografía y Funcionamiento de la Empresa–, ya que el 'bac' le convalida las de la fase general.

–¿Quién es Elise Alonso? ¿Puedes presentarte?

–Tengo 17 años y he vivido siempre en Igualada. Mi padre es de aquí y mi madre, francesa, y siempre he convivido con estas dos culturas. Hablo cuatro idiomas –catalán, castellano, francés e inglés–, y me gustaría estudiar Relaciones Internacionales en Francia. Ya he hecho varias entrevistas de admisión en universidades francesas y algunos exámenes, y en dos semanas me darán los resultados.

"Me sorprendió muchísimo que en Catalunya uno de cada tres niños esté en situación de pobreza"

–¿Y cómo te han ido?

–Algunas mejor que otras. En general bien, sí.

–Aunque quieras estudiar en Francia, ¿harás la selectividad también aquí, por lo que pueda pasar?

-Sí. Tengo la opción de estudiar Relaciones Internacionales en la UAB, donce también la hacen.

–¿Qué te llevó a dedicar tu Treball de Recerca a analizar las políticas contra la pobreza infantil en Europa?

–Al principio estaba muy perdida, pero un día leí en el diario que había 2,2 millones de niños en situación de pobreza en España y me impactó muchísimo. No me lo imaginaba. Sabía que había pobreza, pero no tanta. Y me puse a investigar qué se estaba haciendo para intentar revertir esta situación tanto desde oenegés como desde los gobiernos. Miré qué hacían aquí y en Francia, que son mis dos países de origen, y, para ver las diferencias, quise compararlo con Eslovenia, porque vi que era el país de la UE con una tasa más baja de pobreza infantil.

–¿Qué descubriste?

–Lo primero que me sorprendió fue que, en Catalunya, uno de cada tres niños esté en riesgo de pobreza. Impacta que tanta gente a tu alrededor esté en una situación tan difícil. Y vas leyendo sobre niños que viven en la calle, que solo hacen una comida en condiciones al día… Fui consciente de lo privilegiada que soy. Aprendí a valorarlo más y me entraron ganas de mirar cómo podríamos mejorar esa situación.

Elise Alonso, ganadora del premio Europa Jove del Parlamento Europeo por su Treball de Recerca sobre la pobreza en Europa. / Anna Mas Talens

–¿A qué conclusión llegaste?

–Al analizar las tres políticas vi que en realidad eran muy similares: ayudas económicas para garantizar unos ingresos mínimos, educación y sanidad públicas... En cuanto a políticas, eran muy iguales, lo que diferenciaba más a Eslovenia de España y Francia es que, como sociedad, tienen más inculcados los valores de igualdad de oportunidades. De decir: vamos a luchar contra esas desigualdades. Un poco por la herencia socialista de haber formado parte del bloque del Este. Allí hay voluntad social, de la gente, de resolver el problema, mientras que ni aquí ni en Francia hay ese sentimiento. Poca gente conoce estos datos, no hay conciencia y eso hace que tampoco se hable demasiado. Y, al hablarse, no hay conciencia, es un círculo.

Lo que diferencia más a Eslovenia de España y Francia es que, como sociedad, tienen más inculcados los valores de igualdad de oportunidades

–¿Parte del problema recae en la falta de conciencia?

–Sí. Si la población fuera más consciente del problema se harían más cosas. Tanto desde los gobiernos como desde la sociedad. Si hubiera más conciencia de la situación, también la sociedad forzaría a los gobiernos a actuar de forma más contundente. Una de las claves sería sensibilizar a la población en general y, sobre todo, a aquellos que más pueden contribuir.

–¿Cree que se señala de individualistas solo a los jóvenes y estos son solo un reflejo de la sociedad en la que viven?

–Hay jóvenes individualistas, pero también los hay sensibilizados y que contribuyen activamente a cambiar las cosas. Creo que, en general, se tiene una visión muy negativa de los jóvenes. Tanto ahora como siempre. Siempre ha habido ese relato de que los jóvenes son unos vagos, que no les importa nada..., pero a la vez siempre ha habido jóvenes preocupados.

–Como tú, Premio Europa Joven con tu TR. Por cierto, no sé si has visto que los TR dejarán de contar el 10% de la nota y pasarán a ser como una materia más.

–Lo he visto, sí. Me parece mal. La gente no se involucrará tanto, no investigará tanto. Es una lástima porque el TR es una oportunidad para entrar en un mundo completamente nuevo, descubrir un tema en profundidad...

–¿De aquí a 10 años cómo te ves?

–Me gustaría trabajar en una institución europea o internacional. El otro día leí un artículo sobre la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y me vi... Mi sueño es un trabajo relacionado con los derechos humanos internacionales.