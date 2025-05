Carles Ramió, catedrático de la UPF: "La universidad pública debería entrar en el mercado privado de manera regulada y con fórmulas híbridas"

Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), institución en la que ha sido vicerrector durante 14 años, Carles Ramió califica a las facultades públicas de “joyas institucionales”. Sin embargo, tiene un discurso nada complaciente que invita a la autocrítica y la reflexión. Como especialista en gestión pública, pide a las autoridades educativas que muevan ficha para hacer que los campus sean más atractivos y competitivos. Su último libro, 'La privatización de la universidad' (Catarata) llega en un momento clave dado que el Gobierno ha anunciado una nueva y urgente regulación para aumentar los requisitos que deberán cumplir las futuras universidades privadas.

Asegura que el sistema universitario público español es “una joya institucional”. Hay que ser autocríticos, pero también debemos ser conscientes de que, con datos objetivos, las 50 universidades públicas son una historia de éxito. Todas aportan un enorme valor en docencia, investigación, transferencia y dinamización del tejido socioeconómico de su territorio.

¿Por qué ninguna está en el top 100 mundial? En el mundo hay 40.000 universidades, así que es muy difícil estar entre las cien primeras. Pero 26 de las 50 están entre las 800 mejores y todas salvo una están en las 2.000 mejores. Eso es estar entre el 2% de las mejores del mundo. La mitad de las que ocupan las primeras posiciones de los rankings son de países anglosajones. Asia está planteando una apuesta muy fuerte, igual que las europeas continentales. Si miramos el listado vemos que la mayoría de las que están en el top 100 son privadas con una financiación que multiplica por 20 las nuestras. China se ha propuesto tener 20 campus entre las 100 mejores y lo va a conseguir porque es una cuestión de dinero. Cuanto más financiación, mejor. Si hiciéramos un ranking de eficiencia, habría mínimo 12 españolas entre las 100 mejores del mundo, y me quedo corto. Siempre miramos nuestras debilidades y no somos conscientes de nuestras fortalezas.

Asegura que uno de los grandes problemas del sistema es la mala financiación. Y eso que, según estudios incluidos en su libro, por cada 100 euros invertidos en los campus, se generan 500. ¿A quién deberíamos reclamar más financiación, al Estado, a las autonomías, a los estudiantes? No me gusta reclamar más dinero, todo el mundo lo hace. Pero cuando tú demuestras que con el dinero invertido has sacado buenos resultados y tienes un proyecto de futuro, entonces sí es legítimo reclamar más financiación, algo que ya promete la ley universitaria (Losu). Estamos claramente por debajo de los países de Europa occidental. Hoy por hoy son las comunidades autónomas las que financian los campus. Algunas dicen que no tienen dinero… pues entonces habría que pactar con el Estado para que hiciera transferencias.

¿A qué achaca el auge de las privadas, que ahora mismo suman ya 46? El elemento más esencial es que hay negocio. La educación superior se ha convertido en España en un buen negocio. La media de las privadas es unos 10.000 euros por curso (en Madrid las hay de 23.000), así que los beneficios (en torno el 40%) son muy golosos. Atrae a los emprendedores y los fondos. Es un buen negocio, especialmente porque hay déficit de plazas públicas en los másteres oficiales, que son obligatorios para ejercer las llamadas profesiones reguladas, como psicología y abogacía. En la red pública, hay más demanda que oferta. Si no hay plazas públicas, los estudiantes que puede pagarlo se van a la privada.

¿Por qué la pública no saca más plazas? Porque no tiene suficiente financiación. Una plaza pública para un máster oficial cuesta a los estudiantes entre 1.300 o 1.500 euros. Si no encuentras hueco, te vas a la privada, que te va a costar unos 10.000 euros y no le exiges nada, solo que te concedan el título que te acredita para ejercer tu profesión. Las privadas lo tienen muy fácil: solo tienen que abrir la puerta y los alumnos les llegan solos, expulsados del sistema público. En el caso del máster es evidente. Ahora ya hay más alumnos en el máster privado que en el público. ¿Lo hacen mejor? En absoluto. La mayoría, salvo las mejores privadas, lo hacen muy mal, pero es que es la única forma que tienen los alumnos de entrar. El panorama en los grados es algo diferente, hay alta demanda y poca oferta pública en los estudios del ámbito sanitario. Aquí los alumnos vienen solos también. Bueno, aquellos que tienen capacidad económica para asumirlo. Esta es la gran explicación. Luego hay motivos menores, como el hecho de que la clase media alta cada vez mira con más interés a las privadas.

¿Por qué? Por dos motivos. Uno porque aquellas familias que tienen hijos que son poco disciplinados desconfían de la pública, que apuesta por la autonomía del alumno. No es que desconfíen de la facultad sino de sus hijos, para los que buscan un entorno más protegido. No digo que aprueben de forma heterodoxa, pero es más seguro el éxito. Otro elemento que hay que tener en cuenta es que la universidad privada está más orientada al ámbito laboral y tiene contactos con empresas. Al menos, así lo perciben las familias. Las públicas tenemos que reflexionar sobre esto para ser más atractivas y competitivas.

¿Qué deben hacer? Usted propone sistemas híbridos, algo así como campus de propiedad pública y gestión privada. ¿En qué consisten? Partimos de una idea muy maximalista, casi dogmática: lo público es público y lo privado, privado. Lo público tiene que ser absoluta y virginalmente público. Las universidades no tienen capacidad de ser flexibles y competitivas porque el sistema no favorece que entren en las lógicas grises público-privado. Todo lo que no es público es privado y viceversa, un panorama en el que sale ganado el sector privado porque no tiene regulación, es más flexible y tiene la capacidad de recursos gracias a las matrículas de los estudiantes. El 85% de la financiación de la universidad pública procede de las arcas públicas, la matrícula solo paga un porcentaje muy pequeño. Esto ahoga a las campus. Yo propongo que tengamos, de forma residual y regulada, lo que tienen muchos países del mundo: que las universidades públicas puedan entrar en el mercado privado con fórmulas híbridas. Es decir, una oferta pública radicalmente pública, pero también una oferta privada de carácter complementario siempre y cuando aporten valor público.

¿Por ejemplo? Campus que puedan ofrecer, como alternativa, unas titulaciones a precios más bajos que las privadas y con calidad mayor. Te explico el caso de mi universidad. Ante la gran demanda que hay del máster en abogacía, como no tenemos capacidad pública de ofrecer plazas entonces las tenemos a nivel privado con una fundación privada, UPF-BSM. Esto, si no se explica bien, genera escándalo porque puede sonar a privatización de la pública y el dogmatismo de izquierdas lo ve con recelo. Esta fundación privada ofrece el máster a unos 5.200 euros, que son una barbaridad comparados con los 1.500 que cuesta la pública pero garantiza unas prácticas de gran calidad con jueces y abogados en activos y pagadas a 3.000 euros. Es decir, el coste real de la plaza sería 2.200 euros. No tienen precio público, de acuerdo, pero en la privada pura y dura son 10.000 euros y una calidad más que discreta. ¿Esta iniciativa público-privada aporta o no aporta valor público? Sí, por supuesto. Incentiva que la pública pueda sortear la densidad regulatoria que apenas la deja respirar.