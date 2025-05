La UB suspende 18 meses de empleo y sueldo a un profesor por usar su cargo para mantener relaciones sexuales con una alumna

La Universitat de Barcelona ha suspendido durante 18 meses de empleo y sueldo a un profesor de Literatura por “una infracción disciplinaria muy grave” al entender que se aprovechó de su posición para mantener relaciones sexuales con una alumna. En concreto, se acusa al docente de “prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro”. La universidad ha investigado durante 10 meses la acusación por acoso sexual de la denunciante, a la que se han sumado denuncias de siete alumnas más, dos de las cuales no se han incorporado al expediente por haber prescrito. En su momento, la justicia archivó dos veces el caso por entender que se trataba de relaciones consentidas.

Sin embargo, fuentes conocedoras del caso explican que la instrucción de la universidad ha concluido que el docente sí se aprovechó de su posición para mantener relaciones y que los relatos de las alumnas han dibujado un patrón muy similar. Las mismas fuentes explican que la investigación interna no puede dirimir si hubo o no acoso sexual –tal como denunció la estudiante– porque se trata de un delito que debe resolver la justicia (que por dos veces desestimó el caso).

El profesor de la Facultad de Filología y Comunicación, que estaba apartado de forma cautelar desde septiembre de 2023, podrá ahora convalidar la sanción con el tiempo que lleva suspendido. Sin embargo, el acusado puede presentar un recurso de reposición al rector en el próximo mes y/o presentar una demanda en vía contencioso administrativo. La abogada defensora del docente afirma que se agotarán todas las vías al entender que no se ha acreditado que haya tenido relaciones íntimas y que haya aprovechado de su posición.

Caso público

Las acusaciones contra el docente se dieron a conocer públicamente el pasado febrero, cuando la alumna del grado de Estudios Literarios, que había interpuesto una denuncia ante la Unidad de Igualdad de la universidad, difundió una carta en la que ofrecía su versión de los hechos. En su texto, difundido por redes sociales y grupos de aplicaciones de telefonía, la denunciante explicaba que mientras cursaba segundo un profesor de literatura la "acosó sexualmente" y abusó de ella "diversas veces".

"Quiero denunciar acercamientos hacia mí, comentarios fuera de tono, insinuaciones, acoso y tocamientos en su despacho, insistencias de demandas sexuales y diversas intimidaciones hasta el punto de obligarme (cerrando las ventanas y la puerta con llave y asegurándose de que no había nadie cerca) a tener sexo en tres ocasiones diferentes", explicaba la alumna. "No soy la primera ni la última que ha sufrido en este grado por culpa de este profesor", apuntaba la estudiante, quien explicó que había decidido hacer público el caso ante la falta de "culpa, remordimiento o vergüenza" del docente. "Me gustaría no sentir miedo cada vez que piso la universidad y me gustaría no sufrir pensando en quién de mis compañeras será la siguiente. Ojalá pronto nuestro entorno esté limpio de esta escoria".

Protocolo

Tras recibir la denuncia interna, la universidad inició el protocolo para la prevención, detección y actuación contra las situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, identidad de género u orientación sexual y otras conductas machistas LGTBIQ+fóbicas. La UB ofreció acompañamiento psicológico a la denunciante, medidas de seguimiento en el ámbito académico y apoyo por parte de los profesionales de la Unidad de Igualdad.

En este sentido, se dio asesoramiento a la alumna y se la acompañó a los Mossos d'Esquadra para que presentara la denuncia por estas agresiones sexuales supuestamente cometidas dentro de las instalaciones académicas y que fueron desestimadas. Al mismo tiempo, se abrió el expediente disciplinario que ahora ha concluido.

Cinco expedientes en dos años

Entre 2023 y 2024, la UB abrió cinco expedientes disciplinarios a personas relacionadas con la comunidad universitaria por conductas machistas y acoso sexual. Las denuncias recibidas por la Unidad de Igualdad durante este periodo ascendieron 39. Todos los expedientes disciplinarios incoados supusieron la adopción de la medida cautelar de suspensión de empleo, en el caso de personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS) o de personal docente e investigador (PDI); y de suspensión de derechos de estudiante, en el caso del alumnado.