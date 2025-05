Catalunya inyectará 700 millones este año para luchar contra la pobreza infantil

El Govern, a través de diferentes conselleries, destinará 700 millones de euros este 2025 para luchar contra la pobreza infantil. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, han presentado este lunes la Estrategia de lucha contra la pobreza infantil en Catalunya 2025-2030. Estos 700 millones de euros saldrán, a lo largo de este año, de diferentes conselleries, como Educació, Salut y Territori.

La próxima semana, mediante un Acord de Govern, el Ejecutivo catalán aprobará el Pla d'Acció 2025 y la estrategia contra la pobreza infantil, y será entonces cuando se den más detalles de las acciones concretas, según fuentes del Govern, quienes además admiten que estos 700 millones que sí se movilizarán este 2025 dependerán, el resto de años hasta 2030, de "si hay o no presupuestos". La Estrategia 2025-2030 establece siete ejes: prestaciones y ayudas; educación, éxito escolar, ocio educativo y lengua; alimentación saludable; salud; vivienda y pobreza energética; ocupabilidad de las familias con niños a cargo; eje transversal de evaluación y transparencia.

Uno de cada 3 niños

En un acto este lunes desde la Fundació Maria Raventós, en el barrio barcelonés de Gràcia, que trabaja para combatir la pobreza y la exclusión social de mujeres y niños de Catalunya, el president Illa ha recordado que "uno de cada tres niños catalanes se encuentran en situación de pobreza o riesgo de exclusión". "No quedamos muy bien parados si lo comparamos con la media Europea", ha advertido Illa, quien ha reivindicado una "Catalunya justa social y económicamente hablando".

"Queremos que los ocho millones de catalanes, vivan donde vivan, tengan una vida digna y plena. Y aunque Catalunya y España están creciendo económicamente, sabemos que la prosperidad por sí sola no reduce las desigualdades", ha añadido. Y ha abogado por que la prosperidad llegue "a todo el mundo" a través de "políticas públicas".

De la alimentación a la vivienda

Junto a Illa se encontraba la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, quien ha destacado la "transversalidad" de la Estrategia catalana de lucha contra la pobreza infantil. Así, el Govern prevé abordar esta realidad desde diferentes ámbitos: por eso los 700 millones que destinará este año saldrán de diferentes conselleries. "Desde la educación hemos de combatir la elevada tasa de abandono infantil y mejorar la accesibilidad al ocio educativo. Desde la salud, hemos de promover una alimentación saludable y una acción específica para mejorar la atención precoz a la salud mental. También hemos de mejorar la conciliación de las familias. Y que estas tengan acceso a la vivienda y a las ayudas para la pobreza energética", ha defendido Martínez Bravo.

La oenegé Save the Children celebra que por fin Catalunya tenga una estrategia contra la pobreza infantil, ya que, hasta ahora, "no existía". Este plan, recuerdan fuentes de la entidad, ya había sido diseñado por el anterior Govern. Este lo ha mantenido. Para Save the Children, la "gran novedad" de esta iniciativa es su "transversalidad". "Es la primera vez a nivel estatal que se quiere llegar a tantos ámbitos", reconocen. Estas fuentes celebran que esta estrategia incluya, además, que la renta garantizada tenga un complemento de infancia (lo tiene el ingreso mínimo a nivel estatal, pero no esta ayuda catalana). La estrategia también recoge que la renta garantizada sea compatible con un trabajo de bajos ingresos.

Pobreza infantil en Catalunya

Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024, el 34,7% de los niños y adolescentes viven en riesgo de pobreza o exclusión social. La tasa de pobreza severa alcanza el 14%, y un 11,4% sufre privación material o social severa. Esta realidad impacta especialmente en hogares monoparentales, familias de origen migrante, niños con discapacidad y aquellos que viven en zonas de elevada vulnerabilidad.

Este lunes, el Govern ha dado continuidad al marco general de actuación que se presentó en 2024 con un documento que revisa y desarrolla este marco general y presenta un conjunto de medidas orientadas a garantizar las condiciones mínimas de bienestar y oportunidades para que todos los niños puedan desarrollarse plenamente. Lo hace estableciendo prioridades de actuación fundamentadas en la evaluación continua y en la evidencia científica.

La Estrategia se ha elaborado con la implicación de todos los departamentos de la Generalitat, el Comité Asesor (formado por entidades y expertos) y la participación directa de niños y adolescentes de los Servicios de Intervención Socioeducativa y la participación del Consejo Nacional de los Niños y adolescentes de Catalunya.