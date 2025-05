Día Mundial de la Enfermería: "Lo que más valor aporta a nuestro trabajo es acompañar a los pacientes con cáncer"

La enfermera es el profesional sanitario con quien el paciente pasa más tiempo. En el caso de las personas con cáncer, este papel adquiere aún más relevancia teniendo en cuenta la importancia del factor emocional. Para las profesionales, esto supone una dualidad de sentimientos contradictorios. Es un trabajo muy duro pero también muy agradecido.

Según las enfermeras del Institut Català d'Oncologia (ICO) de Girona Cristina López, Ana Cáceres y Anna Grimal, el agradecimiento por parte de los pacientes y ver cómo mejora su calidad de vida es lo que da sentido a su profesión. Las tres enfermeras llevan años trabajando en diferentes ámbitos del ICO, y algunas de ellas han rotado por diferentes servicios.

Por un lado, Cristina López se diplomó en 2003 en la Universitat de Girona y trabaja en el ICO desde 2004, donde comenzó a trabajar en el Hospital de Día y ahora está en la consulta de enfermería del mismo servicio. Mientras, pasó un año en la Unidad Funcional de Melanoma. En esta nueva tarea, visita a los pacientes que se someten a tratamiento para informarles sobre diversos aspectos. "Antes hacía tareas más técnicas y ahora me centro más en la educación sanitaria, es una práctica más cálida y amable", explica.

"Damos lo mejor de nosotras"

López manifiesta que cuando decidió estudiar Enfermería nunca imaginó que acabaría trabajando en Oncología. "Me inclinaba por la atención primaria o la especialidad de matrona, pero buscaban enfermeras en el ICO y me decidí; la verdad es que enseguida me llamó la atención la humanidad y la empatía que se respira; la relación con los pacientes es muy bonita, son muy agradecidos y eso es lo que hizo que me quedara", explica. Y, de hecho, esto es lo que considera lo mejor de la profesión: "Dar lo mejor de nosotras a los pacientes".

En el caso de Ana Cáceres, también se diplomó en 2003, pero en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Después de trabajar en Barcelona y en el Hospital Josep Trueta, entró al ICO en 2012. Desde hace nueve años está en la unidad de cuidados paliativos, servicio cuyo objetivo es prevenir y aliviar el sufrimiento de los enfermos de cáncer y sus familias para alcanzar la mejor calidad de vida posible.

"Comencé haciendo prácticas con niños en Sant Joan de Déu y era demasiado duro; la vida me fue guiando hasta que acabé aquí y estoy muy bien, se trabajan mucho las emociones del paciente y el trato es muy humano". Para Cáceres, lo mejor de la profesión es el crecimiento y el enriquecimiento personal además de "la satisfacción de ver cómo los pacientes mejoran".

Más allá de la parte técnica

Finalmente, Anna Grimal se graduó en Enfermería en 2017 en la Universidad de Barcelona. Al principio tampoco se habría pensado que acabaría dedicándose al sector de la oncología, e incluso tenía cierto estigma, hasta que habló con un paciente que le hizo abrir los ojos. "Me pidió que lo que esperaba de una enfermera era que dejara los problemas en casa y le dedicara tiempo; realmente las prácticas me gustaron mucho y me hicieron darme cuenta de que me obsesioné mucho en aprender bien la parte técnica y cuando llega la verdad, esa es una parte muy pequeña de la profesión; lo que realmente aporta valor a nuestro trabajo es acompañar a los pacientes".

En el caso de los enfermos de cáncer, considera que hay un valor añadido. «Los pacientes tienen muchas incertidumbres sobre la enfermedad, por eso es importante que les demos lo mejor de nosotras y que nos formemos continuamente para adaptarnos a todas las realidades posibles».

Para Grimal, lo mejor de la profesión es ver la mejora de los pacientes, que tengan mejor calidad de vida y que el cáncer les cause un menor impacto. «A nivel personal creces mucho». Después de especializarse, Grimal trabaja en el ámbito de ensayos clínicos del ICO.

Más de 45 años

Las tres destacan la parte positiva de la enfermería oncológica, poniendo el foco en los pacientes y el apoyo que les brindan. Y también en el retorno que reciben por parte de ellos. Y es que las muestras de agradecimiento son infinitas.

«Su forma de agradecernos el trabajo tiene que ver con su personalidad y los recursos de los que disponen; hay quienes te lo dicen de palabra y otros, con más detalle, te bordarán alguna prenda de ropa... ¡y que no falten los bombones!», explican. Añaden que también es importante no juzgarles y no dejarse llevar por los prejuicios, ya que todos los pacientes son diferentes. «Hay que escucharlos y tratarlos a todos de forma individual», concreta Grimal. Cáceres también destaca la empatía como valor indispensable para las enfermeras y pide a todos los profesionales que las tratan que también se pongan en la piel de los pacientes a la hora de ofrecerles asistencia.

Por otro lado, lo que también las gratifica es la respuesta de los pacientes que son usuarios de la sanidad privada, pero que para tratarse patologías oncológicas visitan la sanidad pública por primera vez. «Se sorprenden de la calidad de la sanidad pública, venían con una idea más negativa», matizan.

Pero no todos los aspectos son positivos, ya que tratar con pacientes oncológicos es complejo. «Es importante ponernos una barrera para no llevar los problemas del trabajo a casa ni los de casa al trabajo y eso a veces cuesta», admite López. Cáceres lamenta que no tienen tiempo suficiente para atender a los pacientes en las condiciones que desearían.

Reivindicaciones

«Hay mucha demanda y nos gustaría disponer de más tiempo a la hora de tratar con los pacientes», expone. Grimal explica que siente «frustración» cuando los pacientes sufren y no pueden ofrecerles más tratamientos para calmar el dolor. A pesar de todo, coinciden en que forman un muy buen equipo y que el apoyo mutuo en el ámbito de la oncología es muy importante.

Girona es la cuarta provincia con la ratio de enfermeras más baja

Coincidiendo con el Día Mundial de la Enfermería, reivindican que debería haber más especialidades, como la de oncología. «Aprovechan que nuestro trabajo es muy vocacional y que realmente no abandonarías a un paciente cuando te necesita cuando se acaba tu horario», dice Cáceres. López añade que tampoco pueden hacer huelga porque «de forma general ya trabajamos en servicios mínimos» y no podemos desatender a los pacientes. Por su parte, Grimal añade que las enfermeras aún no creen lo suficiente en su valía y que todavía persiste el sentimiento de inferioridad. A pesar de todo, confían en el cambio que están impulsando las nuevas generaciones para reivindicar el papel de la enfermería en la sanidad del futuro.