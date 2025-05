Fundesplai lanza su campaña de verano: 11.000 plazas en 'casals' y colonias y 9.000 becas

Fundesplai ha dado este domingo el pistoletazo de salida de la campaña de verano de 'casals' y colonias. Lo ha hecho con su tradicional Festa Esplai en el Parc Nou del Prat de Llobregat, ciudad en la que tienen su sede-. Durante toda la mañana los miles de asistentes, niños, jóvenes, monitores y madres y padres han podido participar en más de 50 actividades lúdicas y educativas, con una actuación destacada: la Gran Fiesta del Baile ‘Bo. Sa. D’aquí’, con artistas como Sara Roy, Miki Núñez y Sofia Coll, entre otros.

Este año, la entidad ofrece 11.000 plazas en 'casals' y colonias y 9.000 becas, un 10% más que las ayudas del año pasado (8.118). A estas ayudas destinarán un fondo de unos 770.000 euros que la fundación espera obtener de subvenciones de administraciones públicas, ayudas de empresas y contribuciones de particulares.

Bajo el lema '¡Un verano para vivir!', la entidad ofrece una propuesta de experiencias diversas y enriquecedoras, desde 'bressols' para los más pequeños hasta actividades artísticas, deportivas, naturales y especializadas en temas como el periodismo o la inteligencia artificial.

Las actividades están diseñadas para ofrecer un espacio de bienestar emocional, favoreciendo el aprendizaje de valores como el cuidado de uno mismo, de los demás y del planeta. Fundesplai cuenta con la colaboración de 143 esplais y proyectos de ocio que desarrollan estas actividades por todo el territorio. Además, tras el fin de la sequía, se retoman las actividades acuáticas, como el piragüismo y el kayak, para disfrutar del verano en espacios naturales como lagos y pantanos.

En 2024, Fundesplai alcanzó la cifra de 417.664 participantes, con un aumento significativo respecto al año anterior y una importante recuperación desde la pandemia.

Premios Josep Gassó

Esta semana Fundesplai ha presentado los premios Josep Gassó. Para dar continuidad al legado del presidente de la entidad, fallecido recientemente, la entidad impulsará unos galardones que nacen con el objetivo de "contribuir al reconocimiento de la educación en el ocio y reforzar el tejido asociativo", a la vez que quieren "fomentar la acción innovadora y transformadora del Tercer Sector social y ambiental de Catalunya, bajo los ejes de la Convivencia y la Sostenibilidad". Unos premios que quieren reivindicar el ocio como motor de transformación social.

Más allá del verano, y según la memoria 2024, la acción social de Fundesplai otorgó 26.458 becas y ayudas que se destinaron a comedores sociales, vacaciones en familia y otras actividades, partiendo de la base de que el ocio educativo es fundamental para el desarrollo integral de los niños y jóvenes y que esté aún está lejos de estar garantizado para todos. Uno de la cada tres niños no tiene garantizado el acceso a 'casal' y campamentos de verano o colonias, han recordado, insistiendo en la necesidad de que las administraciones aseguren su universalización (igual que lo es la escuela ordinaria). "No se trata de que sea obligatorio pero sí de que todos tengan la oportunidad y el derecho, el verano son 90 días sin escuela en los que, si no actuamos, aumenta la brecha de la desigualdad", han zanjado.