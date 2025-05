Qué hacer si una especie protegida 'okupa' tu casa: "Los bomberos tardaron horas en capturar a la reina"

María José y su marido se llevaron la sorpresa cuando destaparon la lona que cubre sus muebles del jardín. En el interior de la mesa de mimbre se encontraron lo que parecía un avispero. Parecía, porque los nuevos inquilinos de su finca no podían ser desahuciados con la misma facilidad con la que se expulsa a unas avispas.

Lo que se había consolidado en el jardín de María José era un enjambre de abejas; una especie protegida en España desde el siglo XVIII. "En realidad le deben su protección a la iglesia. El clero se dio cuenta de que, además de la miel, las abejas producían cera que servía para fabricar velas y cirios", explica a EL PERIÓDICO Tomás Torralba, responsable de la Área de Apicultura de COAG-Jaén y una de las personas que más sabe de abejas en España.

Una protección que se prolonga hasta nuestros días y que establece penas de hasta 8 años de prisión por robar o destrozar colmenas. "Hay veces que los propietarios llaman a una empresa de control de plagas y se las cargas como el que elimina un avispero. Y eso es algo que no se debe hacer porque está contemplado como un delito", añade José Jiménez, presidente de la Asociación de Apicultores de la Comunidad de Madrid (APISCAM).

Enjambre a la vista

En casa de María José, en cambio, tenían claro que aquello era un enjambre de abejas y optaron por la solución correcta: llamar a los bomberos. "Pero los bomberos no vienen si no hay un enjambre a la vista. Nosotros veíamos muchas abejas, pero al principio no el enjambre", le explica la propietaria de la finca a este diario.

Por la noche optaron por quitar la lona y revelar la ubicación del enjambre. Y, entonces sí, una unidad especializada de Bomberos de Madrid acudió, con los trajes de protección correspondientes y un cajón para poder evacuar a los nuevos 'okupas' de María José sin dañarlos. "El procedimiento pasa por conseguir meter el enjambre en el cajón y que el resto de abejas se metan dentro", cuenta la mujer.

Parecía tarea fácil, pero no contaban con una reina revoltosa: "En el mundo de las abejas hay tres castas, que es una palabra que está de moda de un tiempo a esta parte. Sus castas son: la reina la primera, que es la que asegura la continuidad de la especie mediante su reproducción", explica Torralba. "Después están las obreras y los zánganos, que son los que fecundan a la hembra mediante una técnica también muy curiosa: la reina se rodea de 10 o 15 zánganos durante sus 20 días de celo, realizando varios vuelos nupciales. Ella cuenta con una 'espermateca'. De ahí vendrá la fecundación y el resto de abejas que nacerán".

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid lograron sacar a todas las abejas / Cedida

La reina

Por tanto, proteger a su reina es la principal tarea vital de las abejas de un enjambre. Y la reina del jardín de María José, en vistas de su inminente desahucio, decidió largarse. No entró en la caja, se escapó e intentó que su ejército construyese otro enjambre en otra ubicación. Sin salir, eso sí, del mismo jardín.

"Es un proceso complejo que requiere mucha paciencia", subraya José Jiménez. Y a eso es a lo que se tuvieron que aferrar los bomberos que acudieron a la llamada: a la santa paciencia. "Estuvieron unas horas más esperando a ver si el resto la seguían, para que las obreras la protegiesen en otra zona", confirma María José, que señala que hasta la noche no pudieron volver a llevar a cabo maniobras para, finalmente, meter el enjambre entero en el cajón, reina incluida, y sacarlo de la propiedad. Un día entero para echar a las 'okupas'.

Las abejas españolas, además, "son una especia muy robusta. En 1492, además de otras muchas cosas de América, Colón se trajo sin querer una 'peste de las abejas' que provocó muchísimas bajas en España. Mató el 90% de las colmenas", ilustra Torralba. Las que quedaron vivas "se hicieron resistentes a aquella plaga. Es por eso que la abeja ibérica es muy fuerte y resistente. En otros lugares se ha modificado la genética de la especie, para que produzcan más miel. Pero aquí no se ha tocado y eso hace de la abeja española una especie muy robusta".

Bomberos apicultores

Si usted se encuentra en una situación similar, lo primero que debe hacer "es avisar al apicultor más próximo, porque las empresas de control de plagas lo que hacen es meter veneno. En cambio, en España tenemos una red de apicultores a los que recurrir cuando nos encontramos con una situación así", cuenta José Jiménez de Apiscam.

Torralba va más allá y añade que "si no se dispone de un apicultor cerca, hay que recurrir a los bomberos. Muchos tienen formación y conocimientos de apicultura y saben cómo tienen que hacer las cosas. De hecho, conoczco a algunos bomberos que se han metido tanto en este mundillo, que han acabado de apicultores con varias colmenas".

El tiempo es crucial en una situación así: "La colmena se divide. Las exploradoras buscan una reubicación. La reina se posa y las que le quieren acompañar se apiñan en torno a ella, para protegerla, y se hacen una pelota. En esa fase es fácil hacerte con ellas. Pero si le hemos dado tiempo a que las exploradoras encuentren un sitio adecuado, la reina se establece y construyen allí su colmena. Ahí es más complicado cogerlas", expone Jiménez.

Las abejas se encuentran entre los principales polinizadores en diferentes zonas del mundo. / Pixabay

"Si las encuentras en su primera fase, cuando se han instalado en algún hueco de paso, como el caso de la mesa de mimbre. Es una colmena provisional en la que no permanecen más de 24 horas, que es un tiempo crucial. En ese periodo no atacan salvo que las ataques tú y se tengan que defender. En esa fase las puedes coger a puñados, como se ve a veces por la tele", señala Torralba. "Pero si le hemos dado tiempo a localizar su hueco y esteblecerse en su colmena definitiva, ahí sí que se defenderán. Y la abeja ibérica sabe defenderse".

Romper

Para echar a las abejas de una propiedad privada y conseguir hacerse con ellas, "recurrimos al humo. Todos los animales le temen y se marchan cuando ven el fuego acercarse", cuenta Torralba, que señala que "a veces es necesario romper paredes o tejados, si se encuentran en zonas muy inaccesibles".

Roturas que son, en muchas ocasiones, el problema de esta situación: "¿Quién paga eso? Hay propietarios que prefieren no obrar en consecuencia para no pagar los desperfectos ocasionados y llamar a una empresa que les meta veneno", advierte Jiménez.

En el caso de María José no hizo falta. Los bomberos consiguieron reunir al enjambre entero y llevárselo: "La reina se la suele quedar el apicultor, pero tampoco es rentable. Últimamente están cobrando, porque hasta que pase un año no va a ser rentable esa abeja", concluye Torralba. Sea como fuere, si usted se encuentra con un panal de abejas en su casa, llame al 112. De lo contrario podría estar incurriendo en un delito que se paga con la cárcel.