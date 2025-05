La certificación sostenible nacida en Barcelona que quiere conquistar Estados Unidos

La sostenibilidad ya no es un añadido bonito para colgar en una memoria corporativa: es un requisito. Lo exigen los tiempos, lo pide la sociedad y lo empiezan a asumir también, aunque no sin resistencias, los sectores más complejos, como el de los grandes eventos. Ahí es donde opera B Greenly, una firma nacida en Barcelona que no se limita a medir emisiones ni a vender soluciones empaquetadas. Lo suyo es más de fondo: auditan, certifican y acompañan a organizadores y propietarios de espacios para garantizar que, detrás del espectáculo, también hay coherencia con el planeta, las personas y la economía.

Este mes de mayo dan un paso decisivo: abren sede en Nueva York. Y no es una oficina más. Se trata de una filial propia, B Greenly LLC, que tendrá equipo local y gestión directa sobre el mercado estadounidense. Un movimiento estratégico que, según explica Francesc Casas, fundador y CEO de la compañía, se preparaba desde hace tiempo.

“B Greenly nació en Barcelona con vocación internacional desde el primer día. La certificación de sostenibilidad para eventos y venues es novedosa e incipiente. Después de estudiar el mercado detectamos que no había ninguna marca que fuera una referencia, un estándar internacional. Este es nuestro objetivo”. Francesc Casas, fundador y CEO de B Greenly.

Más que un sello

La pregunta que muchos se hacen es: ¿en qué consiste exactamente certificar la sostenibilidad de un evento? Porque no se trata, como algunos creen, de plantar unos árboles o contratar vasos compostables. Según B Greenly, lo importante no es el gesto aislado, sino un conjunto de prácticas que abarcan diez ámbitos concretos y se evalúan con criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza). Solo aquellos eventos o venues que logran una puntuación alta y equilibrada reciben la certificación.

“Nuestra metodología analiza diez ámbitos relacionados directamente con el evento o el venue. Cada ámbito tiene varios indicadores que hacen referencia a cada uno, y que entre ellos se rigen por criterios ESG. La certificación B Greenly requiere que todos los ámbitos obtengan un resultado positivo y que el global total supere un 70%”, detalla Casas.

Más allá del cumplimiento técnico, insiste en su valor estratégico: “Una certificación de sostenibilidad para un evento o venue aporta muchos beneficios, tanto tangibles como intangibles, aunque para nosotros hay uno que destaca por encima de todos: el incremento del valor reputacional. Con una comunicación correcta el retorno reputacional es alto”.

Un ecosistema en expansión

Aunque su base está en Barcelona, B Greenly ha tejido ya una red internacional. En América Latina cuentan con delegaciones propias en países como México, Colombia, Chile o Argentina, y desde su sede central dan cobertura al resto de regiones. El modelo ha funcionado con clientes de perfiles diversos: desde grandes recintos hasta organizadores de eventos culturales, deportivos o institucionales. En muchos casos, la clave está en los acuerdos con asociaciones sectoriales, como federaciones de venues o redes de festivales, que recomiendan sus servicios a cambio de tarifas especiales para sus miembros.

¿Y en EE.UU.? Ahí el plan es claro: consolidarse como un actor relevante en un mercado gigantesco. “Los dos grandes mercados actuales en eventos y venues son la Unión Europea y EEUU. En Europa, y también en Latam, ya estamos trabajando y consolidando la marca desde hace tiempo. Creemos que ha llegado el momento de entrar en el mercado americano”, afirma Casas. “Disponemos de certificaciones en más de 30 países, esto nos permite entrar en EEUU como una marca internacional de referencia”.

Francesc Casas, fundador y CEO de B Greenly. / B Greenly

Una apuesta sin atajos

Entrar en EE.UU., eso sí, no es coser y cantar. El contexto político actual y la regulación medioambiental varía de un estado a otro. Por eso, B Greenly ha optado por una fórmula clara: una compañía americana con un socio local al frente.

“La situación política actual en EEUU es compleja. Entendemos que operar mediante una compañía americana que se centre solo en este mercado nos va a beneficiar. Por esto se ha constituido B GREENLY LLC con sede en Nueva York. En la nueva compañía participa un partner local que llevará la gestión en estos mercados. Contar con un socio local nos puede ayudar a un escalado más rápido”, explica.

La previsión para 2025 es ambiciosa: alcanzar los 200 clientes en el país y cerrar el año con una facturación de 600.000 dólares. En 2026, esperan llegar a 500 clientes y facturar 1,8 millones.

Contra el greenwashing: rigor y transparencia

En un contexto donde muchos se cuelgan etiquetas verdes sin respaldo real, la certificación rigurosa es un valor en alza. “Nos encanta explicar a nuestros clientes que, en realidad, no vendemos nada. Nuestro trabajo consiste en colaborar y ayudar, con nuestra experiencia, a que un evento o un venue sea más sostenible”, resume Casas.

Además, subraya la importancia de comunicar con responsabilidad: “En B Greenly ayudamos a nuestros clientes para que la comunicación de sus acciones de sostenibilidad sea responsable y un ejercicio de transparencia”.

Quizá por eso, desde la compañía insisten en una idea sencilla: “Los acompañamos también con asesoramiento”, asegura Casas. Ese enfoque práctico y cercano es parte del sello con el que B Greenly quiere conquistar también el mercado americano.