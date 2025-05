Incendio con nube tóxica en Vilanova i la Geltrú: esto es lo que hay que hacer en caso de emergencia química

Un incendio en una fábrica de productos químicos para piscinas en Vilanova i la Geltrú esta madrugada de sábado ha obligado a confinar a más de 160.000 vecinos de cinco municipios costeros de Barcelona y Tarragona por la nube tóxica que se ha generado con el incendio.

Protecció Civil ha enviado un mensaje a los teléfonos móviles de los vecinos de las localidades costeras de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes, y Cubelles, en la provincia de Barcelona, y Cunit y Calafell, en la de Tarragona, así como a los del núcleo de Roquetes para pedirles que se confinen y no salgan a la calle, no abran ventanas y puertas o utilicen aparatos de climatización. Por ahora, no se ha informado de heridos a causa del fuego ni de la nube tóxica.

¿Qué hay que hacer en caso de emergencia química?

Los vecinos de las poblaciones afectadas por la nube tóxica se encuentran confinados en sus casas desde las 5:30 horas de la madrugada. Una vez termine el confinamiento, todos ellos recibirán una alerta en el móvil informando de que ya es seguro salir de casa.

A través de sus redes sociales, Protecció Civil ha explicado qué es lo que hay que hacer en caso de emergencia química:

Si estás en la zona afectada, no salgas de casa o del lugar de trabajo.

Llama al 112 solo en caso de emergencia, no para pedir información

No te desplaces a las poblaciones confinadas

Estate atento a las comunicaciones oficiales

El desconfinamiento se comunicará a través de una alerta a los teléfonos móviles

Cuando se desata un episodio de estas características, una nube tóxica que obliga a confinar la población, también se pide a los ciudadanos que cierren puertas y ventanas y que apaguen los aires acondicionados, pues podrían entrar gases tóxicos e inflamables desde el exterior de la vivienda.

Los vehículos no son seguros como refugio, y en caso de estar en la calle hay que protegerse las vías respiratorias y encerrarse en el lugar seguro más cercano. Además, se recomienda estar pendientes en todo momento de la información oficial a través de la televisión, radio o prensa.

Las condiciones del confinamiento varían dependiendo del tipo de riesgo desencadenado.

El confinamiento es "garantista"

La subdirectora de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Solé, ha dicho este sábado que el confinamiento de 5 municipios por el humo tóxico es una medida "muy garantista" y ha pedido tranquilidad, pero respetar esa medida.

En declaraciones a los periodistas, ha afirmado que el incendio está estabilizado y que Bombers de la Generalitat ven una "evolución satisfactoria" de sus trabajos, aunque no hay hora prevista para desconfinar.

"Podemos estar tranquilos", ha añadido, si la gente se confina en los municipios donde se ha decidido: Vilanova, Cubelles, el núcleo de Roquetes en Sant Pere de Ribes, Cunit y Calafell.

Se está siguiendo el humo generado y también cómo el viento ayuda o no a disiparla, y de momento no se plantean ampliar la zona de confinamiento, aunque no se puede descartar hasta que acabe el peligro.

Ha insistido en que la ciudadanía siga confinada y en que puede llamar a los teléfonos 112 y 061 si necesita alguna asistencia.