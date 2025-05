Esta es la titulación imprescindible para directivos y mandos intermedios que quieren liderar cambios en sus organizaciones

Los ‘Master in Business Administration’ - MBA – son una de las titulaciones por las que más apuestan muchos profesionales en activo para mejorar su situación laboral. Muchos lo hacen por escalar dentro de sus empresas, otros para adquirir habilidades de liderazgo y algunos por mejorar sus condiciones salariales. Actualmente, la oferta es amplia y muchas universidades y escuelas de negocios los ofrecen. Un caso es la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya que, desde hace ya once ediciones, cuenta con el Executive MBA entre sus programas de postgrado.

“La formación continua ya no es una opción, es una necesidad estratégica. Vivimos en un entorno donde los mercados, las tecnologías y los modelos de negocio cambian a diario. Liderar hoy significa estar preparado para anticiparse. Y eso solo es posible con una mentalidad de aprendizaje constante”, asegura Eduard Prats, director de l’Escola de Postgrau de la UVic.

Esta titulación está dirigida a profesionales con recorrido que tienen personas a su cargo o gestionan áreas clave de sus organizaciones. Entre estos perfiles, Prats destaca que se trataría principalmente de directivos y mandos intermedios que quieren liderar cambios en sus organizaciones, empresarios que quieren mejorar su capacidad de gestión y visión estratégica, profesionales en transición o que quieren dar un giro a su carrera, que quieren emprender o alcanzar nuevas responsabilidades. “Habitualmente cuentan con más de 10 años de experiencia y, en definitiva, es el paso para quienes no se conforman solo con gestionar”, apunta el director de l’Escola de Postgrau de la UVic.

El programa del Executive MBA de la UVic-UCC

El EMBA de la UVic-UCC está orientado a la acción y se ha ido adaptando a la realidad del mercado laboral. Desde el año pasado, por ejemplo, el programa ya incorporó la Inteligencia Artificial (IA) aplicada al negocio, tratando temas como la automatización de procesos o el uso de la IA generativa en estrategia marketing o toma de decisiones.

“No tratamos la sostenibilidad, la innovación y la transformación digital como módulos aislados o contenidos de moda, sino como pilares estructurales del nuevo liderazgo empresarial. En un entorno global volátil, liderar ya no consiste solo en alcanzar objetivos financieros, sino en crear impacto positivo, ser resilientes y estar preparados para lo que aún no ha llegado”, explica Prats.

En este sentido, el programa se enfoca en que los directivos aprendan a interpretar el impacto de la tecnología, evaluar qué herramientas tienen sentido en sus contextos y a liderar equipos en transformación constante. “Otro ejemplo se encuentra en el módulo de Design Thinking donde no solo enseña a pensar "fuera de la caja", se enseña a rediseñar la propia caja: productos, servicios, procesos, modelos de negocio... todo puede y debe evolucionar. Los estudiantes aprenden a innovar con propósito, colocando siempre al cliente en el centro, validando hipótesis con agilidad y tomando decisiones basadas en datos”, añade el responsable de la escuela de postgrado de la universidad catalana.

Dos alumnos del EMBA de la UVic / Cedida / UVic

Coaching, docentes en activo y mucho ‘networking’

Esta titulación de posgrado de la UVic – UCC cuenta con algunos aspectos que la hacen única. Uno de los más importantes son las sesiones de ‘coaching’ individualizado que se realizan siguiendo el método GROW de John Whitmore y que ayudan a reforzar las habilidades directivas y favorecen un liderazgo más auténtico.

Otro de sus puntales son los docentes. Se trata de profesionales en activo que tienen una conexión directa con los retos empresariales actuales. “Se trata de líderes en sus ámbitos, que no solo dominan la teoría, sino que la aplican a diario en entornos empresariales reales. Esto aporta una perspectiva actualizada, práctica y directamente aplicable al día a día de los participantes”, añade Prats.

“El nivel profesional de los docentes ha sido impecable, y la calidad humana y profesional de mis compañeros, inmejorable. De hecho, nos hemos convertido en ‘una familia’”, cuenta Gemma Degès, Directora de Operaciones de Anthesis Spain (Lavola), alumna del EMBA.

Como tercer puntal, el ‘networking’ es otro de los aspectos más destacados del EMBA de la UVic-UCC. "Tener compañeros, y ahora amigos, de disciplinas tan distintas ha ampliado mi forma de ver la empresa y el mundo. Me ha dado la oportunidad de conocer opiniones y enfoques muy diferentes, que aportan un gran valor a mi día a día”, afirma Núria Casals, Finance Director en Benito, también alumna.

Programa hibrido: una sesión virtual a la semana y una presencial al mes

El EMBA es un programa híbrido que combina clases virtuales una vez por semana en horario de tarde (19 h a 21 h) y una sesión presencial al mes, los viernes, con ponentes de referencia. Esto es algo que también valoran sus alumnos. “La combinación de formación online y presencial ha sido clave, permitiéndome flexibilidad pero también ha forjado conexiones sólidas con compañeros y profesores. Este formato híbrido fomenta un ambiente de aprendizaje dinámico y un espíritu de equipo excepcional”, explica Roger Molist, Responsable de Contratación Pública en Benito Urban.

Por su parte, el director de l'Escola de Postgrau de la UVic destaca que “este equilibrio permite mantener la exigencia académica sin comprometer la vida profesional o personal”. Prats apunta que el programa se ha diseñado para adaptarse a perfiles con alta carga laboral y responsabilidades personales. “Las sesiones online semanales permiten continuidad sin desplazamientos, y las sesiones presenciales están concentradas en un viernes al mes, aprovechando al máximo cada encuentro”, apunta.

Desarrollo personal al terminar el EMBA

El Executive MBA también es un proceso de desarrollo personal. “Este EMBA ha transformado mi profesión y también me ha enriquecido personalmente. Más allá de los conocimientos adquiridos, he tenido la gran suerte de descubrir un valioso equipo humano: compañeros de clase con quienes sigo compartiendo experiencias, y el acompañamiento de profesores inspiradores”, destaca Àngel Martínez, Managing Director de IMA D&F Spain and Portugal, S.A.

En este sentido, Prats lo explica así: “cuando terminas el máster, no solo has superado la dificultad del tiempo, te has transformado en alguien que lo domina. Aprendes a priorizar, a decidir mejor, a ser más eficiente. Es una inversión que cambia la forma en que trabajas... para siempre”.

Un alumno durante la inauguración del curso del Executive MBA de la UVic-UCC / Cedida

Mejoras laborales después de estudiar un MBA

Las personas que se gradúan de un MBA amplían sus opciones de promoción, acceso a consejos de dirección, dirección general o refuerzan su capacidad para emprender un proyecto empresarial. “Formarse en un Executive MBA de prestigio es una credencial muy valorada en el mundo empresarial. Las empresas reconocen el esfuerzo, la visión y la preparación que implica este tipo de formación”, apunta el director de la Escola de Postgrau de la UVic.

Este año, como novedad, el programa ofrece una entrevista individual con un cazatalentos especializado en perfiles directivos, con acceso preferente a oportunidades laborales tanto a nivel nacional como internacional. “Estas entrevistas abren la puerta a procesos de selección para puestos internacionales, especialmente en Europa. Una oportunidad única para quienes buscan crecer más allá de nuestras fronteras”, afirma Prats.

Máster EMBA de UVic-UCC. / Archivo

Programa bonificable con la FUNDAE

Uno de los principales frenos de muchos profesionales es el coste de este tipo de programas. En el caso de la UVic – UCC existen diferentes mecanismos para reducir el precio. Por ejemplo, se puede optar por bonificar el programa a través de la FUNDAE, algo que, según Prats, muchas veces no sucede por falta de conocimiento. La universidad también ofrece descuentos ajustados al perfil profesional de la persona candidata que permite adaptar la inversión a las circunstancias de cada persona.

“No se trata de un gasto, sino de una inversión con retorno real. Las empresas valoran enormemente a los profesionales que han cursado un EMBA, y eso se traduce en mejores oportunidades, mayor proyección y capacidad para asumir roles de liderazgo”, finaliza el director de l’Escola de Postgrau de la UVic.