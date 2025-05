Sergi Rodríguez, historiador: "El Papa dará la batalla contra la pederastia porque es un bulo que ocultara abusos"

Sergi Rodríguez López-Ros es historiador, miembro del Servicio Exterior, vicerrector de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona y buen conocedor del Vaticano y de la Iglesia católica. Opina, en esta entrevista con EL PERIÓDICO, que el nuevo Papa dará continuidad a la labor de Francisco, pero de forma "suave y progresista".

¿Qué le parece el perfil del nuevo Papa? Excepcional, porque ha sido muy consensuado y recoge la herencia de Francisco, la armoniza y la modula, es decir, le dará continuidad y la aplicará de forma suave y progresiva. Además, es una persona inteligente, que ha estudiado matemáticas y derecho canónico. Y agustino y San Agustín se caracteriza no tanto por la razón sino por el corazón, el sentido y las emociones. Aunque es una persona reservada, pausada cuando habla, es muy convincente, le gusta el acuerdo y quiere seguir con todas las reformas que ha hecho Francisco y actuar ante los retos que tiene la Iglesia.

¿Cuáles son, en su opinión, esos retos? A nivel interno, el nuevo Papa tiene que continuar con la Iglesia sinodal, que significa la participación de todos en el gobierno de la Iglesia y continuar con el Consejo de Cardenales, una especie de Consejo de Ministros, en el que poco a poco van a ir incorporándose religiosos y laicos, tanto hombres como mujeres, lo que supondría una vuelta de tuerca más a los cambios introducidos por Francisco. Por otra parte, la Iglesia tiene que estar pendiente de las preocupaciones reales de la gente. Y, de cara para afuera, el gran reto es Asia, dado que es donde vive el 60% de la población pero solamente el 10% son católicos. Es ahí donde si él apela a las emociones, va a ser capaz de superar las diferencias culturales para llegar a todos los pueblos.

Uno de los deberes que dejó inacabado Francisco es el de impulsar el papel de las mujeres en la Iglesia. ¿Cree que continuará con esta senda? Existen claramente motivos teológicos por los cuales las mujeres pueden participar en la Iglesia, pero es un proceso que debe ser lento porque la Iglesia está presente en países donde el papel mujer todavía es muy gregario, por lo que se tiene que introducir poco a poco la participación de la mujer. Pero es uno de los temas clave que el Papa va a tener encima de la mesa.

¿Y qué papel cree que jugará en la lucha contra la pederastia, teniendo en cuenta que los sectores ultras le acusan de ocultar abusos? Determinados cardenales electores han apoyado la difusión de ese bulo, pero él ha sido muy activo en contra de la pederastia. Él fue quien impulsó la denuncia en Perú, tanto a nivel civil como eclesiástico y pidió a Francisco que actuara con fuerza. Y no olvidemos que fue él el que inició la lucha contra el Sodalicio [la organización peruana acusada de décadas de abusos]. Todo eso de que ocultó casos es un bulo porque él, claramente, ha sido muy activo en contra de la pederastia y va a seguir con los mecanismos de escucha a las víctimas, de compensaciones y de prevención, en el sentido de que ya nunca más se puede ocultar, sino que hay que denunciar, tanto a nivel eclesiástico como civil. Él, claramente, va a seguir esa batalla porque sabe que la pederastia daña la autoridad moral de la iglesia.

En su primer discurso, León XIV evocó una ‘paz desarmada’, ¿cree que será posible éxito en el contexto bélico actual? Él es una persona que ha vivido en contextos de violencia y sabe que la paz no solo es la ausencia de armas y de guerras, sino también de violencia y conflictos armados. Además, es de Chicago, por lo que conoce cómo funciona el corazón del imperio de EEUU. Pero no es favorito de Donald Trump ni pertenece a los ultraconservadores. Es progresista, como Francisco, pero muy brillante, por lo que creo que sabrá cómo modular los cambios para que sean progresivos. Y el hecho de que haya sido elegido con 69 años le deja por delante unos 25 años para que los cambios puedan asentarse y que la próxima generación los vea como naturales.

¿El hecho de no pertenecer a la facción ultra estadounidense, cree que le permitirá ejercer como mediador ante los muchos frentes abiertos por Trump? Él desde luego lo va a intentar, por su talante moderado y dialogante va a apelar al corazón y la razón, pero no va a ser fácil porque Trump no es fácil en sí mismo. Pero él conoce perfectamente al tipo de americano medio que apoya a Trump y, al mismo tiempo, ha visto lo que significa vivir en América del Sur, por lo que creo que va a intentar templar gaitas en esta cuestión. Y seguro va a intentar mediar en el conflicto de Ucrania y Gaza. En este sentido, creo que su primer viaje va a ser a Turquía, que es un país clave, que sirve de enlace con Rusia y de enlace entre Europa y Asia, para llamar a la unidad.