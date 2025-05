"El conocimiento es un escudo frente a la desinformación": el mensaje a los jóvenes en el Día de Europa

En medio del murmullo juvenil, el divulgador científico Pere Estupinyà ha irrumpido este viernes en un taller que con motivo del Día de Europa ha reunido en las Cotxeres de Sants de Barcelona a unos 600 estudiantes de 21 escuelas catalanas con una idea clara: la lucha contra la desinformación no se gana solo con datos, sino con ciencia, criterio y formación. “La ciencia es la mejor fuente de información que tenemos”, ha señalado a los jóvenes. "Si sabes de astrofísica, no puedes creerte la astrología. El conocimiento es un escudo y cuanto más tengas menos sensible eres a la desinformación".

"No basta con preguntar a ChatGPT. Tienes que entender tú. Tienes que tener una base sólida. Porque si no sabes, te pueden manipular" Pere Estupinyà — Divulgador científico

Estupinyà ha conectado con los jóvenes desde el primer minuto. No evita el lenguaje directo ni los ejemplos incómodos. Ha hablado de redes sociales, de viralidad tóxica, de contenidos que premian lo estrafalario antes que lo veraz: "Los creadores de contenido necesitan viralidad. Y para lograrla, muchas veces tienen que exagerar o directamente inventar. Es una trampa. Y la viralidad se convierte en el mejor aliado de la desinformación".

Frente a eso, su propuesta ha sido clara: más educación, más pensamiento científico, y sobre todo, no delegar el conocimiento en la inteligencia artificial. "No basta con preguntar a ChatGPT. Tienes que entender tú. Tienes que tener una base sólida. Porque si no sabes, te pueden manipular".

El mensaje ha calado. Muchos de los asistentes, estudiantes de secundaria y bachillerato han asentido. Otros tomaban notas. Algunos han levantado la mano para preguntar cómo se puede frenar esta ola de bulos, discursos de odio o negacionistas. Estupinyà ha sido claro: "La educación es lenta. Y quizá, para los casos más extremos, habrá que pensar en medidas legales. No podemos permitir que un deepfake pase por real sin ningún control".

"Salid fuera, viajad, ved lo que ocurre en otras partes del mundo… y entenderéis lo que significa tener sanidad pública, universidades gratuitas o ayudas sociales" Salvador Illa — President de la Generalitat

El tono más institucional pero no menos emotivo lo ha protagonizado el president de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha subido al escenario con una reflexión que apela a la memoria, a la historia y a las oportunidades: "Europa es un tesoro. No siempre lo valoramos porque hemos nacido dentro de él. Pero salid fuera, viajad, ved lo que ocurre en otras partes del mundo… y entenderéis lo que significa tener sanidad pública, universidades gratuitas o ayudas sociales".

Illa ha recordado los orígenes de la Unión Europea, forjada tras el horror de las guerras mundiales, y ha puesto el foco en los retos actuales: las amenazas externas, las autocracias, la desinformación, el auge de discursos que trivializan la democracia. "Tenemos que proteger este modelo. Y vosotros, los jóvenes, sois esenciales para defenderlo. No dentro de 20 años. Ahora".

También ha hablado de tecnología, de soberanía digital, de microchips. "Si no fabricamos nuestros propios chips, no dominaremos la inteligencia artificial. Y si la IA la controlan unos pocos, no estará al servicio de la ciudadanía, sino del poder".

Los jóvenes han aplaudido, algunos con entusiasmo, otros con esa mezcla de curiosidad y responsabilidad que se activa cuando se les interpela de verdad. Porque en el fondo, el mensaje es claro: el futuro de Europa no es una cuestión de instituciones lejanas, sino de decisiones cotidianas, de pensamiento crítico y de ciudadanía activa.