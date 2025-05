El deporte favorito del nuevo papa, León XIV: lo ha practicado en su tiempo libre

La reciente elección del cardenal estadounidense Robert Francis Prevost Martínez como el nuevo Papa, adoptando el nombre de León XIV, ha generado un torbellino de análisis y expectativas a nivel global. Mientras el mundo asimila la noticia de un nuevo líder espiritual para más de mil millones de católicos, una faceta más terrenal de León XIV ha capturado la atención, especialmente en Perú y en círculos deportivos: su afición deportiva. Si bien el debate mediático se ha encendido en torno a sus posibles simpatías futbolísticas, avivado por su profunda conexión con el país andino, es otro deporte el que Su Santidad ha confesado como una pasión personal y una práctica activa: el tenis. Esta predilección, cultivada durante sus años de servicio en Perú, ofrece una visión íntima del hombre detrás de la figura papal, un pasatiempo que, según sus propias palabras, anhela retomar.

La raqueta papal: una pasión forjada en Perú

Fue durante su larga y fructífera estancia en Perú, país al que llegó tras sus estudios y donde incluso obtuvo la nacionalidad, donde Robert Prevost, ahora León XIV, encontró en el tenis una vía de escape y ejercicio. "Me considero un tenista aficionado", declaró en una entrevista tras ser nombrado prefecto del Dicasterio para los Obispos en 2023. Esta afirmación, directa y sin ambages, contrasta con la nebulosa que rodea sus supuestos colores futbolísticos. Su labor en la Prelatura Territorial de Chulucanas y posteriormente como obispo de Chiclayo, roles de inmensa responsabilidad y dedicación pastoral, no impidieron que el entonces sacerdote y luego obispo encontrara momentos para empuñar la raqueta. El clima favorable de la costa norte peruana y la existencia de instalaciones, por modestas que fueran, le permitieron desarrollar esta afición.

El tenis, un deporte que combina la exigencia física con la estrategia mental, parece haber sido un compañero constante en sus años peruanos. No se trataba de un mero espectador, sino de un practicante activo. Esta práctica constante, sin embargo, se vio mermada con sus crecientes responsabilidades en Roma. Él mismo lamentó la falta de tiempo libre para dedicarse a sus pasatiempos, señalando específicamente el tenis: "Desde que salí de Perú, he tenido pocas oportunidades de practicar, así que estoy deseando volver a la cancha". Estas palabras, pronunciadas antes de imaginar siquiera su ascenso al solio pontificio, revelan un genuino anhelo por una actividad que le proporcionaba equilibrio y distensión. El tenis, a diferencia del fútbol, no es un deporte que haya generado controversia o especulación en torno a sus preferencias; es, sencillamente, el deporte que él mismo ha elegido y practicado.

Entre balones y sotanas: el eco del fútbol peruano

A pesar de esta clara inclinación por el tenis, el deporte rey, el fútbol, no ha tardado en reclamar su cuota de protagonismo en la narrativa popular sobre el nuevo Papa. Su profunda conexión con Perú, y específicamente con Chiclayo, ciudad donde residió como obispo, desató un animado debate mediático sobre sus posibles lealtades futbolísticas. Los dos equipos que emergieron en esta discusión fueron Alianza Lima, uno de los clubes más grandes y populares del país, y Juan Aurich, el equipo representativo de Chiclayo, actualmente en la tercera división. La vinculación con el "Ciclón del Norte" (Juan Aurich) parecía lógica dada su residencia, mientras que la simpatía por Alianza Lima se sustentaba en la masividad y trascendencia del club blanquiazul a nivel nacional.

Medios locales como Depor se hicieron eco de esta expectativa, señalando que "La elección de Robert Prevost como el nuevo Papa mantiene pendientes a los peruanos, sobre todo a los fanáticos del fútbol". Incluso la Federación Peruana de Fútbol celebró su elección destacando su nacionalidad peruana. Alianza Lima, por su parte, interactuó con publicaciones de la Conmebol que resaltaban el "DNI peruano en la cima del mundo", respondiendo afirmativamente. Hasta el Chicago Fire de la MLS, club de su ciudad natal, se sumó a las felicitaciones. Sin embargo, es importante destacar que, a diferencia de su predecesor, Francisco, confeso hincha de San Lorenzo de Almagro, León XIV nunca ha manifestado públicamente una adhesión particular a ningún club de fútbol. Las especulaciones son producto del fervor popular y del deseo de sentir cercano a una figura de tal magnitud, pero carecen, hasta ahora, de una confirmación personal.

𝗟𝗮 𝗳𝗲 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗼 𝗰𝗮𝗽𝗶𝘁𝗮́𝗻 𝘆 𝗰𝗼𝗻 𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗽𝗲𝗿𝘂𝗮𝗻𝗮. ⚽️🇵🇪



Un momento histórico que une a millones de personas. Desde la #FPF, celebramos con orgullo este nuevo capítulo de paz y esperanza. pic.twitter.com/e1WTSKnkhc — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) May 8, 2025

De la cancha al Vaticano

La elección como Sumo Pontífice, con las inmensas responsabilidades y la agenda global que conlleva, inevitablemente redefine la relación de León XIV con sus pasatiempos. Si ya como prefecto lamentaba la falta de tiempo para el tenis, es previsible que como Papa las oportunidades para practicarlo sean aún más escasas, si no inexistentes. La vida en el Vaticano, marcada por audiencias, viajes apostólicos, la redacción de documentos magisteriales y la guía de la Iglesia universal, deja poco margen para actividades recreativas personales como solía disfrutarlas en Perú. Aquel deseo de "volver a la cancha" parece ahora una aspiración lejana, supeditada a los rigores del ministerio petrino.

No obstante, esta afición por el tenis, confesada y practicada, ofrece una ventana a la humanidad del hombre detrás del líder de la Iglesia Católica. Muestra una faceta de Robert Francis Prevost que va más allá de su impresionante trayectoria eclesiástica. Es un recordatorio de que, antes de ser León XIV, fue un hombre con intereses y pasiones comunes, que encontraba en el deporte una fuente de recreo y bienestar. Si bien es poco probable que veamos al Papa disputando un set en los jardines vaticanos, su conocida afición por el tenis añade una pincelada de cercanía y normalidad a una figura destinada a ocupar un lugar central en la historia contemporánea. Su deporte favorito, el tenis, aunque ahora relegado por deberes mayores, permanece como testimonio de una vida de servicio que también supo encontrar espacio para el esparcimiento personal.