Catalunya contará con 60 jueces más en los próximos tres años

Uno de los acuerdos de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada el pasado febrero fue una mejora de los servicios en la Administración de Justicia con un plan de choque que perseguía que la ratio de jueces se ajuste a la media estatal. En declaraciones a EL PERIÓDICO, el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, explica que en los próximos tres años Catalunya tendrá 60 jueces más para reforzar los partidos judiciales y las audiencias provinciales.

En los últimos 10 años se han creado 60 plazas de jueces y magistrados en Catalunya. El conseller subraya que Justícia tiene una propuesta de refuerzo con estas nuevas plazas de jueces y magistrados que debe consensuarse con la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ya que se deben distribuir en aquellas jurisdicciones y juzgados territoriales en los que "objetivamente" hagan más falta.

Espadaler remarca que esta medida complementará el plan de choque desarrollado en Barcelona para acabar con la multirreincidencia gracias a la entrada en vigor de un juzgado de instrucción y otros cuatro juzgados penales de refuerzo destinados a celebrar juicios rápidos para delitos menos graves. "Somos muy conscientes de que en el resto de Catalunya hay un problema similar al de Barcelona en diferentes jurisdicciones y territorios", admite el conseller. Por eso, en la comisión bilateral se acordó llegar a 60 jueces más en Catalunya en los tres próximos años de legislatura.

Justícia avanza que estos nuevos jueces no irán exclusivamente a la jurisdicción penal, sino que también reforzarán otras en las que se acumulen procedimientos judiciales y exista una demora en su resolución. Espadaler explica que se realizó un análisis de los últimos 10 años y que en algunos de ellos a Catalunya no se le asignó ningún juez nuevo, ya fuera por no haberlo solicitado o porque el Ministerio de Justicia no asignó nuevas plazas. "Estamos recuperando el tiempo perdido", destaca el conseller, quien añade que los cuatro juzgados penales de Barcelona serán "fijos" para tramitar juicios por delitos.

Según Espadaler, "está por ver" si el juzgado de instrucción de refuerzo en Barcelona finalmente se consolida de forma permanente. Por el momento, desde que comenzó a funcionar el 17 de marzo, los resultados son "muy positivos", según el conseller: "Ha absorbido casos de otros juzgados y ha bajado en un mes el tiempo de dilación: si antes se señalaba juicios a ocho meses vista, ahora son siete y poco".

Nuevos juzgados el martes

El conseller también destaca que los cuatro nuevos juzgados penales de refuerzo en Barcelona acordados en el marco del plan de choque contra la multirreincidencia entrarán en funcionamiento el próximo martes, 13 de mayo. En diciembre del año pasado el Gobierno y la Generalitat acordaron poner en marcha cinco nuevos juzgados de refuerzo en Barcelona (los cuatro penales más el de instrucción) para dar una respuesta judicial más ágil.

El tercer juzgado de guardia, de instrucción, comenzó con una veintena de juicios programados por delitos leves. Los penales tramitarán a partir del martes vistas rápidas de delitos menos graves, penados con hasta cinco años de prisión. Hace más de un mes, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó la concesión de varias comisiones de servicio a magistrados para su puesta en marcha, por un periodo de seis meses prorrogables.

Integrarse en el partido judicial

Aunque los nuevos juzgados penales, que se dedicarán en exclusiva a enjuiciar delitos leves, serán de refuerzo y no son permanentes, la voluntad de Justícia es que se integren en el partido judicial de Barcelona, explica Espadaler. Los nuevos órganos judiciales deben reducir los tiempos de celebración de los juicios rápidos para acercarlos a la media española, que se sitúa en seis meses, a pesar de que la ley establece que las vistas deben agendarse en un plazo de 15 días.

Respecto a la multirreincidencia, Espadaler también apunta a que los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona están recibiendo formación para acceder al sistema SIRAJ-2 cuando se autorice su utilización. El SIRAJ ofrece información sobre antecedentes penales para comprobar si el denunciado ha sido condenado anteriormente por delitos de hurto, así como la cuantía de lo hurtado. Esta información permite orientar correctamente el atestado y enviarlo al Juzgado de guardia de delitos leves inmediatos o al Juzgado de Guardia de detenidos en los supuestos de multirreincidencia

El acceso de los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona a este sistema es clave para combatir la multirreincidencia, según fuentes policiales, ya que son los encargados en la mayoría de las ocasiones de perseguir los delitos de hurto y tramitar las diligencias judiciales correspondientes con los detenidos.