La UPC y Vueling investigan cómo utilizar combustible sostenible para vuelos comerciales

"No nos daremos ni cuenta de si el avión en el que volamos funciona con combustible fósil o con combustible sostenible", augura Manel Soria, ingeniero de la Escuela Superior de Ingenierías Industriales, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIATT) de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Este centro de investigación, junto con la empresa Vueling, ha comenzado a estudiar cómo sustituir el combustible fósil por el SAF (combustible sostenible para la aviación).

El objetivo de reducir en un 80% las emisiones de CO2 del sector. Los científicos se han dedicado a hacer pruebas mediante un turborreactor a escala con diferentes tipos de SAF y los primeros resultados son prometedores. "Estoy convencido de que en pocos años se utilizará este combustible de forma habitual", afirma Soria. "Hace años que estamos preocupados por este tema, porque se trata de una asignatura pendiente en la aviación", constata.

En otros sectores, la electrificación es sencilla. En el caso de la aviación comercial, no: "Se necesitaría una cantidad de energía exagerada y a día de hoy no es viable". En cambio, hay combustibles no fósiles muy similares a los que se usan actualmente que se pueden obtener de diferentes formas, sin tener que recurrir al petróleo.

"Una posibilidad es el combustible químico, que se obtiene a partir de sintetizar CO2 que se extrae de la atmósfera", cuenta Soria. La otra alternativa en la que trabajan desde la UPC consiste en elaborar los hidrocarburos a partir de restos vegetales o purines. En este caso, se denomina combustible de origen biológico. En ambos casos, el proceso de obtención del combustible se realiza con energía eléctrica, que puede ser de fuentes renovables.

Más caro

"Es mas caro que el combustible fósil, pero a lo mejor nos tenemos de olvidar de este modelo en el que el taxi del aeropuerto al hotel nos cuesta más caro que el vuelo", dice el ingeniero, en referencia a los bajos precios de algunos trayectos en avión.

El SAF también emite CO2, pero al menos, el combustible procede de un CO2 que ya estaba en la atmósfera o de los restos biológicos existentes previamente. "Se trata de un paso importante en la dirección correcta", afirma el experto, en conversación con EL PERIÓDICO. "Nos tenemos que ir quitando de la cabeza la idea de hacer un hueco en el suelo y extraer petróleo, aunque sea lo más fácil y barato", defiende Soria.

Hoy por hoy, la producción mundial de SAF es mínima (solo el 0,3% de la demanda total), pero el proyecto tiene un "gran potencial" para Catalunya, en palabras de este investigador de la UPC. Según un informe de Price Waterhouse Coopers (PWC), la creación de hasta cuatro plantas de producción de SAF en la región podría generar más de 40.000 nuevos puestos de trabajo y aportar al PIB más de 10 millones de euros. Aunque el precio del SAF es más alto que el del combustible fósil, se considera una oportunidad para descarbonizar la aviación, crear una nueva industria y lograr independencia energética.