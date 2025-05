"Y tú, ¿serías capaz de hablar solo en catalán durante 21 días en Catalunya?": el reto de las entidades para 'salvar' la lengua

A partir de la extendida creencia de que un hábito se forma en 21 días, ocho entidades catalanas -de Plataforma per la Llengua a Òmnium o Salut pel Català- se han unido para impulsar la campaña "Mantinc el català, el repte de 21 dies", presentada este jueves en Barcelona y que empezará el próximo lunes, día 12. Se trata de un reto aparentemente sencillo: durante 21 días, hablar "solo" en catalán. Lo que significa, en la práctica, no pasarse al castellano cuando vemos a alguien que, por lo que sea, leemos como no catalanohablante en la cafetería, en el supermercado, en la parada del autobús, en el taxi, en la puerta de la escuela, en el ascensor de la oficina o en el bar. "La lengua es un patrimonio cultural que es nuestro; es de todos, y la manera de que tenemos de conservarlo es usándolo", resume Mireia Plana, vicepresidenta de Plataforma per la Llengua.

La intención de los impulsores es ir sumando entidades a la iniciativa y repetir el reto una vez al año. "No inventamos nada, ya se había hecho en algunos lugares, como en el Consorci per a la Normalització Lingüística de Girona, pero es la primera vez que nos unimos para hacerlo juntos en todo el territorio", añade Plana, quien insiste en que empiezan ocho entidades, pero su deseo es crear alianzas con todo el tejido social del territorio de habla catalana para llegar al máximo número posible de personas.

Lengua útil

"Queremos demostrar que es posible vivir en catalán en Catalunya sin ningún problema, sin que nadie se sienta menospreciado", señala la vicepresidenta de Plataforma per la Llengua. De hecho, la iniciativa quiere servir también para que las personas que han hecho el esfuerzo de aprender catalán no sientan que no les has servido para nada porque no tienen con quién practicarlo.

"La clave de la pervivencia del catalán es que sea una lengua útil, está en nuestras manos hacer que lo sea", zanja recordando que ocho de cada 10 catalanohablantes cambian al castellano cuando alguien les habla en castellano: "hace falta conciencia lingüística para revertir esta situación, y recursos conductuales para establecer el hábito de no hacerlo".

A la hora de explicar los motivos, el 43,5 % afirma que cambia de lengua "por respeto" o "por educación", marco mental que la campaña quiere cambiar.

Ocho de cada diez catalanohablantes cambian al castellano cuando alguien les habla en castellano

La presentación de la campaña llega semanas después de la publicación por parte del Govern de la ‘Enquesta d’usos lingüístics de la població’, radiografía del mapa lingüístico catalán realizada a partir de entrevistas a 9.000 personas de 15 años o más residentes en Catalunya, que dejaba algunos datos irrefutables sobre la mesa, como los más jóvenes –en esta encuesta, los comprendidos entre los 15 y los 29 años–, son la única franja de edad en la que el castellano como lengua habitual supera el 50% (el 50,1%) de los encuestados, frente al 29,2% que utiliza como lengua habitual el catalán, y un tímido 9,4% que responde hacer servir "ambas lenguas con normalidad".

En cuanto a la lengua de "identificación" –la que se menciona cuando te preguntan cuál es tu lengua–, el castellano supera también en casi 10 puntos al catalán entre los más jóvenes en la misma encuestar realizada por el propio Govern. Mientras que solo el 28,7% de la población de esa franja de edad responde tener el catalán como lengua de identificación, un 37,8% afirma que el castellano; y el 16,9%, catalán y castellano.