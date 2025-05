Los médicos de Sanidad Exterior denuncian una situación crítica: "Somos poquísimos y hay una presión horrorosa"

Atraviesan un momento crítico. Y, se quejan desde hace mucho tiempo, solo se acuerdan de ellos cuando se produce una gran crisis sanitaria, como sucedió durante el covid. La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado este jueves su apoyo a la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), que representa a un 80% del colectivo, por la "situación de precariedad e inseguridad laboral y jurídica" que atraviesan en los últimos años. "Somos poquísimos y hay una presión horrorosa", resume la doctora Mar Faraco, secretaria de AMSE.

Los profesionales son la parte del cuerpo de médicos titulares del Ministerio de Sanidad en la periferia y están destinados en las dependencias de Sanidad de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en cada provincia española con puerto o aeropuerto internacional, con un total de 29 dependencias. Se encargan de cuestiones como la vacunación internacional, el control de aspectos higiénicos sanitarios en personas y medios de transporte internacional y el control de alertas y emergencias sanitarias en las fronteras.

Sin nuevas plazas

El presidente de AMSE, José Francisco Gallegos, traslada cuáles son sus condiciones laborales y sus principales reivindicaciones. Uno de los principales problemas es el número de plazas que no se cubren y la disminución del número de estas; si en 2009 había 76 funcionarios fijos ocupando 94 plazas en RPT (relación de puestos de trabajo), actualmente hay 49 funcionarios con plaza fija cubriendo las 63 plazas en RPT para toda España. Así, además de que no se crean nuevas plazas, en las últimas OPEs convocadas (casi 165 y 196 plazas) no se ha cubierto ni un cuarto de ellas.

La gente no quiere entrar ni de interino, ni de refuerzo... porque las plazas están mal pagadas. Los expertos somos aún menos y es un trabajo muy específico Doctora Mar Faraco

"Es así de triste. Cada vez somos menos, no solo porque nadie quiere ser médico de Sanidad Exterior, sino porque, además, hay muy pocas plazas, no se crean nuevas. La gente no quiere entrar ni de interino, ni de refuerzo... porque están mal pagadas. Ahora, en muchos sitios, por no decir en la mayoría, hay una presión asistencial horrorosa", confirma a EL PERIÓDICO la doctora Mar Faraco, que añade: "los expertos somos aún menos y es un trabajo muy específico".

"Condiciones insostenibles"

El presidente de AMSE señala qué a estas ya de por sí "insostenibles condiciones laborales", se les suman una muy mala organización del trabajo en las dependencias. Cita, por ejemplo, que desde 2017 las instrucciones exigen un máximo de 10 días de espera para conseguir cita para vacunación internacional, lo que a su vez supone para estos facultativos cargas de trabajo "inasumibles" y horarios diferentes a todos los demás funcionarios durante el periodo de verano.

"El trabajo es bonito pero las condiciones no se aguantan. No solo es una cuestión de carga laboral, que por supuesto en verano es horrorosa. Además, en algunos sitios esa carga es horrorosa permanentemente como en Madrid, Barcelona, Sevilla o Valencia. En cualquiera de estos puertos y aeropuertos, si viene un enfermo a bordo, y puede ser una varicela, tienen que avisar, y nosotros tenemos que responder. Cuando es una alerta menor, no pasa nada, pero si viene algo que sospechas que pudiera ser un problema de salud pública, ya tienes que ir allí y se monta el lío", explica Mar Faraco.

CESM ha querido mostrar el apoyo en sus reivindicaciones, que pasan, en primer lugar, por reclamar que las principales competencias en esta materia vuelva a asumirlas el Ministerio de Sanidad, ya que dependen funcionalmente de este pero orgánicamente del Ministerio de Política Territorial. La falta de coordinación y entendimiento entre ambos, señala AMSE, está complicando aún más sus condiciones.

Emergencias de salud pública

Además, reclaman una dotación adecuada de todas las áreas con un mínimo de dos médicos en cada una o refuerzos en periodos puntuales de mayor actividad como el verano o cuando se declaren alertas sanitarias internacionales. También, su inclusión dentro del Sistema Nacional de Salud.

La doctora Faraco se remite a un tema de plena actualidad: en el Aeropuerto de Madrid, trabajadores y sindicatos han denunciado la presencia de piojos y chinches, especialmente en la Terminal 4. "La parte interna del aeropuerto, es decir, la que ya está dentro de control, es de Sanidad Exterior. La de fuera, es de la comunidad autónoma. Nos dividimos. Teóricamente, tenemos que inspeccionar los locales de restauración y realizar el control sanitario de todo lo que hay dentro del aeropuerto", algo que, concluye, en una terminal tan grande como la de Madrid, con una plaga de chinches, les resultaría imposible porque solo hay seis médicos con plaza.