¿Qué pasa en el Juzgado número 2 de violencia machista de BCN? La jueza Verdejo deniega 8 de cada 10 órdenes de protección

El juzgado de violencia contra la mujer número 2 de Barcelona, cuya titular es Francisca Verdejo, acuerda un número significativamente inferior de órdenes de protección respecto a la media catalana y española. Según los datos oficiales, en Catalunya se presentaron el año pasado 5.646 peticiones y fueron acordadas 2.683, lo que supone un 48%, según los datos del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el conjunto de España se tramitaron 39.101 solicitudes y fueron admitidas 25.253, un 66%. Sin embargo, el juzgado de violencia contra la mujer número 2 de Barcelona aprobó apenas un 17%, según datos difundidos por TV3.

Fuentes judiciales consultadas por este diario sostienen que en Catalunya se otorgan, en general, menos órdenes de protección que en el resto del Estado porque los informes de valoración del riesgo hacia la víctima que realizan los Mossos son completos y ofrecen al juez más elementos para decidir, en comparación con otros sistemas usados por otros cuerpos policiales en el resto de España. La policía de la Generalitat, precisamente, incluyó esa valoración en octubre de 2015, tras las reclamaciones de los jueces de violencia machista, entre ellas Verdejo. Madrid y Catalunya son las dos comunidades donde se otorgan menos órdenes de protección en términos porcentuales. En Madrid se aceptan solo el 44% de las peticiones. Mientras tanto, al otro lado de la estadística, en Murcia y Aragón se conceden el 81%.

Protestas

Más allá de la estadística catalana, cuya media triplica las órdenes de protección respecto a las ordenadas por el juzgado número dos, un grupo de mujeres han organizado varias protestas frente a la Ciutat de la Justícia y el Ayuntamiento de Barcelona para exigir medidas de protección y denunciar el "maltrato institucional" que, según ellas, ejerce Verdejo, jueza decana en Barcelona. Algunas de las manifestantes, que piden que se le revoque el cargo y que se revisen las sentencias, denuncian que han sufrido un trato vejatorio por parte de la jueza. Según ellas, se las ha humillado a la hora de hacer las declaraciones y se les han denegado pruebas y testimonios.

Las críticas de estas mujeres son compartidas por un grueso de abogados y abogadas del turno de oficio. "Es una vergüenza que aún no se hayan tomado medidas. Falta el respeto a todos los que entran en su sala, te grita, no te deja hablar, te interrumpe, no admite pruebas –explica una letrada, que pide mantener el anonimato–. No considera que nada sea violencia si la mujer no llega con heridas evidentes y sangrando. Si hemos de presentar una denuncia, procuramos que ella no esté de guardia. Luego, desde un punto de vista jurídico, argumenta de forma exhaustiva sus resoluciones, pero el problema es que no entiende las dinámicas de la violencia de género".

CGPJ y Parlament

No obstante, cabe decir que tanto el CGPJ como el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona coinciden en que no han recibido quejas sobre la jueza. De hecho, Verdejo pidió amparo al CGPJ por la manifestación que tuvo lugar el 27 de marzo en la Ciutat de la Justícia. La jueza se queja "de injurias, improperios, desprecios y agravios dirigidos directamente a inquietar y atacar su independencia judicial". El caso ha llegado hasta el Parlament: la portavoz adjunta de ERC, Ana Balsera, presentó en marzo una solicitud de amparo a la Mesa de la Cámara después de que Verdejo elevara una queja al CGPJ por una intervención suya en pleno en la que se cuestionaba su gestión.

Por otra parte, la última memoria del Decanato de los Juzgados de Barcelona recoge que de los cinco juzgados de violencia contra la mujer que hay en Barcelona, el número dos de Verdejo tenía 313 asuntos pendientes a finales de 2023, una cifra que lo sitúa en segundo lugar en el ránking con menos procesos en tramitación. Hay otros tres juzgados que le superan en casos pendientes de resolver, aunque estos son los que más ingresan. El cúmulo de trabajo de los cinco juzgados especializados ha aumentado año en año. Con la nueva ley de eficiencia de la justicia, estos jueces también serán los competentes para investigar las agresiones sexuales fuera de la pareja.