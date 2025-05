Condenado un padre por agredir a un hombre que había tocado a su hijo en una piscina de Lleida

Un juzgado de Lleida ha condenado a un padre que agredió a un hombre en la piscina después de que este hiciera tocamientos a su hijo en la ducha. La sentencia impone al condenado una multa de 120 euros y una indemnización para el presunto abusador de 400 euros. El fallo considera probado que el padre propinó tres puñetazos al denunciante, una persona octogenaria que presentaba un moratón en la zona del ojo que no requirió de ingreso hospitalario y que sanó a las dos semanas.

El padre ha recurrido esta sentencia porque mantiene que no existieron los tres puñetazos –aunque admite que sí hubo un forcejeo entre ambos– y porque lamenta que en el juicio, celebrado en octubre del 2024, no se tuvo en cuenta el contexto en el que se produjo el enfrentamiento, que fue posterior a los tocamientos que su hijo de 11 años sufrió por parte de un desconocido mientras se disponía a entrar en la piscina.

“¿Una persona anciana de 80 años puede tocar a un niño que no conoce de nada en una piscina sin ningún problema? Así nos va”, lamenta el padre en declaraciones a EL PERIÓDICO.

El contexto

Las cámaras de seguridad de este club deportivo de Lleida demuestran que el hombre agredido se acercó a su hijo y le acarició la cabeza y el tronco superior mientras se duchaba justo antes de meterse en la piscina. Pero los Mossos d’Esquadra, tras examinar las imágenes, no apreciaron ninguna agresión sexual en la acción.

En sentido contrario, los Mossos sí hallaron indicios de que el padre hirió de poca gravedad al supuesto abusador tras los tocamientos en un enfrentamiento que no fue captado por ninguna cámara. Estos hechos son los que se han juzgado hace medio año y este mes de marzo se ha conocido la sentencia, que considera al padre culpable de un delito leve de lesiones.

No es la primera vez que este anciano, agredido ahora en la piscina, se ve envuelto en un problema similar en Lleida. Según consta a los Mossos d’Esquadra, en 2008 fue denunciado por otra familia de Lleida por acosar a otro menor haciéndole gestos obscenos desde el interior de su coche durante meses e invitándole a subir. La familia de esta víctima, no obstante, retiró la denuncia después de que el denunciado se disculpara y prometiera no hacerlo más.

La versión del padre del menor

El padre relató antes del juicio a EL PERIÓDICO su versión de los hechos, que tuvieron lugar durante el verano de 2023. "Yo ese día solo quería pasar una mañana tranquila de piscina con mi hijo", lamentaba. "Llegué a la piscina y le pedí a mi hijo que se duchara mientras yo colocaba las toallas", explicaba el padre. "Cuando volvió me contó que le había pasado algo muy extraño, que un hombre mayor le había dicho que le iba a ayudar a enjabonarse y le había tocado el cabello, el pecho, la espalda y había bajado hacia la cintura", proseguía.

Los tocamientos no sucedieron en duchas de un vestuario, donde los usuarios acostumbran a usar jabón. Ocurrieron en las duchas exteriores, las que están ubicadas junto a la piscina y que los bañistas usan brevemente justo antes de meterse en el agua. El padre le preguntó a su hijo si era verdad que le había puesto jabón y el menor respondió que no. Este hecho, para el padre, demuestra que el presunto abusador se valió de un "engaño" para tocarlo.

El octogenario denunciante, por su parte, negó en el juicio que tocara al menor para limpiar el jabón. Según su declaración, tocó a su hijo porque este "se había duchado mal".

Colaborador del caso Maristas

El padre del menor es una persona que ha colaborado con la investigación de EL PERIÓDICO en el 'caso Maristas', un trabajo sobre los abusos sexuales perpetrados en colegios religiosos de esta orden que el diario comenzó en febrero de 2016 y que ha hecho aflorar ya 53 denuncias policiales contra 22 docentes maristas por hechos acaecidos entre 1962 y el 2018. Se trata, en consecuencia, de una persona sensible ante el daño que causa la pederastia.