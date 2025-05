José Manuel Carrascosa, dermatólogo: "A los pacientes con cáncer de piel se les relega muy por detrás de otros"

Dice el doctor José Manuel Carrascosa (Barcelona, 1967), vicepresidente segundo de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y jefe del Servicio de Dermatología en el Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), que la incidencia del cáncer cutáneo no deja de crecer y que desde hace tiempo existe preocupación por la situación de las listas de espera oncológicas. Este especialista habla de una pirámide poblacional con cada vez un porcentaje mayor de pacientes mayores, con historial en ocasiones de varios carcinomas cutáneos (un tumor maligno de tipo no melanoma) a menudo extensos, que necesitan cirugía compleja. Los servicios de dermatología se han ido preparando y formando para ello, explica. Pero les preocupan las demoras, insiste. Con diferencias notables entre comunidades: las áreas más pobladas concentran más recursos y capacidad quirúrgica, mientras que en zonas con menor densidad poblacional, la accesibilidad al dermatólogo es limitada.

¿Qué les hace dar un paso adelante a la hora de denunciar las esperas que se están registrando? A menudo la normativa relega a los pacientes con cáncer cutáneo muy por detrás de otros pacientes oncológicos y, muchas veces, ni siquiera pasan a ser considerados como tales. Por si fuera poco, existe una gran variabilidad entre comunidades. O, incluso, a veces, en el mismo territorio, entre hospitales. Esta inequidad genera retrasos significativos, especialmente en zonas menos pobladas o con recursos limitados. Desde la AEDV tenemos la capacidad de reflejar el acceso y de ser transparentes con las virtudes y también críticos -en positivo- con los aspectos más mejorables. Somos el vínculo más visible y reconocido entre los dermatólogos de este país.

¿Qué datos maneja la sociedad científica? Según un estudio coordinado por la AEDV en 2024, basado en respuestas de 64 jefes de servicio, menos de la mitad de los centros incluyen toda su cirugía dermatológica en la lista quirúrgica estructural del hospital. Esto es fundamental: lo que no está en esa lista no se exige mantener dentro de los estándares que el sistema (estatal y autonómico) demanda a los hospitales. Por lo tanto, no es una prioridad. La gestión de estas listas, en muchos casos, depende directamente del dermatólogo o del propio servicio. El 64% de los hospitales excluyen, por ejemplo el carcinoma basocelular -un cáncer cutáneo de crecimiento lento- del plazo de garantía quirúrgica de 30 días, pese a que en muchos casos su pronóstico puede variar según tamaño, localización o subtipo histológico. Es cierto que no todos los carcinomas basocelulares requieren ser intervenidos en 30 días… pero es que en muchos casos ni se considera cáncer desde un punto de vista de registro.

¿Qué propone la AEDV para acortarlas? Incluir toda la cirugía dermatológica oncológica, independientemente del circuito quirúrgico, en las listas estructurales del hospital. Lo que no se mide y registra… no existe. Por desgracia para los pacientes afectados.

También establecer criterios nacionales homogéneos de priorización quirúrgica basados en riesgo oncológico real, incluyendo parámetros como localización, tamaño o subtipo tumoral; fortalecer la cirugía mayor ambulatoria como vía preferente (no requiere ingreso y a menudo tampoco soporte como reanimación o anestesia); favorecer la redistribución de servicios y derivaciones ágiles desde áreas con menos recursos a centros con mayor capacidad y utilizar herramientas como la teledermatología para la priorización. Todo ello permitiría optimizar recursos, reducir inequidades y garantizar un acceso más justo.

Con datos del Ministerio de Sanidad, el tiempo medio para acudir a un dermatólogo en el hospital es de 131 días. ¿Es la demora media que están ustedes registrando? Es un cuello de botella. Imagine si solicita visita y le dan para 130 días: ¡más de 4 meses!. Algunos motivos de consulta como el cáncer y precáncer cutáneo, relacionado con la exposición solar y el incremento de la edad media de la población, son cada vez más frecuentes. Otras enfermedades cutáneas muy prevalentes -como la psoriasis, la dermatitis atópica, el vitíligo, la hidradenitis…- se diagnostican cada vez antes y mejor por la atención primaria y son remitidas al dermatólogo. Y además, la innovación terapéutica ha sido casi revolucionaria y ofrece posibilidades impensables hace incluso 10 años.

Las expectativas de la población son altas, se encuentran con una dermatología pública de extraordinario nivel y calidad. Sin embargo, los servicios son relativamente pequeños en los hospitales y esto condiciona largas listas. No podemos visitarlo todo, lo trascendente y las consultas más banales. La respuesta de muchos gerentes es forzar las listas diarias de los médicos, con cargas de trabajo insufribles, produciendo insatisfacción a profesionales y también a los propios pacientes. Muchas veces el resultado es que los dermatólogos abandonan el hospital público.

¿Qué puede decir sobre el acceso a terapias innovadoras? Hoy en día tenemos acceso a terapias en patologías antes casi intratables como la psoriasis, la dermatitis atópica grave, la hidradenitis y, también, en ámbitos como el melanoma o el cáncer avanzado, o los linfomas cutáneos. Pero sigue habiendo desigualdades regionales y trabas administrativas en el acceso precoz, que deberían corregirse mediante una mayor armonización entre comunidades autónomas. Debemos ser conscientes de que los recursos son finitos. En el ámbito oncológico, resulta esencial garantizar tanto el acceso a tecnologías quirúrgicas avanzadas como la coordinación multidisciplinar.